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Chilli-Paneer: घरच्या घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल चिली-पनीर; नोट करा सोपी अन् टेस्टी रेसिपी

Updated On: Jun 04, 2026 | 07:31 PM IST
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सारांश

Chilli-Paneer Recipe: तुम्हालाही घरच्या घरी रेस्टॉरंट स्टाईल चिली पनीर बनवायचे असेल तर ही सोपी अन् टेस्टी रेसिपी लगेच नोट करा.

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विस्तार

घरच्या घरी काहीतरी चटपटीत, मसालेदार आणि रेस्टॉरंटसारखे खायची इच्छा झाली की सर्वात आधी आठवण येते ती चिली पनीरची. इंडो-चायनीज फ्लेवरने भरलेली ही डिश लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते. सॉफ्ट पनीर, भाज्या आणि झणझणीत सॉस यांचा भन्नाट फ्यूजन चिली पनीरला खास बनवतो. विशेष म्हणजे ही रेसिपी तयार करण्यासाठी जास्त वेळ किंवा साहित्य लागत नाही. काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही अगदी रेस्टॉरंटसारखे टेस्टी आणि परफेक्ट चिली पनीर घरच्या घरी बनवू शकता. संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी, पार्टीसाठी किंवा विकेंड स्पेशल मेनूसाठी ही डिश एकदम परफेक्ट ठरते. जाणून घ्या सोपी रेसिपी.

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चिली पनीरसाठी लागणारे साहित्य

  • २५० ग्रॅम पनीर
  • १ मोठा कांदा
  • १ ढोबळी मिरची
  • २ हिरव्या मिरच्या
  • १ चमचा आले-लसूण पेस्ट
  • २ चमचे कॉर्नफ्लोअर
  • २ चमचे मैदा
  • २ चमचे सोया सॉस
  • १ चमचा रेड चिली सॉस
  • १ चमचा टोमॅटो सॉस
  • अर्धा चमचा व्हिनेगर
  • मीठ आणि काळी मिरी
  • तेल
  • स्प्रिंग ऑनियन

चिली पनीर बनवण्याची सोपी पद्धत

सर्वप्रथम एका भांड्यात मैदा, कॉर्नफ्लोअर, मीठ आणि थोडे पाणी घालून मिश्रण तयार करा. त्यात पनीरचे तुकडे घालून चांगले कोट करा. आता कढईत तेल गरम करून पनीर हलके सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्या. दुसऱ्या पॅनमध्ये थोडे तेल घेऊन आले-लसूण पेस्ट आणि हिरव्या मिरच्या परता. त्यानंतर कांदा आणि ढोबळी मिरची मोठ्या आचेवर शिजवा. आता त्यात सोया सॉस, चिली सॉस, टोमॅटो सॉस , मीठ, काळी मिरी पावडर आणि व्हिनेगर घालून सर्व मिश्रण एकत्र करा. शेवटी तळलेले पनीर घालून व्यवस्थित टॉस करा.

चव वाढवण्यासाठी खास टिप्स

पनीर जास्त वेळ तळू नका, अन्यथा ते कडक होऊ शकते. भाज्या मोठ्या आचेवर परतल्यास त्यांचा कुरकुरीतपणा टिकून राहतो. शेवटी स्प्रिंग ऑनियन घातल्यास डिशची चव आणि लुक दोन्ही अधिक आकर्षक दिसतात.

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Web Title: Restaurant style chilli paneer recipe at home

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Published On: Jun 04, 2026 | 07:31 PM

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