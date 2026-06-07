Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Mumbai News Raid On Methanol Mafia In The State 988 Licensees Vetted On Fast Track 50 Institutions Closed

Mumbai News: राज्यात मिथेनॉल माफियांवर छापेमारी! ९८८ परवानाधारकांची तपासणी फास्ट ट्रॅकवर; ५० संस्था बंद

Updated On: Jun 07, 2026 | 11:35 AM IST
जाहिरात
सारांश

पुणे विषारी दारू प्रकरणात मिथेनॉल पुरवठ्याशी संबंधित भिवंडीतील 'रेक्स इंटरनॅशनल' या संस्थेवरही प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. संस्थेचा परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून ५ हजार २२९ किलो संशयित मिथेनॉलचा सुमारे ३.६० लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.

राज्यात मिथेनॉल माफियांवर छापेमारी! ९८८ परवानाधारकांची तपासणी फास्ट ट्रॅकवर; ५० संस्था बंद

राज्यात मिथेनॉल माफियांवर छापेमारी! ९८८ परवानाधारकांची तपासणी फास्ट ट्रॅकवर; ५० संस्था बंद

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुण्यातील विषारी दारूकांडानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर मिथेनॉलच्या साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर मोठी मोहीम हाती घेतली असून परवानाधारक संस्थांची तपासणी युद्धपातळीवर सुरू केली आहे. राज्यातील ९८८ मिथेनॉल परवानाधारक संस्थांपैकी २२६ संस्थांची तपासणी पूर्ण झाली असून नियमभंग आढळलेल्या ५१ संस्था बंद करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित तपासण्या पुढील सात दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. अवैध औषध व्यवसाय, विषारी द्रव्यांचा गैरवापर आणि नियमभंग करणाऱ्यांविरोधातील कारवाई यापुढे अधिक कठोर आणि सातत्यपूर्ण असेल, असा इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

‘प्लास्टिकला नकार, हरित भविष्यास होकार’; मध्य रेल्वेचा २२ दिवसांचा पर्यावरण जागृती उपक्रम

पुणे विषारी दारू प्रकरणानंतर मोठा साठा जप्त

पुणे विषारी दारू प्रकरणात मिथेनॉल पुरवठ्याशी संबंधित भिवंडीतील ‘रेक्स इंटरनॅशनल’ या संस्थेवरही प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. संस्थेचा परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून ५ हजार २२९ किलो संशयित मिथेनॉलचा सुमारे ३.६० लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. संबंधित गाळा सील करण्यात आला असून मालकांविरुद्ध नारपोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मिथेनॉल हे विषारी द्रव्य असल्याने त्याच्या विक्री, साठवणूक आणि वितरणावर कठोर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. तपासणीदरम्यान साठा, नोंदवही, वितरण व्यवस्था आणि परवान्याच्या अटींची पडताळणी केली जात आहे.

66 पुण्यातील विषारी दारूकांड ही केवळ एक घटना नसून संपूर्ण यंत्रणेसाठी इशारा आहे. मिथेनॉलच्या साठवणूक, विक्री आणि वितरणात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्तीला माफी दिली जाणार नाही. राज्यातील सर्व परवानाधारक संस्थांची तपासणी निश्चित कालावधीत पूर्ण करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे मत तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन मांडले आहे.

बाणगंगा येथे हिंदू सम्मेलन व भव्य कलश यात्रा संपन्न, उपक्रमातून हिंदू संघटन, सांस्कृतिक जागृती आणि सामाजिक एकतेचा संदेश

कारवाईतील ठळक मुद्दे :

राज्यातील ९८८ मिथेनॉल परवानाधारक संस्थांची तपासणी सुरू
२२६ तपासण्या पूर्ण ५१ संस्था बंद
नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश
संशयित मिथेनॉल साठ्यांवर विशेष लक्ष
विषारी द्रव्ये कायदा व भारतीय न्याय संहितेनुसार कारवाई

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Mumbai news raid on methanol mafia in the state 988 licensees vetted on fast track 50 institutions closed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 11:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘प्लास्टिकला नकार, हरित भविष्यास होकार’; मध्य रेल्वेचा २२ दिवसांचा पर्यावरण जागृती उपक्रम
1

‘प्लास्टिकला नकार, हरित भविष्यास होकार’; मध्य रेल्वेचा २२ दिवसांचा पर्यावरण जागृती उपक्रम

Mumbai News: रस्त्यांसाठी पालिकेचा मेगा प्लान! सातही परिमंडळांत जेटिंग वॉटर टँकर भाड्याने घेणार; १५० दिवसांचे कंत्राट
2

Mumbai News: रस्त्यांसाठी पालिकेचा मेगा प्लान! सातही परिमंडळांत जेटिंग वॉटर टँकर भाड्याने घेणार; १५० दिवसांचे कंत्राट

Mumbai News: भांडुप स्टेशन परिसर आता होणार मोकळा! बेस्ट चौकीची पुनर्बाधणी, संजय पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश
3

Mumbai News: भांडुप स्टेशन परिसर आता होणार मोकळा! बेस्ट चौकीची पुनर्बाधणी, संजय पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

मांडवी आयटीआय नामांतराचा वाद चिघळणार; ‘हा तर डॉ. कलाम यांचे नाव पुसण्याचा प्रयत्न’, लोढा यांची टीका
4

मांडवी आयटीआय नामांतराचा वाद चिघळणार; ‘हा तर डॉ. कलाम यांचे नाव पुसण्याचा प्रयत्न’, लोढा यांची टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फोन Reset होताच अकाऊंट झालं रिकामं! एक क्लिक अन् सायबर गुन्हेगारांच्या हाती डिव्हाईसचा अ‍ॅक्सेस… असा घडतोय Scam

फोन Reset होताच अकाऊंट झालं रिकामं! एक क्लिक अन् सायबर गुन्हेगारांच्या हाती डिव्हाईसचा अ‍ॅक्सेस… असा घडतोय Scam

Jun 07, 2026 | 12:54 PM
Syamantaka Mani Story: स्यमंतक मणीमुळे श्रीकृष्णांवर लागला खोटा आरोप, जाणून घ्या स्यमंतक मणीची कथा

Syamantaka Mani Story: स्यमंतक मणीमुळे श्रीकृष्णांवर लागला खोटा आरोप, जाणून घ्या स्यमंतक मणीची कथा

Jun 07, 2026 | 12:50 PM
मोठा झटका, घरगुती Cylinder च्या किमती पुन्हा कडाडल्या; सरकारची नेमकी भूमिका काय?

मोठा झटका, घरगुती Cylinder च्या किमती पुन्हा कडाडल्या; सरकारची नेमकी भूमिका काय?

Jun 07, 2026 | 12:41 PM
World Poha Day 2026: सुदामाच्या पोटलीपासून ते इंदौरच्या रस्त्यांपर्यंत; जाणून घ्या भारताच्या आवडत्या नाश्त्याची रंजक कहाणी

World Poha Day 2026: सुदामाच्या पोटलीपासून ते इंदौरच्या रस्त्यांपर्यंत; जाणून घ्या भारताच्या आवडत्या नाश्त्याची रंजक कहाणी

Jun 07, 2026 | 12:24 PM
2 तास 15 मिनिटांत मेंदूचा खेळ खल्लास! ‘दृश्यम’पेक्षा अधिक सस्पेन्स, ‘महाराजा’पेक्षा दुप्पट थ्रिल; हा चित्रपट पाहून उडेल तुमची झोप

2 तास 15 मिनिटांत मेंदूचा खेळ खल्लास! ‘दृश्यम’पेक्षा अधिक सस्पेन्स, ‘महाराजा’पेक्षा दुप्पट थ्रिल; हा चित्रपट पाहून उडेल तुमची झोप

Jun 07, 2026 | 12:19 PM
Shilpa Shinde: ‘माझ्यासोबत जे घडलं त्याचं काय?’ सेक्शुअल हॅरेसमेंट प्रकरणावर शिल्पा शिंदेची प्रतिक्रिया; हिना खानवरही साधला निशाणा

Shilpa Shinde: ‘माझ्यासोबत जे घडलं त्याचं काय?’ सेक्शुअल हॅरेसमेंट प्रकरणावर शिल्पा शिंदेची प्रतिक्रिया; हिना खानवरही साधला निशाणा

Jun 07, 2026 | 11:59 AM
तबाही… Share Market मध्ये तुफानाचे संकेत, अमेरिकन बाजारात मोठी घसरण; आता भारताचा नंबर?

तबाही… Share Market मध्ये तुफानाचे संकेत, अमेरिकन बाजारात मोठी घसरण; आता भारताचा नंबर?

Jun 07, 2026 | 11:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें