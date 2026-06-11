Mira Bhayander : मोठी दुर्घटना टळली! भाईंदरच्या उत्तनमध्ये जमिनीत जिवंत तोफगोळा सापडला; एनएसजीच्या कारवाईत सुरक्षित निकामी

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तन परिसरात नागरिकांना जमिनीत गाडलेला संशयास्पद धातूचा गोळा आढळून आला. याबाबतची माहिती तत्काळ पोलिसांना देण्यात आली. माहिती मिळताच मिरा-भाईंदर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. प्राथमिक तपासणीत सदर वस्तू ही साधी धातूची नसून अविस्फोटित स्फोटक सामग्री असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली.
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कोणताही धोका न पत्करता पोलिसांनी तत्काळ राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक दलाशी (एनएसजी) संपर्क साधला. एनएसजीचे विशेष पथक घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर परिसर सुरक्षा कवचाखाली घेण्यात आला. मंगळवारी सायंकाळी सुमारे ४ वाजण्याच्या सुमारास विशेष तांत्रिक प्रक्रियेचा अवलंब करून हा तोफगोळा सुरक्षितपणे निकामी करण्यात आला.
तपासादरम्यान सदर सामग्री ही अविस्फोटित स्फोटक असल्याचे स्पष्ट झाले. संपूर्ण कारवाईदरम्यान सर्व सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात आले असून कोणतीही जीवितहानी किंवा वित्तहानी झालेली नाही. एनएसजीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्षमता विकास उपक्रमांतर्गत नुकतेच मिरा-भाईंदर पोलिसांना आयईडी तसेच विविध प्रकारच्या स्फोटकांची ओळख पटविण्यासंदर्भात विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले होते. या प्रशिक्षणाचा लाभ झाल्यामुळे पोलिसांनी वेळेत धोका ओळखून योग्य ती पावले उचलली. उत्तन परिसरात आढळून आलेला हा जिवंत तोफगोळा वेळेत निकामी करण्यात आल्याने मिरा-भाईंदर शहरावर ओढवू शकणारी मोठी दुर्घटना टळली असून पोलिस व एनएसजीच्या तत्परतेचे नागरिकांकडून कौतुक करण्यात येत आहे.
सर्व सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करून ही मोहीम फत्ते करण्यात आली. क्षमता विकास उपक्रमांतर्गत नुकतेच मीरा-भाईंदर पोलिसांना आयईडी आणि विविध प्रकारच्या स्फोटकांची ओळख पटवण्याबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले होते, अशी माहिती एनएसजी अधिकाऱ्यांनी दिली.
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