मुंबईच्या स्वच्छतेसाठी ‘वॉर्ड’ स्तरावर ॲक्शन प्लान! राडारोडा पसरवणाऱ्यांवर महानगरपालिकेची नजर, आराखडा तयार करण्याचे आदेश

'स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२६' आणि 'मुंबई क्लीन लीग'च्या पार्श्वभूमीवर पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील स्वच्छता कामांचा आढावा घेण्यासाठी 'एम पश्चिम' आणि 'एच पश्चिम' विभाग कार्यालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

Updated On: May 02, 2026 | 12:20 PM
मुंबई शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी केवळ नियमित साफसफाईवर अवलंबून न राहता, आता बांधकाम व पाडकाम राडारोड्याचे (सी अँड डी वेस्ट) संकलन शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाने दिले आहेत. यासाठी प्रत्येक विभाग स्तरावर (वॉर्ड लेव्हल) स्वतंत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे आदेश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी गुरुवारी दिले.’स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२६’ आणि ‘मुंबई क्लीन लीग’च्या पार्श्वभूमीवर पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील स्वच्छता कामांचा आढावा घेण्यासाठी ‘एम पश्चिम’ आणि ‘एच पश्चिम’ विभाग कार्यालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.(फोटो सौजन्य – AI)

होते. यावेळी डॉ. जोशी यांनी मुंबईच्या स्वच्छतेबाबत अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करत कामात अधिक पारदर्शकता आणि वेग आणण्याच्या सूचना केल्या. या बैठकीला उपायुक्त भाग्यश्री कापसे, विश्वास मोटे, किरण दिघावकर, संतोषकुमार धोंडे, संध्या नांदेडकर, मनीष वळंजू यांच्यासह विविध विभागांचे सहाय्यक आयुक्त उपस्थित होते. उपनगरातील कचरा संकलनाचा अनुशेष आणि विशेष काळजीयोग्य कचरा यावरही यावेळी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे चर्चा करण्यात आली.

शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृतपणे राडारोडा टाकला जातो, ज्यामुळे स्वच्छतेच्या मानांकनावर परिणाम होतो. हा राडारोडा रोखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपल्या परिसरातील अनधिकृत ठिकाणे शोधून काढावीत. तिथे किती प्रमाणात राडारोडा टाकला जातो आणि त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते, याची इत्थंभूत माहिती आराखड्यात समाविष्ट करणे आता बंधनकारक असणार आहे.स्वच्छतेच्या कामात मनुष्यबळाची कमतरता भासू नये, यासाठी डॉ. जोशी यांनी कठोर पवित्रा घेतला आहे. जे स्वच्छता कर्मचारी दीर्घकाळापासून रजेवर आहेत किया कामावर विनाकारण अनुपस्थित राहत आहेत, त्यांच्यावर तत्काळ प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

स्वच्छतेचे दोन स्तर, गांभीर्याने करणार पर्यवेक्षण

सकाळचे सत्र या सत्रात पालिकेच्या अधिकृत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून मुख्य रस्ते आणि परिसर स्वच्छ करण्यात येणार आहे.दुपारचे सत्र नंतरच्या टप्प्यात रस्ते स्वच्छता योजना किंवा ‘पिक आर्मी ‘व्या माध्यमातून स्वच्छता करण्यात येणार आहे.पर्यवेक्षण: केवळ कामगार नेमून चालणार नाही, तर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्र भेटी देऊन स्वच्छतेची खातरजमा करण्याचे निर्देश दिले. स्वच्छता केवळ कागदावर न राहता ती दृश्य स्वरूपात प्रतिबिंबित व्हायला हवी. यांत्रिकी पद्धतीने केली जाणारी स्वच्छता अधिक प्रभावी करा.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: May 02, 2026 | 12:20 PM

Mumbai News: मुंबई विद्यापीठात मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षण! राष्ट्रीय नॅनोसायन्स आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी केंद्राचा उपक्रम
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM