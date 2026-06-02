विषारी दारू कांडामुळे पोलिस आणि वैज्ञानिक तंत्रज्ञानातील समन्वयाचा अभाव उघड

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात नुकत्याच समोर आलेल्या झारीली दारू (विषारी दारू) कांडामुळे पोलीस यंत्रणा आणि आधुनिक वैज्ञानिक तंत्रज्ञान यांच्यातील मोठी दरी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘दादा फाउंडेशन’ या सामाजिक संस्थेने या प्रकरणावरून पोलीस आधुनिकीकरणाचा संथ वेग आणि घटनास्थळावर वैज्ञानिक तपास उपकरणांच्या असलेल्या कमतरतेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
फाउंडेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या संशयास्पद दारूचे नमुने तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवले जातात, ज्याचा अहवाल येण्यास मोठा अवधी लागतो. यादरम्यान मुख्य आरोपी जामिनावर बाहेर येतात आणि अवैध दारूच्या नेटवर्कशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे पुरावे नष्ट होतात. अमेरिका, ब्रिटन आणि जपान यांसारख्या देशांमध्ये पोलीस ‘हँडहेल्ड रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी’ (Handheld Raman Spectroscopy) आणि ‘मोबाईल नार्कोटिक्स स्क्रीनर’ (Mobile Narcotic Screener) सारख्या अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करतात, अशी माहिती दादा फाउंडेशनने दिली.
या उपकरणांच्या साहाय्याने घटनास्थळावरच अवघ्या काही मिनिटांत मिथेनॉलसारख्या विषारी भेसळीची अचूक ओळख पटवता येते. भविष्यात अशा दुर्घटना वेळेत रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पोलीस आधुनिकीकरणाच्या बजेटमध्ये आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील १७ जणांचा विषारी दारू प्यायल्याने मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (स्टेट एक्साईज) खडबडून जागा झाला आहे. शुक्रवारी अवैध दारूविरोधात धडक कारवाई करत विभागाने ५४ गुन्हे दाखल केले. या कारवाईत ५२ आरोपींना अटक करण्यात आली असून, ४ हजार ४८० लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली आहे. तसेच दारू निर्मितीसाठी वापरले जाणारे सुमारे ४२ हजार लिटर रसायन नष्ट करण्यात आले आहे.