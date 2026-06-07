Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘प्लास्टिकला नकार, हरित भविष्यास होकार’; मध्य रेल्वेचा २२ दिवसांचा पर्यावरण जागृती उपक्रम

Updated On: Jun 07, 2026 | 10:44 AM IST
जाहिरात
सारांश

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त मध्य रेल्वेने पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देण्यासाठी २२ दिवसांचे विशेष जागृती अभियान राबवले. प्लास्टिकमुक्ती, वृक्षारोपण, स्वच्छता आणि शाश्वत विकास यावर भर देत विविध उपक्रमांद्वारे प्रवासी व नागरिकांमध्ये जनजा

'प्लास्टिकला नकार, हरित भविष्यास होकार'; मध्य रेल्वेचा २२ दिवसांचा पर्यावरण जागृती उपक्रम

मध्य रेल्वेचा २२ दिवसांचा पर्यावरण जागृती उपक्रम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • १५ मे ते ५ जूनदरम्यान मध्य रेल्वेच्या सर्व मंडळांमध्ये पर्यावरण जागृती मोहीम राबवण्यात आली.
  • वृक्षारोपण, प्लास्टिक बंदी, पथनाट्य आणि स्वच्छता उपक्रमांद्वारे जनजागृती करण्यात आली.
  • प्रवाशांना प्लास्टिकचा वापर टाळून पर्यावरणपूरक सवयी अंगीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले.
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त मध्य रेल्वेने शुक्रवारी (५ जून) विविध पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवले. मध्य रेल्वेचे अपर महाव्यवस्थापक प्रतीक गोस्वामी यांनी प्रधान विभागाध्यक्ष, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यावरणपूरक सवयींचे महत्त्व इतरांनाही पटवून देण्याची शपथ दिली. पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेच्या मुंबई, भुसावळ, नागपूर, पुणे आणि सोलापूर या पाचही मंडळांमध्ये तसेच प्रमुख कारखान्यांमध्ये १५ मे ते ५ जून या कालावधीत व्यापक पर्यावरण जागृती अभियान राबवण्यात आले.

Mumbai News: रस्त्यांसाठी पालिकेचा मेगा प्लान! सातही परिमंडळांत जेटिंग वॉटर टँकर भाड्याने घेणार; १५० दिवसांचे कंत्राट

रे रोड स्थानकाचा वृक्षारोपणात मोठा सहभाग

मुंबई मंडळाने विक्रेत्यांवर नजर ठेवून प्लास्टिक बंदी राबवली. भुसावळ, नागपूर, पंढरपूर-शेगाव, कलबुर्गी येथे स्काऊट गाईड आणि सांस्कृतिक पथकांनी वातावरण बदलाव पथनाट्य सादर केली. माटुंग्यात कर्मचाऱ्यांसाठी ‘पार्शल पाउच कटिंग’ तंत्रज्ञानाव चर्चासत्र घेऊन मायक्रोप्लास्टिक पर्यावरणात जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. विविध ठिकाणी वृक्षारोपणही झाले. ज्यात रे रोड स्थानकाचा मोठा सहभाग होता.

मध्य रेल्वेचे प्रवाशांना करण्यात आले आवाहन

मध्य रेल्वेने आपल्या दैनंदिन कामात शाश्वतता आणि हरित पायाभूत सुविधा आणण्याचा संकल्प केला असून, प्रवाशांनाही स्टेशन परिसर स्वच्छ आणि प्लास्टिकमुक्त ठेवण्यात सहकार्य करण्याचे आवाहन कैले आहे. प्रवासी पुन्हा वापरता येणारी पाण्याची बाटली, पर्यावरणपूरक पिशवी वापरून आणि स्थानकांवरील वेगळ्या डस्टबिनचा योग्य वापर करून योगदान देऊ शकता, असे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला यांनी सांगितले.

बाणगंगा येथे हिंदू सम्मेलन व भव्य कलश यात्रा संपन्न, उपक्रमातून हिंदू संघटन, सांस्कृतिक जागृती आणि सामाजिक एकतेचा संदेश

स्टीकर, बॅनर आणि कार्यशाळांद्वारे जनजागृती

हजारो अधिकारी, कर्मचारी, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांना शाश्वत विकास, प्रभावी कचरा व्यवस्थापन आणि एकल वापर प्लास्टिकच्या निर्मूलनासाठी प्रेरित करण्यात आले. माटुंगा कारखान्याने ऊर्जा बचत आणि जलसुरक्षेचा संदेश देणाऱ्या सुमारे ५० सहभागींच्या मोठ्या रॅलीचे आयोजन केले. वृक्षारोपण आणि पर्यावरण वॉर्केथॉनही घेण्यात आले, प्रवासी सहभागासाठी ‘स्वच्छ प्लॅटफॉर्म, हरित भविष्य’ अंतर्गत प्रमुख स्थानकांवर ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी रंगीत डस्टबिन बसवले, प्लास्टिक बाटल्या क्रश करणारी यंत्रेही बसवून प्रवाशांना मार्गदर्शन करण्यात आले. ‘पाण्याची बाटली सोबत ठेवा’ आणि ‘प्लास्टिकला नकार द्या’ या संदेशांचे स्टिकर, बॅनर आणि कार्यशाळांद्वारे जनजागृती झाली.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Central railway launches 22 day environment awareness drive on world environment day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 10:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: रस्त्यांसाठी पालिकेचा मेगा प्लान! सातही परिमंडळांत जेटिंग वॉटर टँकर भाड्याने घेणार; १५० दिवसांचे कंत्राट
1

Mumbai News: रस्त्यांसाठी पालिकेचा मेगा प्लान! सातही परिमंडळांत जेटिंग वॉटर टँकर भाड्याने घेणार; १५० दिवसांचे कंत्राट

Mumbai News: भांडुप स्टेशन परिसर आता होणार मोकळा! बेस्ट चौकीची पुनर्बाधणी, संजय पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश
2

Mumbai News: भांडुप स्टेशन परिसर आता होणार मोकळा! बेस्ट चौकीची पुनर्बाधणी, संजय पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

मांडवी आयटीआय नामांतराचा वाद चिघळणार; ‘हा तर डॉ. कलाम यांचे नाव पुसण्याचा प्रयत्न’, लोढा यांची टीका
3

मांडवी आयटीआय नामांतराचा वाद चिघळणार; ‘हा तर डॉ. कलाम यांचे नाव पुसण्याचा प्रयत्न’, लोढा यांची टीका

चर्चगेटवर देशातील पहिले मोफत स्टेशन पुस्तकालय! प्रवासातच वाचनाची संधी; एबी डीव्हिलियर्स यांच्या हस्ते ‘लायब्ररी जंक्शन’चे उद्घाटन
4

चर्चगेटवर देशातील पहिले मोफत स्टेशन पुस्तकालय! प्रवासातच वाचनाची संधी; एबी डीव्हिलियर्स यांच्या हस्ते ‘लायब्ररी जंक्शन’चे उद्घाटन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Salim Kumar Passes Away: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते सलीम कुमार काळाच्या पडद्याआड; वयाच्या ५६व्या वर्षी अखेरचा श्वास

Salim Kumar Passes Away: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते सलीम कुमार काळाच्या पडद्याआड; वयाच्या ५६व्या वर्षी अखेरचा श्वास

Jun 07, 2026 | 11:01 AM
Jio Recharge Plan: ‘हा’ आहे जिओचा बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! Snapchat प्लस सब्सक्रिप्शनसह मिळणार बरेच फायदे… किंमत 500 रुपयांहून कमी

Jio Recharge Plan: ‘हा’ आहे जिओचा बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! Snapchat प्लस सब्सक्रिप्शनसह मिळणार बरेच फायदे… किंमत 500 रुपयांहून कमी

Jun 07, 2026 | 10:57 AM
Trump AI Advisor : ट्रम्प सरकारला मोठा धक्का! भारतीय वंशाचे AI सल्लागार श्रीराम कृष्णन यांचा व्हाईट हाऊसला रामराम, कारण काय?

Trump AI Advisor : ट्रम्प सरकारला मोठा धक्का! भारतीय वंशाचे AI सल्लागार श्रीराम कृष्णन यांचा व्हाईट हाऊसला रामराम, कारण काय?

Jun 07, 2026 | 10:56 AM
आठवड्यातून दोनदा माशांचे सेवन केल्यास शरीराला होतील आश्चर्यकारक फायदे, सुधारेल हाडांचे आरोग्य

आठवड्यातून दोनदा माशांचे सेवन केल्यास शरीराला होतील आश्चर्यकारक फायदे, सुधारेल हाडांचे आरोग्य

Jun 07, 2026 | 10:51 AM
Nagpur Crime: NEET विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येनंतर नवा ट्विस्ट; सुसाईड नोटवरून पोलिसांच्याच भूमिकेवर संशय

Nagpur Crime: NEET विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येनंतर नवा ट्विस्ट; सुसाईड नोटवरून पोलिसांच्याच भूमिकेवर संशय

Jun 07, 2026 | 10:45 AM
‘प्लास्टिकला नकार, हरित भविष्यास होकार’; मध्य रेल्वेचा २२ दिवसांचा पर्यावरण जागृती उपक्रम

‘प्लास्टिकला नकार, हरित भविष्यास होकार’; मध्य रेल्वेचा २२ दिवसांचा पर्यावरण जागृती उपक्रम

Jun 07, 2026 | 10:43 AM
जास्त पिकलेला खरबूज फेकून देण्याऐवजी ५ मिनिटांमध्ये बनवा खरबूज शेक, कडाक्याच्या उन्हाळ्यात राहाल रिफ्रेशिंग

जास्त पिकलेला खरबूज फेकून देण्याऐवजी ५ मिनिटांमध्ये बनवा खरबूज शेक, कडाक्याच्या उन्हाळ्यात राहाल रिफ्रेशिंग

Jun 07, 2026 | 10:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें