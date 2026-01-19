Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

चीन आणि अफगाणिस्तानमधून होणाऱ्या बेदाणा तस्करीविरोधात सांगलीतील द्राक्ष उत्पादक उद्या २० जानेवारीला मोर्चा काढणार आहेत. आयात कर आणि कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

Updated On: Jan 19, 2026 | 09:38 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक (photo Credit- X)

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक (photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • सांगलीत उद्या द्राक्ष बागायतदारांचा महामोर्चा!
  • विदेशी बेदाणा तस्करी आणि व्यापाऱ्यांच्या फसवणुकीविरोधात शेतकरी आक्रमक
सांगली : जिल्ह्यात चीन आणि अफगाणिस्तान मधून तस्करी होणारा बेदाणा, शासनाचे बेदाणा व फळ आयात धोरण बदल, यासह विविध मागण्यांसाठी, शेतकऱ्यांचा आवाज शासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील द्राक्षे उत्पादक शेतकरी उद्या दि.२० रोजी मोर्चा काढणार आहेत.

“शेतकऱ्यांच्या कष्टाला मान द्या, चोरुन आणि करमुक्त आयात होणाऱ्या बेदाण्याला विराम द्या.” अशी हाक देऊन द्राक्षे उत्पादक संघाच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण, संचालक जितेंद्र जाधव आणि महादेव लाड हे मोर्चाला मार्गदर्शन करणार आहेत.

मंगळवार, दि. २० जानेवारी रोजी सकाळी ११ वा.क्रांतिसिह नाना पाटील पुतळा एस.पी ₹.ऑफिस जवळ सांगली येथून हा मोर्चा निघणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली येथे हा मोर्चा जाऊन जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे.

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! ग्रामपंचायतींवर प्रशासनराज येणार? ‘या’ जिल्ह्यात तब्बल 155…

या आहेत मागण्या

  • चीनचा बेदाणा अफगाणिस्तानमार्गे बेकायदेशीर रित्या आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हावा.
  • अफगाणिस्तान मधून येणाऱ्या बेदाण्याला आयात कर लावावा.
  • द्राक्ष उत्पादकांना सरसकट कर्जमाफी व्हावी.
  • चीनी द्राक्षाला अॅण्टी डंपिंग डयुटी वाढवा.
  • न्यूझीलंड वरून येणाऱ्या फळांना व मनुक्याला आयात कर लावावा.
  • द्राक्ष उत्पादकांना शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोका सारखा कायदा करा.
  • सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर जिल्हयांची निर्यात वाढण्यासाठी ICD पोर्ट करावे
  •  NHB च्याअनुदान योजनेत एक एकरच्या शेतकऱ्यांचा समावेश करावा व अनुदान रक्कम वाढवावी.
राज्य द्राक्ष उत्पादक बागायतदार संघाचे अध्यक्ष दत्ताजीराव पाटील यांनी म्हटले आहे की, “आम्ही द्राक्ष उत्पादक बागायतदार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात जिल्ह्यातील काही कोल्ड स्टोरेजवर धाडी टाकून चीनचा बेदाणा अफगाणिस्तान मार्गे आणून जिल्ह्यातील दर पाडण्याचे व्यापारी व कोल्ड स्टोरेज मालकांचे षडयंत्र उघडकीस आणले होते ; यावरून हे सिद्ध होते, की अत्यंत वाईट दर्जाचा बेदाणा आणून तो ग्राहकांच्या माथी मारला जातो, व चांगला बेदाणा उत्पादक करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान केले जाते, म्हणून शासनाला आयात धोरणाबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी उद्याच्या मोर्चाला जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित रहावे.”

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Web Title: Sangli grape farmers protest against illegal raisin import china afghanistan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 09:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?
1

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला
2

Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार
3

Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! ग्रामपंचायतींवर प्रशासनराज येणार? ‘या’ जिल्ह्यात तब्बल 155…
4

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! ग्रामपंचायतींवर प्रशासनराज येणार? ‘या’ जिल्ह्यात तब्बल 155…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM