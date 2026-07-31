ऑडिओ क्लिपवरून राजकीय वादळ! खान्देश भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर

जळगाव : भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश महामंत्री विजय चौधरी यांची भाजप पदाधिकारी तसेच राज्यातील एका मंत्र्याशी संवाद साधतानाची कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये नंदुरबारच्या माजी खासदार डॉ. हिना गावित, माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित तसेच केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या प्रकरणानंतर विजय चौधरी यांनी पक्षाच्या प्रदेश संयोजक पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे खान्देश भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात गावित समर्थकांनी राळ उठवली असून निषेध व्यक्त करण्यासोबतच चौधरींच्या अटकेसाठी निवेदन देण्यात येत आहेत. यामुळे खान्देशात भाजपमधील अंतर्गत वातावरण चांगलेच ढवळून निघालेले आहे.
मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी कथित संवाद
विजय चौधरी यांची कथित ऑडिओ क्लिप ही जलसंपदा मंत्री व भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्याशी झालेल्या संवादाची असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या क्लिपची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. या कथित संभाषणात चौधरी यांनी डॉ. विजयकुमार गावित सहकार्य करीत नसल्याचा तसेच कोणत्याही कार्यक्रमात आपल्याला बोलवत नसल्याचा आरोप केल्याचे समोर आले आहे. तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्याबाबतही त्यांनी वक्तव्य केल्याचे या क्लिपमध्ये दिसून येत असल्याचा दावा केला जात आहे. रक्षा खडसे केंद्रात मंत्री असून त्यांचे सासरे एकनाथ खडसे हे वेगळ्या पक्षात आहेत. एकाच कुटुंबात वेगवेगळ्या भूमिका कशा चालतील, असा सवाल करत त्यांनी रक्षा खडसे यांच्या राजीनाम्याबाबत मत व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे. या कथित क्लिपमध्ये गिरीश महाजन यांचा कोणताही संवाद ऐकू येत नसून, ते केवळ ‘हं…हं’ करताना ऐकू येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
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नवी आणि जुनी भाजपमध्ये संस्कृतीचा मोठा फरक
या प्रकरणावर भाजपमधील कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याने अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, भाजपमध्ये असताना सर्वांचा सन्मान केला जात होता; मात्र आता पक्षातील महिलांचाही अपमान होत असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणी पक्षाच्या नेत्यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विजय चौधरी यांच्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे खान्देशातील भाजपमध्ये राजकीय वातावरण तापले असून, पक्षाचे वरिष्ठ नेते या प्रकरणावर काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.