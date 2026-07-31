शुक्रवार, 31 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ऑडिओ क्लिपवरून राजकीय वादळ! खान्देश भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर

Updated On: Jul 31, 2026 | 01:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश महामंत्री विजय चौधरी यांची भाजप पदाधिकारी तसेच राज्यातील एका मंत्र्याशी संवाद साधतानाची कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

ऑडिओ क्लिपवरून राजकीय वादळ! खान्देश भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जळगाव : भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश महामंत्री विजय चौधरी यांची भाजप पदाधिकारी तसेच राज्यातील एका मंत्र्याशी संवाद साधतानाची कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये नंदुरबारच्या माजी खासदार डॉ. हिना गावित, माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित तसेच केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या प्रकरणानंतर विजय चौधरी यांनी पक्षाच्या प्रदेश संयोजक पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे खान्देश भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात गावित समर्थकांनी राळ उठवली असून निषेध व्यक्त करण्यासोबतच चौधरींच्या अटकेसाठी निवेदन देण्यात येत आहेत. यामुळे खान्देशात भाजपमधील अंतर्गत वातावरण चांगलेच ढवळून निघालेले आहे.

 

मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी कथित संवाद

विजय चौधरी यांची कथित ऑडिओ क्लिप ही जलसंपदा मंत्री व भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्याशी झालेल्या संवादाची असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या क्लिपची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. या कथित संभाषणात चौधरी यांनी डॉ. विजयकुमार गावित सहकार्य करीत नसल्याचा तसेच कोणत्याही कार्यक्रमात आपल्याला बोलवत नसल्याचा आरोप केल्याचे समोर आले आहे. तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्याबाबतही त्यांनी वक्तव्य केल्याचे या क्लिपमध्ये दिसून येत असल्याचा दावा केला जात आहे. रक्षा खडसे केंद्रात मंत्री असून त्यांचे सासरे एकनाथ खडसे हे वेगळ्या पक्षात आहेत. एकाच कुटुंबात वेगवेगळ्या भूमिका कशा चालतील, असा सवाल करत त्यांनी रक्षा खडसे यांच्या राजीनाम्याबाबत मत व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे. या कथित क्लिपमध्ये गिरीश महाजन यांचा कोणताही संवाद ऐकू येत नसून, ते केवळ ‘हं…हं’ करताना ऐकू येत असल्याचे सांगितले जात आहे.

हे सुद्धा वाचा : भिवंडी दुर्घटनेवर सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! दोषींवर कठोर कारवाईचे आदेश, मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत

नवी आणि जुनी भाजपमध्ये संस्कृतीचा मोठा फरक

या प्रकरणावर भाजपमधील कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याने अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, भाजपमध्ये असताना सर्वांचा सन्मान केला जात होता; मात्र आता पक्षातील महिलांचाही अपमान होत असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणी पक्षाच्या नेत्यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विजय चौधरी यांच्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे खान्देशातील भाजपमध्ये राजकीय वातावरण तापले असून, पक्षाचे वरिष्ठ नेते या प्रकरणावर काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Internal infighting within the bjp has come to light due to a viral audio clip

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 31, 2026 | 01:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ लांबणीवर! मॉन्सून सत्रात बिल नाही; मोदी सरकारची नवी रणनीती काय?
1

One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ लांबणीवर! मॉन्सून सत्रात बिल नाही; मोदी सरकारची नवी रणनीती काय?

‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाहच जबाबदार’, मल्लिकार्जुन खरगेंचा थेट हल्लाबोल, गृहमंत्र्यांविरोधात केली ‘ही’ तात्काळ मागणी
2

‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाहच जबाबदार’, मल्लिकार्जुन खरगेंचा थेट हल्लाबोल, गृहमंत्र्यांविरोधात केली ‘ही’ तात्काळ मागणी

Abhijeet Dipke: ‘भाजपामध्ये या नाहीतर…’; CJP प्रमुख अभिजित दीपकेचा खळबळजनक दावा! तर भाजपाकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर…
3

Abhijeet Dipke: ‘भाजपामध्ये या नाहीतर…’; CJP प्रमुख अभिजित दीपकेचा खळबळजनक दावा! तर भाजपाकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर…

Rahul Gandhi: संसदेत राहुल गांधींच्या ‘इडियट’ आणि ‘अंधभक्त’ वक्तव्यावरून गदारोळ; वादग्रस्त शब्द लागले हटवावे
4

Rahul Gandhi: संसदेत राहुल गांधींच्या ‘इडियट’ आणि ‘अंधभक्त’ वक्तव्यावरून गदारोळ; वादग्रस्त शब्द लागले हटवावे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shivsena Bow And Arrow Hearing: …तर शिंदे मुख्यमंत्री झालेच नसते!; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा ठाकरे गटासाठी आक्रमक

Shivsena Bow And Arrow Hearing: …तर शिंदे मुख्यमंत्री झालेच नसते!; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा ठाकरे गटासाठी आक्रमक

Jul 31, 2026 | 02:57 PM
August OTT Release : ऑगस्टमध्ये OTT वर मनोरंजनाचा महाडोस! ‘वेलकम टू द जंगल’ ते ‘KBC 18’; पाहा संपूर्ण यादी

August OTT Release : ऑगस्टमध्ये OTT वर मनोरंजनाचा महाडोस! ‘वेलकम टू द जंगल’ ते ‘KBC 18’; पाहा संपूर्ण यादी

Jul 31, 2026 | 02:55 PM
Lara dutta : ‘रामायण’च्या ट्रेलरमधील लारा दत्ताच्या लूकवरून सोशल मीडियावर वाद; नेटकऱ्यांनी का केलं ट्रोल?

Lara dutta : ‘रामायण’च्या ट्रेलरमधील लारा दत्ताच्या लूकवरून सोशल मीडियावर वाद; नेटकऱ्यांनी का केलं ट्रोल?

Jul 31, 2026 | 02:46 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
Ajinkya Rahane ची क्रिकेटमधून निवृत्ती अन् Rohit Sharma ची खास पोस्ट; म्हणाला, ‘आपण अनेक वर्षे…’

Ajinkya Rahane ची क्रिकेटमधून निवृत्ती अन् Rohit Sharma ची खास पोस्ट; म्हणाला, ‘आपण अनेक वर्षे…’

Jul 31, 2026 | 02:17 PM
भारतात OnePlus चा पुन्हा धमाका! नवा स्मार्टफोन 7,000mAh बॅटरी आणि अनोख्या फीचर्सने सुसज्ज… जाणून घ्या किंमत

भारतात OnePlus चा पुन्हा धमाका! नवा स्मार्टफोन 7,000mAh बॅटरी आणि अनोख्या फीचर्सने सुसज्ज… जाणून घ्या किंमत

Jul 31, 2026 | 02:16 PM
Kalyani Pandit Exclusive Interview : ‘ग्रीन फ्लॅग हजबंड’पासून सासू-सुनेच्या नात्यापर्यंत; कल्याणी पंडितने सांगितले किस्से

Kalyani Pandit Exclusive Interview : ‘ग्रीन फ्लॅग हजबंड’पासून सासू-सुनेच्या नात्यापर्यंत; कल्याणी पंडितने सांगितले किस्से

Jul 31, 2026 | 02:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा