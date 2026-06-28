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सिंहगड एक्सप्रेससह अनेक लोकल रद्द, काही गाड्या उशिराने धावणार; रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम

Updated On: Jun 28, 2026 | 04:38 PM IST
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सारांश

तांत्रिक कामांमुळे रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार असून, अनेक लोकल आणि एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही गाड्याचे मार्ग बदलून त्या इतर पर्यायी स्थानकांवरून चालवल्या जाणार आहेत.

सिंहगड एक्सप्रेससह अनेक लोकल रद्द, काही गाड्या उशिराने धावणार; रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम

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विस्तार

पुणे : पुणे रेल्वे स्थानकावरील यार्डात ‘डबल डायमंड स्विच’ (डीडीएस) पॉइंट्सच्या कामांसाठी मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाकडून पायाभूत सुविधा आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात आला आहे. त्यामुळे रविवार (दि. ५) रोजी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत एकूण ९ तास हा ब्लॉक राहणार आहे. या तांत्रिक कामांमुळे रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार असून, अनेक लोकल आणि एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही गाड्याचे मार्ग बदलून त्या इतर पर्यायी स्थानकांवरून चालवल्या जाणार आहेत.

 

पुणे- लोणावळा विभागातील पुणे यार्डमध्ये असलेले डीडीएस पॉइंट क्रमांक २०७ आणि २०८ बदलून त्या जागी नवीन आधुनिक पॉइंट बसवण्याचे काम केले जाणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ५२ किलो क्षमतेच्या लेआउटचे ६० किलो क्षमतेच्या अत्याधुनिक डीडीएस लेआउटमध्ये अपग्रेडेशन केले जाईल. यासाठी रेल्वेचे अभियांत्रिकी, सिग्नल आणि दूरसंचार तसेच ओव्हरहेड इक्विपमेंट विभागांचे कर्मचारी आणि अभियंते संयुक्तपणे काम करणार आहेत. भविष्यातील रेल्वे प्रवासाची सुरक्षा, वेग आणि एकूण कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हे काम अत्यंत गरजेचे असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या ब्लॉकच्या कालावधीत रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होणार आहे.

त्यामुळे प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ (अप आणि डाउन मेन लाईन) वरून कोणतीही रेल्वे धावणार नाही. तसेच मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडून येणाऱ्या गाड्यांसाठी प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ उपलब्ध नसेल. याव्यतिरिक्त, प्लॅटफॉर्म क्रमांक २, ३ आणि ४ वरून मुंबई सीएसएमटीच्या दिशेने जाणारी रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील. प्रवाशांना आग्रहाने सूचित करण्यात येते की, त्यांनी आपला प्रवास सुरू करण्यापूर्वी,गाड्यांची अचूक सद्य:स्थिती आणि अद्ययावत वेळापत्रक जाणून घेण्यासाठी इंडियन रेल्वेच्या अधिकृत चौकशी पोर्टलला भेट द्यावी.

रद्द करण्यात आलेल्या रेल्वे गाड्या

गाडी क्र. ९९९०२ पुणे – तळेगाव लोकल, गाडी क्र. ९९९०३ तळेगाव – पुणे लोकल, गाडी क्र. ७१४०७ पुणे – दौंड डेमू, गाडी क्र. ७१४२० सातारा – पुणे डेमू, गाडी क्र. ११००७ मुंबई-पुणे सिंहगड एक्सप्रेस, गाडी क्र. ११००८ पुणे-मुंबई सिंहगड एक्सप्रेस.

शार्ट टर्मिनेट गाड्या

खडकी स्थानकात थांबणाऱ्या एक्सप्रेस गाड्या गाडी क्र. १२९४० जयपूर – पुणे एक्सप्रेस पुणे ऐवजी खडकी स्थानकावर थांबेल. गाडी क्र. १२१२७ मुंबई सीएसएमटी – पुणे एक्सप्रेसचा प्रवास खडकी स्थानकावर समाप्त होईल. हडपसर स्थानकात थांबणाऱ्या एक्सप्रेस गाड्या गाडी क्र. ११०७८ जम्मू तवी-पुणे एक्सप्रेस पुणेऐवजी हडपसर स्थानकावर थांबेल. गाडी क्र. ११४०६ अमरावती – पुणे एक्सप्रेस हडपसर स्थानकावर थांबेल. गाडी क्र. १२१३६ नागपूर – पुणे एक्सप्रेस हडपसर स्थानकावर थांबेल. दौंड स्थानकात थांबणारी गाडी.. गाडी क्र. ७१४०६ बारामती – पुणे डेमू केवळ दौंड स्थानकापर्यंतच धावेल.

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उशिराने धावणाऱ्या गाड्या

खालील गाड्यांना प्रवासादरम्यान विशिष्ट वेळेसाठी मार्गस्थ थांबवून ठेवले जाईल. त्या लोणावळा – पुणे विभागात सुमारे अर्धा तास उशिराने धावतील. गाडी क्र. ०१०१३ एलटीटी मुंबई – एसएमव्हीटी बंगळूरू स्पेशल, गाडी क्र. २२१९४ ग्वाल्हेर-दौंड एक्सप्रेस, गाडी क्र. २२१५९ मुंबई सीएसएमटी-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस, गाडी क्र. १७२२२ एलटीटी मुंबई – काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस.

Web Title: Railway traffic will be significantly affected on sunday due to technical work

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Published On: Jun 28, 2026 | 04:38 PM

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