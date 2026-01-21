Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

महसूल विभागाने 20 जानेवारीचे रात्री कारवाई करताना दोन हायवा गाड्या पकडल्या आहेत.मात्र त्या गाड्या रात्रीच्या अंधारात सोडण्यात आल्याने महसूल खात्याने केलेल्या कारवाई बद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 06:00 PM
लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

Follow Us:
Follow Us:

कर्जत : कर्जत तालुक्यातील लाल मातीवर नवी मुंबई, मुंबईमधील बगीचे आणि मैदाने हिरवीगार होत आहेत.मात्र त्या लाल मातीची विनापरवाना वाहतूक कर्जत तालुक्यातून केली जात असल्याचे उघड झाले आहे.महसूल विभागाने 20 जानेवारीचे रात्री कारवाई करताना दोन हायवा गाड्या पकडल्या आहेत.मात्र त्या गाड्या रात्रीच्या अंधारात सोडण्यात आल्याने महसूल खात्याने केलेल्या कारवाई बद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.माती उत्खनन मुरबाड तालुक्यात सुरू असल्याने महसूल विभाग कशाप्रकारे कारवाईचा बडगा उगारला जाणार याकडे लक्ष लागले आहे.

कर्जत तालुक्यातील आदिवासी भागातील जमिनीमध्ये असलेल्या लाल मातीचे कुतूहल महानगरातील शहरवासीयांना आहे.लाल माती ही रोपवाटिका आणि गार्डन तसेच मैदानासाठी महत्त्वाची समजली जाते.त्याच लाल मातीवर डोळा ठेवून माती उत्खनन आणि मातीचे चोरटी वाहतूक सुरू आहे. गेल्या तीन चार वर्षापासून हा गोरख धंदा सुरू असून मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात कर्जत तहसीलदार यांच्याकडून कारवाई सुरू झाल्यानंतर काही प्रमाणात मातीची तस्करी थांबली होती.परंतु पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा एकदा लाल मातीचे उत्खनन सुरू झाले असून लाल मातीची वाहतूक कर्जत तालुक्यातील रस्त्यावरून सुरू आहे.गेली महिनाभर ही वाहतूक रात्री आठ पासून पहाटे पर्यंत सुरू असताना रस्त्यांची दुरवस्था होत असल्याच्या तक्रारी आदिवासी भागातील ग्रामस्थ करीत आहेत. त्यामुळे अशा अवैद्य वाहतूक थांबवण्यात यावी अशी मागणी साळोख ग्रामपंचायत मधील ग्रामस्थ करीत होते.

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

महसूल विभागाला याबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर तहसीलदार डॉ धनंजय जाधव यांच्या सूचनेने महसूल विभागाने 20 जानेवारीचे रात्री लाल मातीची अवैद्य वाहतूक करणाऱ्या हायवा गाड्यांवर कारवाई करण्यात आली.महसूल विभागाच्या पथकाने मुरबाड कर्जत राष्ट्रीय महामार्गाने वाहतूक करणारे लाल मातीने भरलेले एक हायवा वाहन कडाव येथे ताब्यात घेतले.ते वाहन कर्जत तहसील कार्यालयाच्या आवारात उभे करण्यास सांगून नायब तहसीलदार आणि तीन गाव महसूल अधिकारी तलाठी यांचे पथक कर्जत मुरबाड रस्त्याने कळंब कडे जात असताना आणखी एक हायवा गाडी महसूल खात्याला चकवा देऊन पुढे गेली.त्यानंतर महसूल खात्याच्या मदतीला काही आदिवासी तरुण आले आणि त्यांनी ठाणे जिल्ह्याच्या हद्दीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आणखी एक लाल मातीने भरलेली हायवा गाडी अडवून ठेवली.त्या गाडीचा पंचनामा महसूल विभागाच्या पथकाने मध्यरात्री एक वाजता केला आणि ती गाडी नेरळ पोलिस ठाणे यांच्या कळंब आऊट पोस्ट येथे आणून उभी करण्यात आली.

महसूल खात्याचे पथक साळोख ग्रामपंचायत हद्दीत लाल मातीची अवैद्य वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली जात होती. त्यावेळी मुरबाड तालुक्याचे हद्दीत तब्बल आठ हायवा गाड्या आणि एक प्रो क्लेम मशीन तेथे माती काढण्याचे काम करीत सुरू होते.त्या ठिकाणी कर्जत महसूल विभागाचे पथक ठाणे जिल्ह्याची हद्द असल्याचे कारण देऊन त्या उत्खनन कडे महसूल खात्याने दुर्लक्ष केले.त्यामुळे कर्जत महसूल खात्याच्या या कारवाई करताना मुरबाड तालुका तहसील कार्यालयाशी संपर्क करून करावी अशी मागणी होत आहे.

वाहतुकीमुळे रस्त्यांची धूळधाण

या अवजड वाहनांची वाहतूक यामुळे कर्जत तालुक्यातील साळोख पादीर वाडी रस्त्याची धूळधाण उडाली आहे.त्या रस्त्याचे डांबरीकरण कोण करून देणार? हा विषय समोर आला आहे.

मुरबाड आणि कर्जत तालुका एकत्रित कारवाई करणार का?

लाल मातीची तस्करी कर्जत पाठोपाठ आता मुरबाड तालुक्याच्या हद्दीत सुरू झाली आहे.त्याचा परिणाम कर्जत महसूल विभाग आणि मुरबाड महसूल विभाग यांनी एकत्रित कारवाई करून लाल मातीचे उत्खनन थांबवावे अशी मागणी होत आहे.

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

 

Web Title: Transport of red soil from karjat taluka action taken by the revenue department

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
1

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
2

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर
3

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले
4

Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM