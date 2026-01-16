Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Central Minister Muralidhar Mohol Statement After Bjp Victory In Pmc Election 2026 Maharashtra Local Body Election Ajit Pawar Marathi News

ओ ‘दादा’ पुण्यात फक्त ‘अण्णा’च! PMC Election मधील विजयावर मोहोळांची प्रतिक्रिया; म्हणाले…

पुणे महानगरपालिकेवर भाजपने आपली सत्ता कायम राखली आहे. पुणे शहरात भाजपने 115 जागांवर आघाडी घेतली आहे. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला केवळ 15 जागा मिळताना दिसून येत आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 07:44 PM
ओ 'दादा' पुण्यात फक्त 'अण्णा'च! PMC Election मधील विजयावर मोहोळांची प्रतिक्रिया; म्हणाले...

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे महानगरपालिकेवर भाजपची सत्ता 
मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडून जल्लोष व्यक्त 
अजित पवारांना पुण्यात मोठा धक्का 

राज्यात आज मुंबई, पुणे सह 27 महानगरपालिकांचा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. मुंबईत अजूनही मतमोजणी सुरू आहे. मात्र पुणे महानगरपालिकेवर भाजपने आपली सत्ता कायम राखली आहे. पुणे शहरात भाजपने 115 जागांवर आघाडी घेतली आहे. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला केवळ 15 जागा मिळताना दिसून येत आहे. दरम्यान पुण्यात भाजपने जोरदार यश प्राप्त केल्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

पुण्यात अभूतपूर्व यश मिळाल्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, “मी सर्वप्रथम सर्व पुणेकरांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्तकरतो. भारतीय जनता पार्टीला पुणेकरांनी इतके मोठे समर्थन दिले. मी समस्त भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने पुणेकरांना अभिवादन करतो.  धन्यवाद देत असताना ही जाणीव नक्की आहे की, प्रत्येक पुणेकराने मत देताना विचार केला असेल, हे मत मी कशाला देतोय, कोणाला देतोय, कोणत्या उमेदवाराला देतोय? त्यामागचा जो विचार होता, तो विचार होता या शहराच्या प्रगतीचा, विकासाचा. सत्ता केवळ राबवण्यासाठी नसून , पुणेकरांनी जी अपेक्षा आमच्याकडून व्यक्त केली आहे, त्या अपेक्षांची पूर्तता करणे यामागची जबाबदारी असणार आहे.”

पूर्व पुण्यात सुरेंद्र पठारेंच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब

पूर्व पुण्याच्या राजकारणात यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत मोठा उलटफेर घडला असून, पुर्व पुण्यात सुरेंद्र पठारे यांनी स्वतःची ताकद सिद्ध केली आहे. पारंपारिक आणि राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या वडगाव शेरी, वाघोली, येरवडा या भागात कमळ फुलले आहे. सोबतच सुरेंद्र पठारेंच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब देखील झाला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपात प्रवेश करून पठारेंनी केवळ विजयच नाही तर दोन्ही पॅनल लीडने जिंकून राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या विजयामागे सुरेंद्र पठारे यांची रणनीती, संघटन कौशल्य आणि जनसंपर्क निर्णायक ठरला आहे. दुसरीकडे या भागात भाजपची ताकद देखील वाढली आहे.

PMC Election Result : पूर्व पुण्यात सुरेंद्र पठारेंच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब; भाजपचे कमळ फुलले

भाजपने राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या या भागावर यंदा विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. त्यादृष्टीने नवीन चेहरा तसेच तरुण पिढीला साथीला घेऊन पक्ष वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यातच निवडणुकीपूर्वी सुरेंद्र पठारे यांना भाजपात प्रवेश देऊन राष्ट्रवादीला मोठा झटका दिला होता. दुसरीकडे भाजपने सुरेंद्र पठारे यांच्यावर विश्वास दाखवत प्रभाग क्रमांक ३ आणि ४ ची संपूर्ण जबाबदारी सुरेंद्र पठारे यांच्याकडे सोपवली होती.

Web Title: Central minister muralidhar mohol statement after bjp victory in pmc election 2026 maharashtra local body election ajit pawar marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 07:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
2

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
3

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM