Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पर्यटकांसाठी खुशखबर! आजपासून सुरू होणार पुणे व पिंपरी-चिंचवड दर्शन बस सेवा, वाचा सविस्तर…

Updated On: Jun 10, 2026 | 02:35 AM IST
जाहिरात
सारांश

पर्यटकांच्या सोयीसाठी ही बस सकाळी दोन प्रमुख ठिकाणांवरून सुटेल. पहिली बस पुणे स्टेशन डेपो येथून सकाळी ७.४५ वाजता सुटेल आणि रात्री ७ वाजता परत येईल.

पर्यटकांसाठी खुशखबर! आजपासून सुरू होणार पुणे व पिंपरी-चिंचवड दर्शन बस सेवा, वाचा सविस्तर…

‘पुणे व पिंपरी-चिंचवड दर्शन बस सुरू (फोटो- ai gemini)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

‘पुणे दर्शन’ बससेवेच्या धर्तीवर आता ‘पुणे व पिंपरी-चिंचवड दर्शन बस सुरू
 ५०० रुपयांत घडणार १० प्रमुख प्रेक्षणीय स्थळांची सफर
१० जून २०२६ पासून प्रवाशांच्या सेवेत सुरू होणार सेवा

पुणे: पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) कडून प्रसिद्ध ‘पुणे दर्शन’ बससेवेच्या धर्तीवर आता ‘पुणे व पिंपरी-चिंचवड दर्शन (बससेवा क्र. २)’ सुरू करण्यात येत आहे. ही सेवा १० जून २०२६ पासून प्रवाशांच्या सेवेत सुरू होईल. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या सूचनेनंतर या सेवेची सुरूवात करण्यात येत असून एक दिवसीय विशेष ‘पुणे व पिंपरी-चिंचवड दर्शनासाठी प्रति व्यक्ती ५०० रुपये इतके तिकीट असणार आहे.

पर्यटकांच्या सोयीसाठी ही बस सकाळी दोन प्रमुख ठिकाणांवरून सुटेल. पहिली बस पुणे स्टेशन डेपो येथून सकाळी ७.४५ वाजता सुटेल आणि रात्री ७ वाजता परत येईल. तर दुसरी बस डेक्कन जिमखाना बस स्थानकावरून सकाळी ८ वाजता सुटेल आणि सायंकाळी ६.३० वाजता पर्यटकांना घेऊन परत पोहोचेल.

पुण्यातील गजबजलेल्या आप्पा बळवंत चौकात अपघात; PMP बसचे ब्रेक अचानक फेल, बस थेट दुकानातच…

या १० प्रमुख पर्यटन स्थळांचा समावेश

या एक दिवसीय पर्यटनात दोन्ही शहरांतील महत्त्वाच्या १० धार्मिक, ऐतिहासिक व मनोरंजक स्थळांची सफर घडवली जाईल.यामध्ये चिंचवड येथील सायन्स पार्क (सोमवार बंद), रावेत येथील इस्कॉन मंदिर, चाफेकर बंधू स्मारक (बाह्य दर्शन) आणि श्री मोरया गोसावी मंदिर यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.तसेच शहरातील प्रसिद्ध चतुःशृंगी माता मंदिर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय, शिवाजीनगर येथील एव्हिएशन गॅलरी, सारसबाग गणपती मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर (बाह्य दर्शन) आणि पु. ल. देशपांडे उद्यान या प्रेक्षणीय स्थळांनाही भेट दिली जाणार आहे.

Pune PMPML News : पुण्यात पीएमपीची बससेवा कोलमडली; दररोज ५४ बस ब्रेकडाऊन, प्रवाशांचे हाल

गाईडची सुविधा आणि तिकीट बुकिंग

पर्यटकांना प्रेक्षणीय स्थळांची सविस्तर माहिती मिळावी यासाठी पीएमपीकडून बसमध्ये विशेष गाईडची (मार्गदर्शक) नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रवासाचे तिकीट नागरिकांना पीएमपीच्या डेक्कन जिमखाना बसस्थानक आणि मोलेदिना बसस्थानक (पुणे स्टेशन) या दोन्ही ठिकाणांवरून आगाऊ बुक करता येईल.

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) ही शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा मानली जाते. मात्र दररोज ५४ बसेस ब्रेकडाऊनमुळे बंद पडत आहेत. या बससेवेची अवस्था दिवसेंदिवस ढासळत चालल्याचे चित्र समोर येत आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए परिसरात सेवा देणाऱ्या पीएमपीच्या बस वारंवार बंद पडत असल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

Web Title: Pune and pimpri chinchwad darshanbus service for tourists to launch 10 june 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘प्रशासनाचा आणि पोलिसांचा हात असल्याशिवाय..,’ पुणे रेव्ह पार्टीवरून विजय वडेट्टीवारांचा गृहखात्यावर निशाणा
1

‘प्रशासनाचा आणि पोलिसांचा हात असल्याशिवाय..,’ पुणे रेव्ह पार्टीवरून विजय वडेट्टीवारांचा गृहखात्यावर निशाणा

तळेगाव एमआयडीसी परिसरात भयंकर घडलं! कंपनीत गॅस गळतीमुळे दोन कामगारांचा मृत्यू
2

तळेगाव एमआयडीसी परिसरात भयंकर घडलं! कंपनीत गॅस गळतीमुळे दोन कामगारांचा मृत्यू

PCMC anti encroachment: पहाटे ३ वाजता महापालिकेचा बुलडोझर; चिखली-कुदळवाडीतील कारवाईवरून स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप
3

PCMC anti encroachment: पहाटे ३ वाजता महापालिकेचा बुलडोझर; चिखली-कुदळवाडीतील कारवाईवरून स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप

पुणेकरांवर पाणीटंचाईचे संकट! नगरसेवक सुनील पांडेंनी केली चिंता व्यक्त; प्रशासनाकडे उपाययोजना करण्याची मागणी
4

पुणेकरांवर पाणीटंचाईचे संकट! नगरसेवक सुनील पांडेंनी केली चिंता व्यक्त; प्रशासनाकडे उपाययोजना करण्याची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पर्यटकांसाठी खुशखबर! आजपासून सुरू होणार पुणे व पिंपरी-चिंचवड दर्शन बस सेवा, वाचा सविस्तर…

पर्यटकांसाठी खुशखबर! आजपासून सुरू होणार पुणे व पिंपरी-चिंचवड दर्शन बस सेवा, वाचा सविस्तर…

Jun 10, 2026 | 02:35 AM
दरोड्याच्या तयारीतील टोळी आंबेगाव पोलिसांच्या जाळ्यात, कोयता अन् मिरची पावडर जप्त; तिघांना अटक

दरोड्याच्या तयारीतील टोळी आंबेगाव पोलिसांच्या जाळ्यात, कोयता अन् मिरची पावडर जप्त; तिघांना अटक

Jun 10, 2026 | 12:30 AM
बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारची नवी पावले; मंत्री आदिती तटकरे यांचा बालकांच्या संरक्षणासंबंधित विविध उपक्रमांचा आढावा

बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारची नवी पावले; मंत्री आदिती तटकरे यांचा बालकांच्या संरक्षणासंबंधित विविध उपक्रमांचा आढावा

Jun 09, 2026 | 10:11 PM
ओला-उबर-रॅपिडोच्या यशामागचे ऑटोमोबाईल अर्थशास्त्र! फक्त अॅप नव्हे, तर वाहनांची ताकद!

ओला-उबर-रॅपिडोच्या यशामागचे ऑटोमोबाईल अर्थशास्त्र! फक्त अॅप नव्हे, तर वाहनांची ताकद!

Jun 09, 2026 | 10:05 PM
आरटीआय कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या तक्रारीला नगराध्यक्ष अमोल मोहितेंचे प्रत्युत्तर; साताऱ्यात अतिक्रमण हटाव मोहीम लवकरच

आरटीआय कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या तक्रारीला नगराध्यक्ष अमोल मोहितेंचे प्रत्युत्तर; साताऱ्यात अतिक्रमण हटाव मोहीम लवकरच

Jun 09, 2026 | 09:50 PM
Satara Political News: नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांचे पद धोक्यात, स्वत:चे घर पाडून रस्ता रुंद करुन दाखवा – सुशांत मोरे

Satara Political News: नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांचे पद धोक्यात, स्वत:चे घर पाडून रस्ता रुंद करुन दाखवा – सुशांत मोरे

Jun 09, 2026 | 09:43 PM
कार कर्ज घेण्यापूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया; कर्जासाठी पात्रता काय? कोणत्या बँका देतात सर्वात उत्तम सुविधा?

कार कर्ज घेण्यापूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया; कर्जासाठी पात्रता काय? कोणत्या बँका देतात सर्वात उत्तम सुविधा?

Jun 09, 2026 | 09:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें