Maharashtra Rain Alert: दोन दिवस महाभयंकर संकट! कोकणात धुमशान तर घाटमाथ्यावर जोरदार ते अतिजोरदार…

कमी दाबाच्या क्षेत्राचा प्रभाव महाराष्ट्रावर कायम
राज्याच्या बहुतांश भागात पावसाचा अंदाज
विदर्भातील तुरळक ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता
पुणे/सुनयना सोनवणे: उत्तर ओडिशा व लगतच्या दक्षिण झारखंड-छत्तीसगड परिसरावरील तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र बुधवारी (ता.२९) सकाळी मध्य छत्तीसगड व लगतच्या उत्तर ओडिशावर केंद्रित असून, त्याचा प्रभाव महाराष्ट्रावर कायम आहे. तसेच मान्सून द्रोणी (ट्रफ) या कमी दाबाच्या केंद्रातून पुरीमार्गे बंगालच्या उपसागराच्या मध्यभागापर्यंत विस्तारली आहे. या प्रणालीमुळे राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तविला आहे.
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील तुरळक ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता असल्याने या चारही विभागांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट आणि ताशी वेगाने वारे वाहण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, घाटमाथा परिसरात पुढील दोन दिवस जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता असल्याने तेथेही ऑरेंज अलर्ट कायम ठेवण्यात आला आहे.
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पुणे शहरात बुधवारी दिवसभर ऊन आणि हलक्या सरींचा खेळ सुरू होता. काही भागांत हलका ते अतिहलका पाऊस पडला. शहराचे कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.७ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. गुरुवारी (ता.३०) शहरात आकाश पूर्णपणे ढगाळ राहण्याची शक्यता असून हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. कमाल तापमान २६ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पावसाची नोंद
गिरिवन – १०.५ मिमी
कुरवंडे – ९.५ मिमी
भोर – ८.० मिमी
माळीण – ५.५ मिमी
निमगिरी – ४.० मिमी
चिंचवड – १.० मिमी
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शिरूर – ०.५ मिमी
तळेगाव – ०.५ मिमी
दापोडी – ०.५ मिमी
हडपसर – ०.५ मिमी
पाषाण – ०.४ मिमी