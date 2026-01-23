Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pune Mayoral Election: पुण्यात जुन्यांना संधी की नवा चेहरा…?  महापौरपदासाठी ‘या’ मोठ्या नावांची जोरदार चर्चा

महापालिकेत भाजपच्या सर्वांत अनुभवी म्हणून रंजना टिळेकर यांचे नाव आहे. पाचव्यांदा त्या सभागृहात दिसणार आहे. यावेळी त्या कोंढवा येवलेवाडी प्रभागातून त्या सर्वसाधरण गटातून विजयी झाल्या आहेत

Jan 23, 2026 | 12:37 PM
  • पुण्याच्या महापौरपदी महिला विराजमान होणार
  • पुणे महापालिकेसाठी सर्वसाधारण (खुल्या) प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाले
  • मानसी देशपांडे, स्मिता वस्ते, मंजुषा नागपुरे, वर्षा तापकीर
Pune Mayoral Election: पुणे महापौर पदाचे आरक्षण पडले ! पुण्याच्या महापौरपदी महिला विराजमान होणार आहे. सत्ताधारी भाजपकडे रंजना टिळेकर, वर्षा तापकीर, स्मिता वस्ते, मंजुषा नागपुरे, मानसी देशपांडे या वरिष्ठ नगरसेविकांपैकी कोणाला संधी द्यावी, की नवीन चेहऱ्याला समोर आणायचे असे पर्याय आहेत. पुणे महापालिकेसह राज्यातील २९ महापालिकांची महापौर आरक्षण सोडत आज गुरुवारी (दि.२२) काढण्यात आली. पुण्यात नेमके कोणते आरक्षण पडणार याविषयी उत्सुकता लागली होती. महापौर पदाच्या शर्यतीत असलेल्या विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी भावी महापौर म्हणून फ्लेक्सबाजी करण्यास सुरुवात केली होती. जोपर्यंत महापौर पदाच्या आरक्षण जाहीर होणार नाही, तोपर्यंत चित्र स्पष्ट होणार नव्हते. गुरुवारी आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे महापौर पदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुण्यात सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाला आरक्षण जाहीर झाले असून आता नेमकी महापौर पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याकडे लक्ष लागले आहे. (PMC Election 2026)

 

पुणे महापालिका निवडणुकीत भाजपची एकहाती सत्ता आली आहे. त्यामुळे खरंतर महापौर भाजपचाच होणार हे स्पष्टच होते. मात्र, महापौरपदाची आरक्षण सोडतीनंतर पुण्याचा महापौर नक्की कोण होणार याकडे लक्ष लागले होते. गेली अनेक वर्षे महापौरपदासाठी एससी महिला आणि ओबीसी पुरुषाचे आरक्षण निघालेले नाही. त्यात ओबीसी पुरुष तसेच एस सी प्रवर्गाचे आरक्षण निघण्याची शक्यता जास्त वर्तवली जात होती. मात्र सर्वसाधारण (खुल्या) प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे.

लोणी काळभोर गटात राजकीय रणधुमाळी; उमेदवारी अर्जानंतर निवडणूक पूर्णपणे रंगात

पुणे महापालिका स्थापन झाल्यापासून कायमच भाजपला विरोधी बाकांवर बसावे लागले होते. सन २०१७ मध्ये प्रथमच भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवली आणि ९७ जागांसह एकहाती सत्ता मिळवली. या वेळी महापालिकेतील कारभाराचा अनुभव असलेल्या नगरसेवकांची संख्या मोजकीच होती. त्यामुळे पालिकेतील बहुसंख्य पदांवर काही ठराविक नेत्यांनाच संधी मिळाली होती. आता यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला दोन तृतीयांश बहुमतासह जोरदार विजय मिळाला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ अनुभवी नगरसेवकांसह अनेकजण महापौर पदाच्या शर्यतीत आहेत. (Municipal Election Result 2026)

या नावांचा होऊ शकतो विचार

महापालिकेत भाजपच्या सर्वांत अनुभवी म्हणून रंजना टिळेकर यांचे नाव आहे. पाचव्यांदा त्या सभागृहात दिसणार आहे. यावेळी त्या कोंढवा येवलेवाडी प्रभागातून त्या सर्वसाधरण गटातून विजयी झाल्या आहेत. तसेच विधान परीषदेचे आमदार योगेश टिळेकर यांच्या त्या आई आहेत. त्यापाठोपाठ अनुभवी म्हणून वर्षा तापकीर यांचे नाव आहे. त्या चौथ्यांदा सभागृहात दिसतील.

मागील सभागृहात त्यांना स्थायी समितीचे अध्यक्षपद दिले जाईल अशी अपेक्षा होती. परंतु, त्यांना संधी डावलून प्रदेश पातळीवरील पद देण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ मानसी देशपांडे, स्मिता वस्ते, मंजुषा नागपुरे या अनुभवी नगरसेविका आहेत. देशपांडे या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या वहीनी आहेत. त्यामुळे देशपांडे यांच्या नावाला राजकीय पाठबळ मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपचे नेतृत्व जुन्या चेहऱ्यापैकी कोणाला संधी देणार कि जुने डावलून नवीन चेहरा महापौर म्हणून समोर आणला जाणार याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

राजकीय घडामोडींना वेग; शरद पवारांचा पक्ष घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढणार?

 

या निवडणुकीसाठी विभागीय आयुक्तांची पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्त्ती केली जाते. यासाठी महापालिकेकडून त्यांना पत्र पाठविले जाते. पुढील टप्प्यात महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी अर्ज मागविले जातात. आलेल्या अर्जाची छाननी करून ते वैध अथवा अवैध ठरविण्याचा अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे असतो. सात दिवसांची नोटीस देऊन निवड प्रक्रिया राबविली जाते. त्यानंतर महापौर निवडीत मतदान होऊन निकाल जाहीर केला जातो. महापौरांची निवड होताच त्याच दिवशी महापालिकेची मुख्य सभा अस्तित्वात येते. पहिल्याच सभेपासून सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होऊन हे सभागृह पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यरत राहते. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच महापौर, उपमहापौर निवड आणि सभागृह अस्तित्वात येण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.

 

फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात महापौर बसणार

फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात पुण्याला नवा महापौर मिळण्याची शक्यता आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यानी १० फेब्रुवारीपर्यंत नवे सभागृह अस्तित्वात येण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. दरम्यान, गुरुवारी महापौर पदावे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता पुढील पंधरा दिवसांतच महापौर निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यामुळे ५ फेब्रुवारीपूर्वीच पुण्याला नवा महापौर मिळण्याची दाट शक्यता आहे,

 

Jan 23, 2026 | 12:34 PM

