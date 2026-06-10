Sikandar Shaikh: प्रसिद्ध पैलवान सिकंदर शेखच्या ‘थार’चा भीषण अपघात; हायवेवरील डिव्हायडरला दिली धडक, वाहनाचे मोठे नुकसान

या अपघातात सिकंदर शेख थोडक्यात बचावल्याची माहिती समोर येत असली, तरी अपघाताच्या वेळी ते स्वतः गाडीत होते का, याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टता झालेली नाही. त्यामुळे या घटनेबाबत विविध चर्चांना उधाण आले आहे. दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच हायवे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा सुरू केला. नेमका अपघात कसा झाला, वाहनाचा वेग किती होता आणि चालकाचे नियंत्रण कसे सुटले, याचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. सिकंदर शेख हे महाराष्ट्रातील कुस्ती क्षेत्रातील मोठे नाव मानले जाते. त्यामुळे त्यांच्या अपघाताची बातमी समोर आल्यानंतर चाहत्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळल्याचे सांगितले जात आहे.
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सिकंदर शेख हे प्रवासानिमित्त सांगोला-मिरज मार्गावरून जात असताना हा अपघात घडला. रस्ता आणि वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. अपघाताची तीव्रता इतकी मोठी होती की कारचे समोरचे आणि बाजूचे भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाले आहेत. अपघाताचे वृत्त समजताच परिसरातील नागरिकांनी आणि त्यांच्या चाहत्यांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. दरम्यान, सिकंदर शेख हे महाराष्ट्राच्या कुस्ती क्षेत्रातील सर्वात लोकप्रिय नाव आहे. महाराष्ट्रातीलच नव्हेतर देशभरातील प्रसिद्ध मल्लांना आस्मान दाखवत सिकंदर शेखने कुस्तीच्या मैदानात आपला दबदबा निर्माण केला आहे. सिकंदरने महाराष्ट्र केसरीसह अनेक मानाच्या स्पर्धा जिंकत कुस्ती क्षेत्रात मोठं नाव कमावलं आहे.
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