Chilli-Paneer: घरच्या घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल चिली-पनीर; नोट करा सोपी अन् टेस्टी रेसिपी

घरच्या घरी काहीतरी चटपटीत, मसालेदार आणि रेस्टॉरंटसारखे खायची इच्छा झाली की सर्वात आधी आठवण येते ती चिली पनीरची. इंडो-चायनीज फ्लेवरने भरलेली ही डिश लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते. सॉफ्ट पनीर, भाज्या आणि झणझणीत सॉस यांचा भन्नाट फ्यूजन चिली पनीरला खास बनवतो. विशेष म्हणजे ही रेसिपी तयार करण्यासाठी जास्त वेळ किंवा साहित्य लागत नाही. काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही अगदी रेस्टॉरंटसारखे टेस्टी आणि परफेक्ट चिली पनीर घरच्या घरी बनवू शकता. संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी, पार्टीसाठी किंवा विकेंड स्पेशल मेनूसाठी ही डिश एकदम परफेक्ट ठरते. जाणून घ्या सोपी रेसिपी.
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पनीर जास्त वेळ तळू नका, अन्यथा ते कडक होऊ शकते. भाज्या मोठ्या आचेवर परतल्यास त्यांचा कुरकुरीतपणा टिकून राहतो. शेवटी स्प्रिंग ऑनियन घातल्यास डिशची चव आणि लुक दोन्ही अधिक आकर्षक दिसतात.
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