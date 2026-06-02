विषारी दारू कांडामुळे पोलिस आणि वैज्ञानिक तंत्रज्ञानातील समन्वयाचा अभाव उघड

Updated On: Jun 02, 2026 | 03:16 PM IST
सारांश

सध्या संशयास्पद दारूचे नमुने तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवले जातात, ज्याचा अहवाल येण्यास मोठा अवधी लागतो. यादरम्यान मुख्य आरोपी जामिनावर बाहेर येतात आणि अवैध दारूच्या नेटवर्कशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे पुरावे नष्ट होतात.

विस्तार

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात नुकत्याच समोर आलेल्या झारीली दारू (विषारी दारू) कांडामुळे पोलीस यंत्रणा आणि आधुनिक वैज्ञानिक तंत्रज्ञान यांच्यातील मोठी दरी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘दादा फाउंडेशन’ या सामाजिक संस्थेने या प्रकरणावरून पोलीस आधुनिकीकरणाचा संथ वेग आणि घटनास्थळावर वैज्ञानिक तपास उपकरणांच्या असलेल्या कमतरतेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

फाउंडेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या संशयास्पद दारूचे नमुने तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवले जातात, ज्याचा अहवाल येण्यास मोठा अवधी लागतो. यादरम्यान मुख्य आरोपी जामिनावर बाहेर येतात आणि अवैध दारूच्या नेटवर्कशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे पुरावे नष्ट होतात. अमेरिका, ब्रिटन आणि जपान यांसारख्या देशांमध्ये पोलीस ‘हँडहेल्ड रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी’ (Handheld Raman Spectroscopy) आणि ‘मोबाईल नार्कोटिक्स स्क्रीनर’ (Mobile Narcotic Screener) सारख्या अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करतात, अशी माहिती दादा फाउंडेशनने दिली.

या उपकरणांच्या साहाय्याने घटनास्थळावरच अवघ्या काही मिनिटांत मिथेनॉलसारख्या विषारी भेसळीची अचूक ओळख पटवता येते. भविष्यात अशा दुर्घटना वेळेत रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पोलीस आधुनिकीकरणाच्या बजेटमध्ये आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.

उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई

पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील १७ जणांचा विषारी दारू प्यायल्याने मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (स्टेट एक्साईज) खडबडून जागा झाला आहे. शुक्रवारी अवैध दारूविरोधात धडक कारवाई करत विभागाने ५४ गुन्हे दाखल केले. या कारवाईत ५२ आरोपींना अटक करण्यात आली असून, ४ हजार ४८० लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली आहे. तसेच दारू निर्मितीसाठी वापरले जाणारे सुमारे ४२ हजार लिटर रसायन नष्ट करण्यात आले आहे.

Published On: Jun 02, 2026 | 03:16 PM

Bhumi Abhilekh विभागाचा मोठा निर्णय! १०० हून अधिक तालुक्यांमध्ये १४ दिवसांत जमीन मोजणी

'मालिका संपतेय पण गोष्ट सुरूच राहणार!' Star Pravah वर नव्या मालिकांचा बहर, 'या' प्रसिद्ध मालिकेचा अंत

नालेसफाई, पालखी मार्गाचे कामे तातडीने पूर्ण करा; आढावा बैठकीत पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांचे निर्देश

IND W vs ENG W: निर्णायक युद्ध! हरमनप्रीतची 'अग्निपरीक्षा'; 'इथे' दिसणार Live Match

Bank Bharti: बँकिंग क्षेत्रात १२ हजारांहून अधिक जागांसाठी मेगा भरती; पदवीधरांना सुवर्णसंधी, ८ जूनपूर्वी करा अर्ज!

बाजार समिती निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची जोरदार तयारी; वळसे पाटील अन् कटकेंना उमेदवार निवडीचे सर्वाधिकार

कहा से आते है ऐसे लोग! शोकसभेदरम्यान मृत आईच्या फोटोसमोर अश्लील गाण्यांवर डान्स; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

