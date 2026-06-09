Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Nashik Farmers : शेतकरी चिंतेत ! पूर्वमान्सूनची साथ नाही; येवला तालुक्यात खरीप हंगामावर संकटाची छाया

Updated On: Jun 09, 2026 | 12:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

खरीप हंगामाच्या तोंडावर येवला तालुक्यातील शेतकरी समाधानकारक पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गतवर्षी याच काळात झालेल्या जोरदार पूर्वमान्सून आणि मान्सून पावसामुळे पेरण्यांना वेग आला होता. मात्र यंदा जूनचा पहिला आठवडा संपत आला तरी पुरेसा पाऊस न झाल्याने पेरणीची कामे खोळंबली असून शेतकरी चिंतेत आहेत.

शेतकरी चिंतेत ! पूर्वमान्सूनची साथ नाही; येवला तालुक्यात खरीप हंगामावर संकटाची छाया

शेतकरी चिंतेत ! पूर्वमान्सूनची साथ नाही; येवला तालुक्यात खरीप हंगामावर संकटाची छाया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना करावी लागणार प्रतीक्षा
  • गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पावसाने घेतली विश्रांती
  • येवला तालुक्यात खरीप हंगामावर संकटाची छाया
येवला : खरीप हंगामाच्या तोंडावर येवला तालुक्यातील शेतकरी सध्या आभाळाकडे डोळे लावून बसले आहेत. गतवर्षी याच कालावधीत जोरदार पूर्वमान्सून व मान्सून पावसामुळे शेतांमध्ये पुरेसा ओलावा निर्माण झाला होता आणि पेरण्यांना वेग आला होता. मात्र यंदा जूनचा पहिला आठवडा संपत आला तरी समाधानकारक पाऊस न झाल्याने पेरणीची कामे खोळंबली आहेत.

गेल्या वर्षी मृग नक्षत्र सुरू होण्यापूर्वीच अनेक भागांत चांगल्या पावसाची नोंद झाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजरी, मका, सोयाबीन, मूग, उडीद आणि कापूस पिकांच्या पेरण्या सुरू केल्या होत्या. अनेक शेतांमध्ये पेरणीची कामे पूर्णही झाली होती. यंदा मात्र पावसाची परिस्थिती निराशाजनक असल्याने शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. तालुक्यात अधूनमधून ढगाळ वातावरण, वादळी वारे आणि विजांचा कडकडाट होत असला तरी पेरणीसाठी आवश्यक असलेला पाऊस झालेला नाही. काही भागांत किरकोळ सरी कोसळल्या असल्या तरी त्यामुळे जमिनीत आवश्यक ओलावा निर्माण झालेला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांनी पेरणीचा निर्णय पुढे ढकलला आहे.

Mira Bhayandar News: ‘आठवा अजूबा’ ब्रीजवर पुन्हा वाद; नवराष्ट्रच्या बातमीनंतर मनसे प्रशासनाला धारेवर धरणार

हवामान खात्याने पुढील काही दिवसांत मान्सून सक्रिय होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पावसावर टिकून आहेत. दरम्यान, मान्सून उशिरा सक्रिय झाल्यास खरीप हंगामाचे नियोजन आणि पिकांची निवड यावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

खते, मशागतीची कामे पूर्ण

खरीप हंगामासाठी लागणारे बियाणे, खते आणि मशागतीची कामे बहुतांश शेतक-यांनी पूर्ण केली आहेत, मात्र पाऊस नसल्याने ही सर्व तयारी सध्या प्रतीक्षेतच आहे. कृषी विभागाकडूनही घाईघाईने पेरणी न करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. पुरेसा व सातत्यपूर्ण पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. गतवर्षी जून २०२५ पर्यंत तालुक्यात सरासरी १५.५० मिमीच्या तुलनेत ८८७० मिमी पावसाची नोंद झाली होती. अनेक मंडळांमध्ये सरासरीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक पाऊस झाला होता, यंदा मात्र बेमोसमी आणि मोसमी अशा दोन्ही प्रकारच्या पावसाने दडी मारल्याचे वित्र आहे.

हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पावसाला सुरुवात होणे अपेक्षित आहे. सध्या जमीन तात झालेली आहे. आता पाऊस झाला जमीन पूर्णतः भिजल्यावर व वापसा झाल्यावरच पेरणी तरी शेतक-यांनी लगेच पेरणी करण्याची घाई करू नये. जमीन पूर्णत: भिजल्यावर व वापसा झाल्यावरच पेरमी करावी, अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी, येवला , शुभम बेरड यांनी दिली.

‘ठाण्यातील धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना…’; DCM एकनाथ शिंदेंचे गती देण्याचे निर्देश

Web Title: Yeola kharif season farmers waiting for rain nashik news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 12:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Farmers News: दुष्काळाच्या छायेत मराठवाडा; मराठवाड्यातील ४३ लाख एकर शेती संकटात; अनियमित मान्सूनमुळे कृषी अर्थव्यवस्थेला फटका
1

Farmers News: दुष्काळाच्या छायेत मराठवाडा; मराठवाड्यातील ४३ लाख एकर शेती संकटात; अनियमित मान्सूनमुळे कृषी अर्थव्यवस्थेला फटका

Maharashtra politics : नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीची डोकेदुखी वाढली; बंडखोरांमुळे गिरीश महाजन पुन्हा नाशिकमध्ये
2

Maharashtra politics : नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीची डोकेदुखी वाढली; बंडखोरांमुळे गिरीश महाजन पुन्हा नाशिकमध्ये

नुकसानग्रस्त भागाचे तात्काळ पंचनामे करा; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे प्रशासनाला निर्देश
3

नुकसानग्रस्त भागाचे तात्काळ पंचनामे करा; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे प्रशासनाला निर्देश

कर्जवसुली नको, कर्जमाफी हवी! शेतकरी कर्जमाफीसाठी रोहित पवार आक्रमक; १२ जूनपासून पंढरपुरात बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन
4

कर्जवसुली नको, कर्जमाफी हवी! शेतकरी कर्जमाफीसाठी रोहित पवार आक्रमक; १२ जूनपासून पंढरपुरात बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Union Cabinet reshuffle: मोदी मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलांची शक्यता! १२ मंत्र्यांना डच्चू मिळण्याचा अंदाज

Union Cabinet reshuffle: मोदी मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलांची शक्यता! १२ मंत्र्यांना डच्चू मिळण्याचा अंदाज

Jun 09, 2026 | 01:05 PM
Pandharpur Wari 2026: ‘ज्ञानबा-तुकाराम’चा जयघोष आता सातासमुद्रापार; लंडनहून ‘ग्लोबल वारी’ पंढरपूरकडे रवाना!

Pandharpur Wari 2026: ‘ज्ञानबा-तुकाराम’चा जयघोष आता सातासमुद्रापार; लंडनहून ‘ग्लोबल वारी’ पंढरपूरकडे रवाना!

Jun 09, 2026 | 01:03 PM
Budh Nakshatra Gochar 2026: राहूची साथ सोडून गुरूच्या नक्षत्रात प्रवेश करणार बुध, पुढील 2 महिने 4 राशींसाठी ‘सुवर्णकाळ’

Budh Nakshatra Gochar 2026: राहूची साथ सोडून गुरूच्या नक्षत्रात प्रवेश करणार बुध, पुढील 2 महिने 4 राशींसाठी ‘सुवर्णकाळ’

Jun 09, 2026 | 12:59 PM
आमदार रोहित पवार करणार उपोषण; कर्जमाफीच्या अटीविरोधात पंढरपूरमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन

आमदार रोहित पवार करणार उपोषण; कर्जमाफीच्या अटीविरोधात पंढरपूरमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन

Jun 09, 2026 | 12:57 PM
National Post Graduate Scholarship: पदव्युत्तर कोर्ससाठी प्रवेश घेताय; मग आता केंद्र सरकारच्या ‘या’ योजनेतून ३ लाख रुपये मिळणार!

National Post Graduate Scholarship: पदव्युत्तर कोर्ससाठी प्रवेश घेताय; मग आता केंद्र सरकारच्या ‘या’ योजनेतून ३ लाख रुपये मिळणार!

Jun 09, 2026 | 12:50 PM
पुण्याचे माजी महापौर अन् त्यांच्या कुटुंबाचे मतदार यादीतून नाव गायब; प्रशासनावर गंभीर आरोप

पुण्याचे माजी महापौर अन् त्यांच्या कुटुंबाचे मतदार यादीतून नाव गायब; प्रशासनावर गंभीर आरोप

Jun 09, 2026 | 12:49 PM
Sayaji Shinde Emotional Story : आईला दिलेलं वचन, 6.5 लाख झाडांमध्ये फुललं; आईसाठी सयाजी शिंदेंचा अनोखा संकल्प, भावुक पोस्ट चर्चेत

Sayaji Shinde Emotional Story : आईला दिलेलं वचन, 6.5 लाख झाडांमध्ये फुललं; आईसाठी सयाजी शिंदेंचा अनोखा संकल्प, भावुक पोस्ट चर्चेत

Jun 09, 2026 | 12:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें