Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Vasudhaiva Kutumbakam Conclave 4.0: मुंबईत आठवडाभर रंगणार ज्ञानयज्ञ! जैनाचार्य युगभूषणसूरीजींच्या आशीर्वादाने भव्य उद्घाटन

मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे 'वसुधैव कुटुंबकम् कॉन्क्लेव्ह 4.0' चे उद्घाटन झाले. जैनाचार्य युगभूषणसूरीजींच्या मार्गदर्शनाखाली संविधान आणि न्यायव्यवस्थेवर होणाऱ्या या आठवडाभर चालणाऱ्या मंथनाविषयी सविस्तर वाचा.

Updated On: Jan 17, 2026 | 06:44 PM
मुंबईत आठवडाभर रंगणार ज्ञानयज्ञ! जैनाचार्य युगभूषणसूरीजींच्या आशीर्वादाने भव्य उद्घाटन

मुंबईत आठवडाभर रंगणार ज्ञानयज्ञ! जैनाचार्य युगभूषणसूरीजींच्या आशीर्वादाने भव्य उद्घाटन

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मुंबईत ‘वसुधैव कुटुंबकम् कॉन्क्लेव्ह 4.0’ चा शुभारंभ!
  • संविधानाच्या ७५ वर्षांचा गौरव आणि न्यायव्यवस्थेवर मंथन
  • पाहा काय आहेत खास आकर्षणं
मुंबई : प्रतिनिधी ,स्वप्नील शिंदे 17 जानेवारी 2026: ज्योत इंडिया फाउंडेशनच्या वतीने आणि भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने आयोजित वसुधैव कुटुंबकम् कॉन्क्लेव्ह 4.0 चे उद्घाटन मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे झाले. हा आठवडाभर चालणारा (16 ते 22 जानेवारी 2026) महत्त्वपूर्ण परिसंवाद परम पूज्य आध्यात्मिक सार्वभौम जैनाचार्य युगभूषणसूरीजी महाराज यांच्या पावन आशीर्वादाखाली संपन्न होत आहे.

उद्घाटन समारंभाला मंगल प्रभात लोढा, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, तसेच विजय चौथईवाले, प्रभारी – परराष्ट्र विभाग, भाजप, यांची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यांच्या उपस्थितीमुळे या आठवडाभर चालणाऱ्या संविधान, कायदा आणि प्रशासन विषयक चर्चांना एक सशक्त दिशा मिळाली.

या कॉन्क्लेव्हचे मुख्य सूत्र आहे ‘संक्रमण काळ’  जागतिक पातळीवरील अस्थिरता, संस्थांवरील कमी होत चाललेला विश्वास आणि बदलत्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर न्याय्य आणि मानवी व्यवस्थेचा शोध. यानिमित्ताने भारतीय संविधानाच्या 75 वर्षांचा गौरव करण्यात येत असून, आधुनिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संविधानिक मूल्यांची पुनर्स्थापना कशी करता येईल, यावर सखोल चर्चा होत आहे.

पहिल्या दिवशी झालेल्या “A Just Legal Order @75” या विशेष सत्रात देशातील नामवंत न्यायमूर्ती, कायदेतज्ज्ञ आणि धोरणकर्त्यांनी सहभाग घेतला. या चर्चेत न्यायप्रणाली अधिक जलद, पारदर्शक आणि जनतेकेंद्रित कशी करता येईल, यावर भर देण्यात आला. न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित करणे हे सामाजिक स्थैर्य आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?

पहिल्या दिवशी उपस्थित असलेल्या प्रमुख मान्यवरांमध्ये

न्या. भूषण आर. गवई, माजी सरन्यायाधीश, भारत
न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण, माजी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय
न्या. चंद्रशेखरजी, मुख्य न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय
नितीन ठक्कर, ज्येष्ठ वकील व अध्यक्ष, बॉम्बे बार असोसिएशन
यांचा समावेश होता.

या दिवसाचे विशेष आकर्षण म्हणजे 25,000 चौ. फूट क्षेत्रफळाचे संशोधनाधारित भव्य प्रदर्शन, ज्यामध्ये वसुधैव कुटुंबकम् या संकल्पनेतील 12 परिवर्तनशील तत्त्वे सादर करण्यात आली आहेत. तसेच भारतीय संविधानाच्या 75 वर्षांचा प्रवास प्राचीन भारतीय ज्ञानपरंपरेच्या दृष्टिकोनातून मांडणारे स्वतंत्र कायदेविषयक प्रदर्शनही यामध्ये समाविष्ट आहे. हे प्रदर्शन तज्ज्ञांबरोबरच सामान्य नागरिकांसाठीही माहितीपूर्ण आणि प्रेरणादायी ठरणार आहे.

आयोजकांच्या मते, पहिल्या दिवशी झालेल्या चर्चांमधून मिळालेले निष्कर्ष धोरणात्मक शिफारशींच्या स्वरूपात संकलित करण्यात येतील आणि शेवटच्या दिवशी सादर होणाऱ्या कॉन्क्लेव्ह कम्युनिके मध्ये त्यांचा समावेश असेल. उद्याच्या सत्रांमध्ये प्रशासन, समाज आणि जागतिक सहकार्याशी निगडित विषयांवर चर्चा होणार असून, भारतीय विचारधारेला व्यवहार्य आणि धोरणात्मक उपायांमध्ये रूपांतरित करण्याचा हा प्रयत्न पुढे नेण्यात येणार आहे.

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

Web Title: Vasudhaiva kutumbakam conclave 4 mumbai august kranti maidan inauguration

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 06:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?
1

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
2

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण
3

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू
4

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM