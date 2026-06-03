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Education News : किर्ती महाविद्यालयाचा अजब प्रकार, पास विद्यार्थींना केलं नापास; युवासेनेचा इशारा

Updated On: Jun 03, 2026 | 06:21 PM IST
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सारांश

दादर येथील कीर्ती एम. डुंगरसी महाविद्यालयातील 70 ते 80 विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन निकालात तांत्रिक त्रुटीमुळे चुकीने “फेल” नोंद झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर युवासेनेच्या शिष्टमंडळाने महाविद्यालयाला भेट देत प्राचार्यांना निवेदन दिले.

किर्ती महाविद्यालयाचा अजब प्रकार, पास विद्यार्थींना केलं नापास; युवासेनेचा इशारा

किर्ती महाविद्यालयाचा अजब प्रकार, पास विद्यार्थींना केलं नापास; युवासेनेचा इशारा

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विस्तार
  • दादरच्या कीर्ती महाविद्यालयात निकालाचा गोंधळ!
  • 70-80 विद्यार्थ्यांना चुकीने ‘फेल’ दाखवल्याचा आरोप
  • दादरच्या कीर्ती महाविद्यालयाला युवासेनेचा आंदोलनाचा इशारा
Dadar Kirti College result issue : दादरच्या कीर्ती महाविद्यालयातील अजब प्रकार समोर आला असून कीर्ती एम. डुंगरसी महाविद्यालयात ऑनलाइन निकालातील तांत्रिक त्रुटीमुळे तब्बल 70 ते 80 विद्यार्थ्यांना चुकीने “फेल” दाखवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सर्व विषयांमध्ये उत्तीर्ण गुण मिळवूनही निकालात अपयशी दाखवल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संताप आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणी संबंधित विद्यार्थ्यांनी युवासेनेकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली होती. त्यानंतर युवा नेते समाधान सरवणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा सेना माहिम विधानसभा संपर्क प्रमुख गौरेश प्रेम कदम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बुधवारी (2 जून 2026) महाविद्यालयाला भेट दिली. यावेळी प्राचार्यांकडे निवेदन सादर करत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाकडे लक्ष वेधण्यात आले.

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विद्यार्थ्यांनी सर्व विषयांमध्ये उत्तीर्ण गुण मिळवूनही ऑनलाइन निकालात तांत्रिक त्रुटीमुळे “फेल” दाखवले जात असल्याची गंभीर बाब शिष्टमंडळाने प्राचार्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि मानसिक स्थितीवर परिणाम होत असल्याचेही सांगण्यात आले.

यावर महाविद्यालयाचे प्राचार्य अनिल मार्कंडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत चौकशी करून लवकरात लवकर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. निकालातील तांत्रिक बिघाड दूर करून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची भूमिका महाविद्यालय प्रशासनाने घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात त्वरीत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा युवासेनेकडून देण्यात आला आहे. यावेळी विभाग प्रमुख संतोष तेलवणे, विभाग समन्वयक गणेश कदम, विधानसभा प्रमुख कुणाल वाडेकर, शाखा प्रमुख अभिजीत राणे, युवा विभाग प्रमुख चेतन राणे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. या प्रकारामुळे महाविद्यालयीन निकाल प्रक्रियेच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.

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Web Title: Dadar kirti college result error students failed yuva sena warning

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Published On: Jun 03, 2026 | 06:18 PM

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