Education News : किर्ती महाविद्यालयाचा अजब प्रकार, पास विद्यार्थींना केलं नापास; युवासेनेचा इशारा

या प्रकरणी संबंधित विद्यार्थ्यांनी युवासेनेकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली होती. त्यानंतर युवा नेते समाधान सरवणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा सेना माहिम विधानसभा संपर्क प्रमुख गौरेश प्रेम कदम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बुधवारी (2 जून 2026) महाविद्यालयाला भेट दिली. यावेळी प्राचार्यांकडे निवेदन सादर करत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाकडे लक्ष वेधण्यात आले.
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विद्यार्थ्यांनी सर्व विषयांमध्ये उत्तीर्ण गुण मिळवूनही ऑनलाइन निकालात तांत्रिक त्रुटीमुळे “फेल” दाखवले जात असल्याची गंभीर बाब शिष्टमंडळाने प्राचार्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि मानसिक स्थितीवर परिणाम होत असल्याचेही सांगण्यात आले.
यावर महाविद्यालयाचे प्राचार्य अनिल मार्कंडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत चौकशी करून लवकरात लवकर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. निकालातील तांत्रिक बिघाड दूर करून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची भूमिका महाविद्यालय प्रशासनाने घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात त्वरीत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा युवासेनेकडून देण्यात आला आहे. यावेळी विभाग प्रमुख संतोष तेलवणे, विभाग समन्वयक गणेश कदम, विधानसभा प्रमुख कुणाल वाडेकर, शाखा प्रमुख अभिजीत राणे, युवा विभाग प्रमुख चेतन राणे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. या प्रकारामुळे महाविद्यालयीन निकाल प्रक्रियेच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
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