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18 वर्षाच्या अनाहत सिंहने रचला इतिहास! विश्व ज्युनियर स्क्वॉश विजेतेपद पटकावणारी पहिली भारतीय

Updated On: Jul 26, 2026 | 02:26 PM IST
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सारांश

anahat singh won world junior squash championship: भारताची युवा खेळाडू अनाहत सिंगने ज्युनियर स्क्वॅश विश्वचॅम्पियनशिप जिंकून इतिहास रचला आहे. हे विजेतेपद पटकावणारी अनाहत पहिली भारतीय ठरली आहे.

18 वर्षाच्या अनाहत सिंहने रचला इतिहास! विश्व ज्युनियर स्क्वॉश विजेतेपद पटकावणारी पहिली भारतीय
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विस्तार
  • 18 वर्षाच्या अनाहत सिंहने रचला इतिहास
  • अनाहतने जिंकले ज्युनियर स्क्वॅश विश्व चॅम्पियनशिपचे विजेतेपद
  • इजिप्शियन खेळाडूवर गाजवले वर्चस्व
भारताच्या अनाहत सिंगने ज्युनियर स्क्वॅश विश्व चॅम्पियनशिपचे ( junior world squash championship)विजेतेपद पटकावले आहे. अवघ्या १८ वर्षाची अनाहत ज्युनियर स्क्वॅश जिंकणारी भारताची पहिली खेळाडू ठरली आहे. अंतिम सामन्यात अनाहतचा सामना इजिप्तच्या रुकाया सालेमशी झाला. कॅनडामध्ये झालेल्या या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात अनाहतने रुकायाचा ११-३, ११-७, ११-९ असा पराभव केला. अनाहतचा हा विजय अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आहे. कारण २१ वर्षांनंतर एका भारतीयाने अंतिम फेरीत फक्त प्रवेशच केला नाही, तर देशासाठी विजेतेपदही जिंकले आहे. अनाहतच्या आधी, २००५ मध्ये जोशना चिनप्पा अंतिम फेरीत पोहोचली होती.

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इजिप्शियन खेळाडूवर गाजवले वर्चस्व

कॅनडा येथे सुरू असलेल्या ज्युनियर स्क्वॅश विश्वचॅम्पियनशिपमध्ये अनाहत सिंगने इजिप्तच्या रुकाया सालेमला पहिल्या सेटमध्ये ११-३ ने पराभूत केले आणि त्यानंतर दुसरा सेटही ११-७ ने जिंकला. त्यानंतर, सर्वांच्या नजरा तिसऱ्या सेटवर होत्या, जो अनाहत सिंगने ११-९ ने जिंकून विजेतेपद पटकावले. २००५ मध्ये जोशना चिनप्पा स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचली होती, परंतु तिचे विजेतेपद थोडक्यात हुकले होते. त्यानंतर अंतिम फेरीत पोहोचणारी अनाहत सिंग ही पहिली भारतीय खेळाडू ठरली आहे.अनाहत सिंगने उपांत्य फेरीत इजिप्तच्या बार्ब समेहला ११-३, ८-११, ११-४, ११-६ असे हरवून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले होते. जागतिक क्रमवारीत २० व्या स्थानावर असलेल्या अनाहतने गेल्या वर्षी कांस्य पदक जिंकले होते.

क्रीडा मंत्री काय म्हणाले?

युवा खेळाडू अनाहतच्या विजयानंतर क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी त्याचे अभिनंदन केले. आपल्या एक्स हँडलवर सामन्याच्या अंतिम क्षणांचा व्हिडिओ शेअर करत मांडविया यांनी लिहिले, ‘इतिहास घडला आहे! वर्ल्ड स्क्वॅश ज्युनियर चॅम्पियनशिप जिंकणारी पहिला भारतीय ठरल्याबद्दल अनाहत सिंगचे मनःपूर्वक अभिनंदन! ही उत्कृष्ट कामगिरी प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.’

ऑलिम्पिकमध्येही अनाहतकडून मोठ्या अपेक्षा

लॉस एंजेलिस येथे होणाऱ्या २०२८ च्या ऑलिम्पिक खेळांमध्ये स्क्वॅशचा समावेश करण्यात आला आहे. या विजयामुळे ज्युनियर स्तरावर आपले कौशल्य दाखवल्यानंतर, अनाहत सिनियर स्तरावरही तशीच कामगिरी करेल अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. अनाहत सध्या सिनियर पीएसए टूरच्या जागतिक क्रमवारीत अव्वल २० खेळाडूंमध्ये आहे. त्यामुळे, त्याला आपली क्रमवारी आणखी सुधारण्याची संधी अजूनही आहे.

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Web Title: Anahat singh wins world junior squash championship first indian player historic victory

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Published On: Jul 26, 2026 | 02:26 PM

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