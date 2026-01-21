Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

२६ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा मुख्य सोहळा पार पडणार आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार असून, यंदाच्या परेडमध्ये कलात्मक चित्ररथ विशेष आकर्षण ठरणार आहेत.

Updated On: Jan 21, 2026 | 07:59 PM
शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; 'हे' असणार यंदाचे खास आकर्षण (Photo Credit - X)

शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; 'हे' असणार यंदाचे खास आकर्षण (Photo Credit - X)

  • शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा!
  • राज्यपाल फडकवणार तिरंगा
  • ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण
मुंबई 21 जाने २०२६ स्वप्नील शिंदे : छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान (शिवाजी पार्क) हे मुंबईतील प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख सरकारी आयोजनाचे ठिकाण असून यंदा महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत राष्ट्रध्वज तिरंगा फडकवतील आणि परेड तसेच उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करतील या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री, उच्च अधिकारी, पोलिस आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत .
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानात दरवर्षी पथ संचलन आणि परेड आयोजित केली जाते जिथे
  • मुंबई पोलिस बँड आणि विविध सुरक्षा विभाग
  • अग्निशमन दल
  • मुंबई पोलिस वाहन विभाग
  • होमगार्ड
  • कोस्ट गार्ड
  • रेल्वे पोलिस
  • एसटी महामंडळ सुरक्षा रक्षक
  • मंत्रालयातील अल्पसंख्यांक विभाग , वस्त्रोद्योग विभाग , सुरक्षा दल व मैदानात फिरणारी अन्य विभागाची चित्ररथ सहभागी होतात आणि हीच चित्ररथ मैदानावर विशेष आकर्षण असते
Republic Day 2026: ७७ वा की ७८ वा? २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाबाबतचा संभ्रम आणि त्याचे नेमके गणित

सामाजिक आणि सांस्कृतिक दर्शन

परेड मध्ये जवान आणि विद्यार्थी ओळीने राष्ट्रध्वजाला सलामी देतात. बघणार्यांसाठी हे फार मनोरंजक दृश्य असते. परेड मध्ये सहभागी चित्ररथ म्हणजे प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमधील प्रमुख कलात्मक प्रदर्शन असून ते राज्यसंस्कृती, परंपरा, ऐतिहासिक वारसा आणि सामाजिक संदेशांचे दर्शन घडवतात.

देशप्रेमाची जनजागृती होईल

यंदाचे चित्ररथ सुद्धा रंगबेरंगी, कलात्मक आणि विविध थीमवर आधारित रथ असून समाजाला एक दिशा नक्की देतील, लोकांना विचार करायला भाग पाडतील आणि समाजामध्ये देशप्रेमाची जनजागृती होईल तसेच महाराष्ट्रात होत असणाऱ्या कामाविषयी लोकांना पूर्ण माहिती मिळेल अशी आशा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील मैदानात चित्ररथ बनविणाऱ्या टीम चे कला दिग्दर्शक नितीन शिंदे यांनी नवराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केली आहे.

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान

