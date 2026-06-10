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राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस; हवामान विभागाकडून ‘यलो अलर्ट’ जारी, पुढील 4-5 दिवसांत…

Updated On: Jun 10, 2026 | 07:06 AM IST
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सारांश

रविवार रात्रीपासून दक्षिण कोकणात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात मुसळधार पावसाची नोंद झाली, तर सावंतवाडी, कुडाळ आणि दोडामार्ग परिसरात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला.

राज्यात मान्सूनचे जोरदार आगमन

राज्यात मान्सूनचे जोरदार आगमन (File Photo)

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विस्तार

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. उन्हाचा कडाका कमी झाला असून, आता पावसाची चाहूल लागली आहे. त्यातच राज्यात मान्सून दाखल झाला आहे. भारतीय हवामान विभागाने ही अधिकृत घोषणा केली आहे. रविवार रात्रीपासून दक्षिण कोकणात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात मुसळधार पावसाची नोंद झाली, तर सावंतवाडी, कुडाळ आणि दोडामार्ग परिसरात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला.

पुणे जिल्ह्यात सध्या ढगाळ वातावरण असून, हवामान पूर्णपणे बदललेले दिसत आहे. दक्षिण कोकणात मान्सूनचे आगमन साधारणपणे मृग नक्षत्रादरम्यान होते. परंतु यंदा मान्सून दोन दिवस आधीच दाखल झाला आहे. हवामान विभागाने राज्यातील २५ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. पुढील चार ते पाच दिवसांत अनेक भागांमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये विजांचा कडकडाट आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे.

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दरम्यान, येत्या १५ जूनपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात मान्सूनचा विस्तार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, धाराशिव, बीड, लातूर, परभणी, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

मराठवाडा, खान्देशात सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता

विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये १५ जूनपर्यंत ढगाळ आकाश, मेघगर्जनेसह पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांची शक्यता आहे. जरी हा पाऊस व्यापक लागवड आणि पेरणीसाठी पुरेसा असण्याची शक्यता असली तरी, सध्या तशी परिस्थिती दिसत नाही.

तापमान ३५ ते ४० अंश सेल्सिअस

राज्याच्या अनेक भागांमध्ये १२ जूनपर्यंत कमाल तापमान जास्त राहण्याची शक्यता आहे. विदर्भ आणि खानदेशमध्ये तापमान ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे, तर मराठवाड्यात ते ३५ ते ४० अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

अनेक राज्यांमध्येही पावसाची शक्यता

देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये हवामान बदलले आहे. काही भागांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा अंदाज आहे, तर इतर ठिकाणी उष्णतेची लाट कायम राहू शकते. हवामान विभागाने १० जूनसाठी अनेक राज्यांकरिता सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. १० जून रोजी राजधानी दिल्लीत अंशतः ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता आहे. दुपार किंवा संध्याकाळी हलका पाऊस आणि धुळीच्या वादळाची शक्यता आहे.

छ. संभाजीनगरमध्ये मान्सून लांबला; सरासरीच्या केवळ ३६ टक्के पाऊस, शेतकरी चिंतेत; कृषी विभागाचा पेरणीबाबत महत्त्वाचा सल्ला

Web Title: Strong arrival of the monsoon in maharashtra yellow alert issued by the meteorological department

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Published On: Jun 10, 2026 | 07:01 AM

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