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Maharashtra politics : नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीची डोकेदुखी वाढली; बंडखोरांमुळे गिरीश महाजन पुन्हा नाशिकमध्ये

Updated On: Jun 08, 2026 | 03:06 PM IST
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सारांश

नाशिक स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीसमोरील पेच अधिकच गडद झाला आहे. बंडखोर उमेदवारांची मनधरणी करण्यात अपयश आल्याने राज्याचे संकटमोचक मंत्री गिरीश महाजन पुन्हा नाशिकमध्ये दाखल झाले असून त्यांनी विविध स्तरांवर गुप्त बैठका आणि संपर्क मोहीम सुरू केली आहे.

नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीची डोकेदुखी वाढली; बंडखोरांमुळे गिरीश महाजन पुन्हा नाशिकमध्ये

नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीची डोकेदुखी वाढली; बंडखोरांमुळे गिरीश महाजन पुन्हा नाशिकमध्ये

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विस्तार
  • बंडखोरी शमवण्यात अपयशच
  • मंत्री गिरीश महाजन नाशिकमध्ये दाखल
  • मनधरणीसाठी बैठका सुरूच !
नाशिक : नाशिक स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीसमोरील पेच अधिकच गहिरा झाला आहे. बंडखोर उमेदवारांची मनधरणी करण्याचे गेल्या दोन दिवसांतील प्रयत्न अपयशी ठरल्याने, संकटमोचक मानले जाणारे राज्याचे संकटमोचक मंत्री गिरीश महाजन रविवारी (७ जून) पुन्हा तातडीने नाशिकमध्ये दाखल झाले आहेत. महायुतीचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांच्यासमोरील आव्हान सुकर करण्यासाठी महाजन यांनी नाशिकमध्येच मुक्काम ठोकत विविध स्तरांवर गुप्त बैठका आणि संपकांचे सत्र सुरू केले आहे. मात्र, उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या या चर्चामधून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय किंवा तोडगा समोर आलेला नाही. ४ जून रोजी असणारी उमेदवारी अर्ज माघारीची मुदत संपल्यानंतरही नाशिकमध्ये अपक्षांची बंडखोरी कायम राहिल्याने आता ही निवडणूक अधिकृतपणे ‘तिरंगी’ झाली आहे. यामुळे मतदार असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या (नगरसेवकांच्या) मतांना सोन्याची किंमत आली असून, राजकीय वर्तुळातील हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे.

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निवडणूक तिरंगी; दराडेंसमोर गिते आणि हिरेंचे तगडे आव्हान !

नाशिकच्या रिंगणात आता तीन प्रमुख उमेदवार आमनेसामने ठाकल्याने लढत कमालीची चुरशीची बनली आहे महायुती (अधिकृत): शिवसेनेचे (शिंदे गट) विद्यमान आमदार नरेंद्र दराडे, बंडखोर अपक्ष भाजपचे माजी नगरसेवक गणेश गिते यांचे बंधू गोकुळ गिते, बंडखोर/अपक्ष माजी मंत्री बळीराम हिरे यांचे सुपुत्र प्रसाद हिरे या दोघांनीही माघार न घेतल्याने महायुतीच्या अधिकृत उमेदवाराची डोकेदुखी वाढली आहे. आता या दोघांपैकी कोणाचा तरी अधिकृत पाठिंबा मिळवण्यासाठी महायुतीचे नेते फिल्डिंग लावत आहेत.

भाव वधारला ! ‘घोडेबाजारा’च्या चर्चांनी राजकीय वातावरण तापले

निवडणूक तिरंगी झाल्यामुळे प्रत्येक मत विजयासाठी निर्णायक ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, मतदार असलेल्या नगरसेवकांच्या मतांचे महत्व प्रचंड वाढले असून स्थानिक पातळीवर मोठ्या ‘आर्थिक व्यवहारांच्या चर्चांना उधाण आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत घोडेबाजाराचा इतिहास जुनाच असला, तरी यंदा मतांची किमत कमालीची वाढल्याच्या बर्वांनी राजकीय वातावरण अधिकच तापविले आहे, मात्र या चर्चाना अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.

सामंत-महाजन जोडी नाशिकमध्ये तळ ठोकून

नाशिकचा हा तिढा सोडवण्यासाठी शुक्रवारी आणि शनिवारी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि गिरीश महाजन या दोन्ही बड्या मंत्र्यांनी नाशिकमध्ये मुक्काम करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, बंडखोरांनी माघार न घेण्याची भूमिका घेतल्याने हा प्रयत्न निष्फळ ठरला. परिणामी, रविवारी पुन्हा एकदा गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये येत स्वतः सूत्रे हाती घेतली असून राजकीय तडजोडीसाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.

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नगरसेवकच ठरणार ‘किंगमेकर’

या निवडणुकीत नाशिक आणि मालेगाव महानगरपालिकांसह जिल्ह्यातील विविध नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचे निर्वाचित नगरसेवक हेच मतदार आहेत.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, जर लढत तिरंगीच राहिली, तर उमेदवारांचा वैयक्तिक संपर्क आणि ऐनवेळी मिळणारे पाठिंबे नगरसेवकांची राजकीय गणिते उलथीपालथी करू शकतात.

यामुळेच सर्वच उमेदवारांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी मतदार नगरसेवकांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी मनधरणी, बैठका आणि गुप्त संपर्क मोहिमा तीव्र केल्या आहेत.

आता मंत्री गिरीश महाजन यांच्या या ‘नाशिक मुक्कामातून’ महायुतीला बंडखोरांचा पाठिंबा मिळवण्यात यश येते का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Nashik mlc election mahayuti crisis girish mahajan secret meetings rebels

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Published On: Jun 08, 2026 | 03:06 PM

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