सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ratnagiri News : मुसळधार पाऊस आणि डोंगराळ भागाचे आव्हान पेलत महावितरणचे यश; प्रभावित गावांमध्ये वीजपुरवठा पूर्ववत

Updated On: Jul 06, 2026 | 06:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

रत्नागिरी जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, भूस्खलन आणि ३३ केव्ही वीजवाहिन्यांवर झाडे कोसळल्याने मंडणगड व दापोली तालुक्यात वीजपुरवठा खंडित झाला होता. प्रतिकूल हवामान, डोंगराळ भाग आणि घनदाट जंगलातील आव्हानांवर मात करत महावितरणच्या अभियंते, कर्मचारी व कंत्राटदारांनी युद्धपातळीवर काम करून काही तासांतच वीजपुरवठा सुरळीत केला.

मुसळधार पाऊस आणि डोंगराळ भागाचे आव्हान पेलत महावितरणचे यश; प्रभावित गावांमध्ये वीजपुरवठा पूर्ववत

मुसळधार पाऊस आणि डोंगराळ भागाचे आव्हान पेलत महावितरणचे यश; प्रभावित गावांमध्ये वीजपुरवठा पूर्ववत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भूस्खलन, पडझडीतही महावितरणची तत्पर सेवा
  • मंडणगड व दापोली तालुक्यातील वीजपुरवठा पूर्ववत
  • मुसळधार पाऊस आणि डोंगराळ भागाचे आव्हान पेलत महावितरणचे यश
चिपळूण : रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी भूस्खलन, झाडे कोसळणे आणि वीजवाहिन्यांचे नुकसान झाल्याने मंडणगड आणि दापोली तालुक्यात शुक्रवारी (3 जुलै 2026) वीजपुरवठा खंडित झाला होता. मात्र अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही महावितरणच्या अभियंते, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांनी युद्धपातळीवर काम करून काही तासांतच वीजपुरवठा पूर्ववत केला.

भूस्खलनामुळे वीजखांब कोसळले, झाडामुळे दुसरी वीजवाहिनी बंद

दस्तुरी–मंडणगड ३३ केव्ही वीजवाहिनीवर भूस्खलनामुळे काही वीजखांब कोसळले. त्याचवेळी दस्तुरी–विसापूर ३३ केव्ही वीजवाहिनीवर घनदाट जंगलात मोठे झाड कोसळल्याने दोन्ही मुख्य वीजवाहिन्यांमध्ये गंभीर बिघाड झाला. परिणामी मंडणगड आणि दापोली तालुक्यातील अनेक गावांचा वीजपुरवठा खंडित झाला.

Neelam Gorhe on Mumbai Rain: मुंबईत पावसामुळे १२ जणांचा मृत्यू; नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले दुःख, म्हणाल्या…

जीव धोक्यात घालून शोधला बिघाड

घटनेची माहिती मिळताच महावितरणची पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. दस्तुरी–विसापूर वीजवाहिनी घनदाट जंगल आणि डोंगराळ भागातून जात असल्याने मुसळधार पावसात कर्मचारी पायी चालत पेट्रोलिंग करत बिघाडाचे ठिकाण शोधण्यासाठी गेले. प्रतिकूल हवामान, चिखल आणि निसरड्या वाटांवरून मार्ग काढत त्यांनी वीजवाहिनी दुरुस्त केली आणि पुरवठा सुरू केला.

युद्धपातळीवर उभारले नवीन वीजखांब

दस्तुरी–मंडणगड वीजवाहिनीवरील भूस्खलनामुळे कोसळलेले वीजखांब बदलण्याचे कामही तातडीने सुरू करण्यात आले. कार्यकारी अभियंता (खेड) आणि उपकार्यकारी अभियंता (मंडणगड विभाग) यांच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यक यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले.

अभियंते, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांनी समन्वयाने काम करत नवीन वीजखांब उभारले आणि वीजवाहिनी पूर्ववत केली. त्यामुळे सायंकाळपर्यंत मंडणगड तालुका आणि दापोलीतील प्रभावित गावांमध्ये वीजपुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यात आला.

रात्रीही सुरू राहिले दुरुस्तीचे काम

दरम्यान, त्याच दिवशी सायंकाळी मंडणगड–केरीळ ३३ केव्ही वीजवाहिनीमध्येही जंगल परिसरात बिघाड झाला. बाणकोट आणि देव्हारे शाखेतील कर्मचाऱ्यांनी रात्री उशिरापर्यंत मुसळधार पावसात काम करत हा बिघाडही दूर केला. त्यामुळे किनारपट्टी भागातील वीजपुरवठाही रात्रीच पूर्ववत करण्यात आला.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सातत्याने मार्गदर्शन

या संपूर्ण आपत्कालीन कामकाजादरम्यान रत्नागिरी मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सुधाकर जाधव आणि रत्नागिरी परिमंडलाचे मुख्य अभियंता अनिल डोये यांनी सातत्याने परिस्थितीचा आढावा घेत आवश्यक मार्गदर्शन केले.

महावितरणच्या मंडणगड, कुंबळे, पालगड, बाणकोट, देव्हारे आणि केळशी शाखांतील अभियंते, कर्मचारी, कंत्राटदार तसेच स्थानिक सहकाऱ्यांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही अल्पावधीत वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात यश आले. या कामगिरीमुळे प्रभावित भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Kalyan News : टिटवाळा-बल्ल्यानी रस्त्याच्या मध्यभागी मोठे भगदाड; मुसळधार पावसाने वाहतूक धोक्यात, प्रशासनावर दुर्लक्षाचा आरोप

Web Title: Mahavitaran restores power supply in mandangad dapoli after heavy rain landslide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 06:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Rain : चिपळूणमध्ये पाणी साचलेल्या भागांची नगराध्यक्षांकडून पाहणी; अधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश
1

Maharashtra Rain : चिपळूणमध्ये पाणी साचलेल्या भागांची नगराध्यक्षांकडून पाहणी; अधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश

Ratnagiri Crime: रत्नागिरी हादरलं! धावत्या मांडवी एक्सप्रेसमधून लिव्ह-इन पार्टनर आणि दीड वर्षांच्या मुलासह उडी; महिलेचा मृत्यू
2

Ratnagiri Crime: रत्नागिरी हादरलं! धावत्या मांडवी एक्सप्रेसमधून लिव्ह-इन पार्टनर आणि दीड वर्षांच्या मुलासह उडी; महिलेचा मृत्यू

Chiplun ZP School : पावसाचे पाणी भरून वापरण्याची वेळ; चिपळूणमधील शाळेतील विद्यार्थिनींची दयनीय अवस्था
3

Chiplun ZP School : पावसाचे पाणी भरून वापरण्याची वेळ; चिपळूणमधील शाळेतील विद्यार्थिनींची दयनीय अवस्था

Ratnagiri Bus Accident : ब्रेक निकामी, चालकाचे नियंत्रण सुटले अन्…! रत्नागिरी जिल्ह्यात दोन एसटी बसची टक्कर, 15 विद्यार्थी जखमी
4

Ratnagiri Bus Accident : ब्रेक निकामी, चालकाचे नियंत्रण सुटले अन्…! रत्नागिरी जिल्ह्यात दोन एसटी बसची टक्कर, 15 विद्यार्थी जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SBI खातेदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! रिवॉर्ड पॉइंट्सबाबत मोठा नियम; त्वरित करा ‘हे’ काम

SBI खातेदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! रिवॉर्ड पॉइंट्सबाबत मोठा नियम; त्वरित करा ‘हे’ काम

Jul 06, 2026 | 07:50 PM
पराभवानंतरही अय्यरची कॅप्टन्सी कायम! Sanju Samson आऊट; झिम्बाब्वेविरुद्ध Team India ची घोषणा

पराभवानंतरही अय्यरची कॅप्टन्सी कायम! Sanju Samson आऊट; झिम्बाब्वेविरुद्ध Team India ची घोषणा

Jul 06, 2026 | 07:46 PM
WhatsApp च्या नव्या फिचरला भारत सरकारचा ब्रेक! केंद्र सरकारशी चर्चा संपेपर्यंत Username फिचर लाँच होणार नाही; Meta चे आश्वासन

WhatsApp च्या नव्या फिचरला भारत सरकारचा ब्रेक! केंद्र सरकारशी चर्चा संपेपर्यंत Username फिचर लाँच होणार नाही; Meta चे आश्वासन

Jul 06, 2026 | 07:33 PM
क्रिकेट मॅचदरम्यान कंडोम आणि डेटिंग Apps च्या जाहिरातींवर बंदी घाला! CTI चे ICC अध्यक्ष जय शाह यांना खळबळजनक पत्र

क्रिकेट मॅचदरम्यान कंडोम आणि डेटिंग Apps च्या जाहिरातींवर बंदी घाला! CTI चे ICC अध्यक्ष जय शाह यांना खळबळजनक पत्र

Jul 06, 2026 | 07:30 PM
Checking Phone After Waking Up: सकाळी डोळे उघडताच मोबाईल पाहण्याची सवय? आरोग्यावर करू शकते गंभीर परिणाम

Checking Phone After Waking Up: सकाळी डोळे उघडताच मोबाईल पाहण्याची सवय? आरोग्यावर करू शकते गंभीर परिणाम

Jul 06, 2026 | 07:30 PM
Mumbai Rains: साचलेल्या पाण्यातून वाट… पावसात डिलिव्हरी बॉईजची ‘अग्निपरीक्षा’! फूड- क्विक कॉमर्स कंपन्यांचा मोठा निर्णय

Mumbai Rains: साचलेल्या पाण्यातून वाट… पावसात डिलिव्हरी बॉईजची ‘अग्निपरीक्षा’! फूड- क्विक कॉमर्स कंपन्यांचा मोठा निर्णय

Jul 06, 2026 | 07:15 PM
GauravSrivastava: CIA एजंट सांगून थेट राष्ट्राध्यक्षांनाच गंडवले; भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचा इंडोनेशियात अब्जावधींचा संरक्षण घोटाळा

GauravSrivastava: CIA एजंट सांगून थेट राष्ट्राध्यक्षांनाच गंडवले; भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचा इंडोनेशियात अब्जावधींचा संरक्षण घोटाळा

Jul 06, 2026 | 07:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा