टोक्योत अल्लू अर्जुनची जादू! ‘पुष्पा 2’ प्रीमियरमध्ये जपानी भाषेत ऐकवला आयकॉनिक डायलॉग, चाहते चकित

पॅन-इंडियातील सर्वात मोठ्या ताऱ्यांपैकी एक असलेले अल्लू अर्जुन याने टोक्योतही आपली छाप सोडली आहे

Updated On: Jan 15, 2026 | 06:29 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

आयकॉन स्टार अल्लू अर्जुनची क्रेझ जगभरात सगळीकडे पाहायला मिळते. पॅन-इंडियातील सर्वात मोठ्या ताऱ्यांपैकी एक असलेले अल्लू अर्जुन याने “पुष्पा” फ्रँचायझीतील पुष्पा राजच्या भूमिकेमुळे जागतिक प्रेक्षकांच्या मनावर आपली छाप सोडली आहे. त्याच्या स्टाइल, करिश्मा आणि स्क्रीन उपस्थितीची तुलना करणे जवळजवळ अशक्य आहे.

आता हा स्टार जपानमध्ये “पुष्पा 2: द रूल” च्या भव्य प्रदर्शनासाठी सज्ज आहे, जी 16 जानेवारी 2026 रोजी “पुष्पा कुन्लिन” या नावाने रिलीज होणार आहे.

अल्लू अर्जुन अलीकडेच टोक्योत पोहोचला आणि फॅन्ससोबत संवाद साधत फिल्मचा प्रचार करत आहे. मेकर्सने आता टोक्यो प्रीमियरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये अल्लू अर्जुन “पुष्पा”मधील आपला आयकॉनिक डायलॉग जापानीत म्हणताना दिसत आहे. डायलॉग पूर्ण झाल्याबरोबर प्रेक्षक उत्साहाने भारावून जातात.

डिस्ट्रीब्युटर्स Geek Pictures आणि Shochiku यांनी Mythri Movie Makers आणि सुकुमार रायटिंग्ससोबत मिलून “पुष्पा”चा क्रेझ जपानी सिनेमागृहांपर्यंत पोहोचवला आहे. ही फिल्म जपानमध्ये सुमारे 250 स्क्रीनवर प्रदर्शित होणार आहे. आधीच जपानी प्रेक्षकांनी मोठ्या भारतीय ब्लॉकबस्टर्सना भरभरून प्रेम दिले आहे, त्यामुळे मेकर्सला विश्वास आहे की “पुष्पा 2: द रूल” जपानी प्रेक्षकांच्या हृदयाला गाठेल आणि येथील थिएट्रिकल रन यशस्वी ठरेल.

 

A post shared by Pushpa (@pushpamovie)

एक महिना घरात बंद राहिलेला ‘हा’ अभिनेता ठरला The 50 या शोचा पहिला स्पर्धेक, पोस्ट करत म्हणाला, “एका सिंहाला दुसऱ्या सिंहाने”

अल्लू अर्जुन ने “पुष्पा 2: द रूल”सह इतिहास रचला आहे. देशभरातील प्रेक्षकांचे हृदय जिंकण्याबरोबरच, हिंदी वर्जनमधून ₹800 कोटी आणि जगभरातून जवळपास ₹1800 कोटीची जबरदस्त कमाई करून बॉक्स ऑफिसवर नवीन विक्रम स्थापित केला आहे.

याशिवाय, अल्लू अर्जुनच्या पुढील काही मोठ्या प्रोजेक्ट्सची तयारी सुरू आहे. त्याचा पुढील महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रसिद्ध दिग्दर्शक एटली सोबत आहे. सध्या AA22xA6 नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या हाय-ऑक्टेन अ‍ॅक्शन थ्रिलरमध्ये दीपिका पादुकोण देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारत आहे. त्याशिवाय, अल्लू अर्जुन लोकेश कनगराज सोबत नुकतेच जाहीर केलेल्या प्रोजेक्टवरही काम करत आहे, ज्यामुळे त्याच्या येणाऱ्या चित्रपटांना भारतीय सिनेमामध्ये सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक मानले जात आहे.

धनुषच्या चाहत्यांना पोंगलचे मिळाले सरप्राईज; अभिनेत्याने पुढच्या चित्रपटाचे पोस्टर केले रिलीज, निर्मात्यांनी शीर्षकही केले उघड

Published On: Jan 15, 2026 | 06:29 PM

