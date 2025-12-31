Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Indian Meteorological Department Has Issued A Rain Alert For 5 States On 31 December 2025 News In Marathi

Weather Update: 2025 च्या मान्सूनने बदलली शहराची वेळ; निरोपाची तयारी सुरू असताना पुन्हा पुन्हा हजेरी

वर्ष आणि डिसेंबर महिना संपत आलेला असतानाही काही भागात अजूनही पाऊस सुरु आहे.राज्यात गेल्या महिनाभरापासून थंडीचा कडाका आहे. उत्तरेकडून येणाऱ्या शीत लहरीमुळे गारठा वाढताना दिसतोय.

Updated On: Dec 31, 2025 | 11:56 AM
२०२५ च्या मान्सूनने बदलली शहराची वेळ; निरोपाची तयारी सुरू असताना पुन्हा पुन्हा हजेरी

२०२५ च्या मान्सूनने बदलली शहराची वेळ; निरोपाची तयारी सुरू असताना पुन्हा पुन्हा हजेरी

Follow Us:
Follow Us:
  • 2025 च्या मान्सूनने बदलली शहराची वेळ
  • निरोपाची तयारी सुरू असताना पुन्हा पुन्हा हजेरी
  • मुंबईच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम
मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी २०२५ मधील मान्सून हा केवळ प्रमाणामुळे नव्हे, तर त्याच्या लांबलेल्या कालावधीमुळे लक्षात राहिला. जूनमध्ये वेळेवर दाखल झालेल्या मान्सूनने सुरुवातीला अपेक्षेप्रमाणे वाटचाल केली, मात्र सप्टेंबर ओलांडून ऑक्टोबरपर्यंत पावसाने माघार न घेतल्याने, यंदा ‘लांबलेला पाऊस‘ हा मुंबईच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करणारा मुद्दा ठरला. जुलै-ऑगस्टमध्ये मुंबईत काही दिवसांतच अतिवृष्टीच्या घटना घडल्या. सखल भागांत पाणी साचणे, रेल्वे वाहतूक विस्कळीत होणे आणि रस्ते बंद पडणे हे चित्र परिचित होते, मात्र यंदा वेगळे ठरले ते सप्टेंबरनंतरही सुरू राहिलेल्या सरी. साधारणपणे मान्सूनच्या निरोपाची तयारी सुरू असताना पावसाने पुन्हा पुन्हा हजेरी लावल्याने महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण आला.

बंड, राजीनामे, राडे, ड्रामेबाजी; अर्ज भरण्याच्या दिवशी राज्यात काय काय घडलं?

या लांबलेल्या पावसाचा परिणाम केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित न राहता रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो आणि पायाभूत सुविधा कामांवर झाला. निचरा व्यवस्था ठराविक कालावधीतील पावसाचा विचार करून उभारलेली असल्याने ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहिलेल्या सरींनी तिच्या मर्यादा उघड केल्या. काही भागांत पाणी उपसण्यासाठी पंप सुरू ठेवण्याची वेळ सप्टेंबरनंतरही आली.

लांबलेला पाऊस हा बदलत्या हवामान पद्धतींचा संकेत

मुंबईबरोबरच कोकण पट्ट्यातही पावसाचा कालावधी वाढलेला दिसला, पश्चिम महाराष्ट्रात सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे खरीप पिकांची काढणी रखडली, तर मराठवाड्यात काही भागांत हा पाऊस दिलासादायक ठरला. मात्र सोयाबीन, कापूस आणि तूर यांसारख्या पिकांना लांबलेल्या पावसाचा फटका बसल्याचे चित्रही दिसले. म्हणजेच, पावसाचे प्रमाण समाधानकारक असले तरी त्याची वेळ बदलल्याने शेती व्यवस्थेवर नवे आव्हान उभे राहिले. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, २०२५ मधील लांबलेला पाऊस हा अपवाद नसून बदलत्या हवामान पद्धतींचा संकेत आहे, अरबी समुद्रातील वाढलेले तापमान, कमी दाबाचे क्षेत्र आणि वारंवार सक्रिय होणाऱ्या हवामान प्रणाली यामुळे पावसाचा कालावधी वाढत असल्याचे निरीक्षण नौदवले जात आहे. त्यामुळे मान्सून कची येतो आणि कची जाती’ या पारंपरिक चौकटी आता पुरेशा ठरत नाहीत.

दीर्घकालीन नियोजनाचा पुनर्विचार अपरिहार्य

या पार्श्वभूमीवर मुंबईसारख्या शहरासाठी दीर्घकालीन नियोजनाचा पुनर्विचार अपरिहार्य ठरतो. निचरा व्यवस्था, पूर नियंत्रण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि बांधकाम नियोजन हे सर्व घटक लांबलेल्या पावसाचा विचार करून अद्ययावत करणे आवश्यक आहे, अन्यथा दरवर्षी मान्सूननंतरही शहर पावसाशी झुंज देत राहील.

मान्सूनने मुंबईला दिला एक स्पष्ट इशारा

एकूणच, २०२५ मधील मान्सूनने मुंबईला एक स्पष्ट इशारा दिला आहे. पाऊस आता केवळ किती पडलो. यावर नाही तर तो किती काळ टिकतो, यावर शहराचे भवितव्य ठरणार आहे. लांबलेला पाऊस हीच बदलत्या हवामानाची नवी ओळख ठरत असताना त्यानुसार धोरणात्मक पावले उचलली गेली, तरच मुंबई पुढील आव्हानांसाठी सज्ज होऊ शकेल.

२०२५ पावसाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

  • सप्टेंबरनंतरही मुंबईत अनेक दिवस पावसाच्या नोंदी
  • ऑक्टोबरमध्येही निचरा पंप कार्यरत ठेवण्याची वेळ
  • खरीप काढणीवर लांबलेल्या पावसाचा परिणाम
  • मान्सून संपण्याच्या पारंपरिक तारखाना खोडा

Mumbai Customs Action: मुंबई विमानतळावर कस्टम्सची मोठी कारवाई! ४० कोटींहून अधिक किमतीचे ड्रग्ज, सोने आणि परकीय चलन जप्त

Web Title: Indian meteorological department has issued a rain alert for 5 states on 31 december 2025 news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 11:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
1

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
2

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
3

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी
4

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM