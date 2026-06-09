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जायकवाडीची जलपातळी घटल्याने संभाजीनगरच्या २७४० कोटींच्या नवीन पाणी योजनेला मोठा झटका; १२ जूनचा वाढीव पाणीपुरवठा रखडणार?

Updated On: Jun 09, 2026 | 02:09 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमधील २७४० कोटींच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला जायकवाडी धरणातील घटत्या जलपातळीचा फटका बसला आहे. सायफन सिस्टीम फेल झाल्याने १२ जूनचा वाढीव पाणीपुरवठा रखडण्याची शक्यता आहे.

जायकवाडीची जलपातळी घटल्याने संभाजीनगरच्या २७४० कोटींच्या नवीन पाणी योजनेला मोठा झटका

जायकवाडीची जलपातळी घटल्याने संभाजीनगरच्या २७४० कोटींच्या नवीन पाणी योजनेला मोठा झटका

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विस्तार
  • जायकवाडीची जलपातळी घटली
  • संभाजीनगरच्या २७४० कोटींच्या नवीन पाणी योजनेला मोठा झटका
  • १२ जूनचा वाढीव पाणीपुरवठा रखडणार?
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): मराठवाड्यात यंदा पावसाचे आगमन लांबल्याने आणि जायकवाडी धरणातील पाणीसाठा सातत्याने कमी होत असल्याने शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेपुढे तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. धरणातून सायफन पद्धतीने पाणी उपसा करताना अडथळे येऊ लागल्याने नक्षत्रवाडी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाकडे जाणारा पाणीपुरवठा दोन दिवसांपासून विस्कळीत झाला आहे. परिणामी, १२ जूनपासून शहराला प्रस्तावित वाढीव ५० एमएलडी पाणीपुरवठा सुरू करण्याच्या नियोजनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

केंद्र सरकारच्या अमृत-२ अभियानांतर्गत सुमारे २ हजार ७४० कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना उभारण्यात येत आहे. या योजनेतील मुख्य जलवाहिनी आणि पाणीउपसा यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असली तरी धरणातील घटत्या जलपातळीमुळे पाणी उचलण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. सध्या परिस्थिती हाताळण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सायफन पाइपची लांबी वाढविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे.

नवीन योजनेसाठी जायकवाडी धरणातील जॅकवेलमध्ये सायफन प्रणालीद्वारे पाणी आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर धरणातील जलपातळी दिवसेंदिवस खालावत असल्याने या व्यवस्थेची कार्यक्षमता कमी होत आहे. जलपातळी खाली गेल्यामुळे पाइपलाइनमध्ये हवेचे बुडबुडे तयार होत असून पंपांना आवश्यक दाब मिळत नाही. परिणामी पाणीउपसा खंडित होत असून जॅकवेलमार्गे नक्षत्रवाडीपर्यंत पाणी पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.

सायफन पाइप वाढवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू

सायफन पाइपची लांबी वाढविण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात आले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर जॅकवेलमध्ये पुन्हा सुरळीत पाणी आणण्याचा प्रयत केला जाणार आहे. ही उपाययोजना तात्पुरती असल तरी वाढीव पाणीपुरवठ्याचे नियोजन वेळेत सुख्ख ठेवण्यासाठी ती आवश्यक मानली जात आहे.

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फ्लोटिंग पंप हा पर्याय?

जायकवाडीतील जलपातळी सातत्याने कमी होत असल्याने सायफन प्रणालीवर अवलंबून राहणणे दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे धरणात फ्लोटिंग पंप् बसविण्याच्या विचार सुरू आहे. त्यामुळे जॅकवेलल सातत्याने पाणीपुरवठा करता येऊ शकतो.

दोन दिवसांपासून झाला पाणीपुरवठा विस्कळीत

नवीन योजनेद्वारे सध्या दररोज २० ते २५ एमएलडी पाणी उचलले जात आहे. मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून पाणीउपशातील तांत्रिक अडचणी वाढल्याने नक्षत्रवाडी जलशुद्धीकरण केंद्राकडे जाणारा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. शहरासाठी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असताना निर्माण झालेल्या अडथळ्यामुळे प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे.

२७४० कोटींच्या योजनेचे ८५ टक्के काम झाले पूर्ण

अमृत-२ योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगरसाठी नवीन पाणीपुरवठा व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार योजनेची सुमारे ८५ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. मुख्य जलवाहिन्या आणि पाणी वाहतुकीची यंत्रणा उभारण्यात आली असली तरी अनेक भागातील वितरण नेटवर्क आणि जलकुंभांची कामे अद्याप सुरू आहेत. पहिल्या टप्प्यात शहरासाठी २०० एमएलडी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

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Web Title: Chhatrapati sambhajinagar new water supply project hit by low water levels in jayakwadi dam

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Published On: Jun 09, 2026 | 02:09 PM

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