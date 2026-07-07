मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • I Was A Playboy Before Marriage Ram Kapoors Shocking Confession Ekta Kapoor Had Even Warned Gautam

Lock Upp 2: ‘मी प्लेबॉय होतो’; राम कपूरच्या वक्तव्याने खळबळ, एकता कपूरने गौतमीला दिला होता इशारा?

Updated On: Jul 07, 2026 | 10:13 AM IST
जाहिरात
सारांश

Ram Kapoor Lock Upp 2: राम कपूरने लग्नाआधी स्वतःची 'प्लेबॉय' प्रतिमा असल्याची कबुली दिली. गौतमीशी लग्नापूर्वी एकता कपूरने दिलेल्या सल्ल्याचाही अभिनेत्याने खुलासा केला.

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Ram Kapoor Lock Upp 2: टीव्ही अभिनेता राम कपूर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. एका रिअॅलिटी शोमध्ये त्याने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत केलेल्या स्पष्ट वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. लग्नाआधी आपली ‘प्लेबॉय’ अशी प्रतिमा होती, अशी कबुली राम कपूरने दिली. तसेच, पत्नी गौतमी गाडगीळ हिच्याशी लग्नाचा निर्णय घेतल्यानंतर निर्माती एकता कपूर  ने तिला दिलेल्या सल्ल्याचाही त्याने उल्लेख केला.

एका संवादादरम्यान सहस्पर्धकाने राम कपूरला त्याच्या भूतकाळातील प्रेमसंबंधांबाबत प्रश्न विचारला. प्रश्न टाळण्याऐवजी रामने प्रामाणिकपणे उत्तर देत सांगितलं, “लग्नाआधी मी प्लेबॉय होतो.” त्याच्या या कबुलीनंतर उपस्थित स्पर्धकांसह अनेक चाहत्यांमध्येही आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं.

याचवेळी राम कपूरने एकता कपूर यांच्याशी संबंधित एक जुना किस्साही सांगितला. त्याच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा त्याने आणि गौतमीने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा एकता कपूर ने थेट गौतमीला फोन करून तिच्या निर्णयाबद्दल विचारणा केली होती. रामच्या त्या वेळच्या प्रतिमेमुळे लग्नाचा निर्णय नीट विचार करून घ्यावा, असा सल्लाही तिने दिला होता. हा किस्सा सांगताना रामने संपूर्ण प्रसंग हलक्याफुलक्या अंदाजात मांडला.

 

View this post on Instagram

 


Marathi Serial: संपूर्ण लूक बदलून ‘ती’ खलनायिका पुन्हा आली; ‘सावळ्याची जणू सावली’च्या सेटवर स्वागताची जोरदार तयारी

राम कपूर आणि गौतमी गाडगीळ यांची प्रेमकहाणी मात्र त्यानंतर अधिकच बहरली. दोघांनी १४ फेब्रुवारी २००३ रोजी विवाह केला. दोन दशकांहून अधिक काळ एकत्र संसार करत असलेल्या या जोडीला टीव्ही इंडस्ट्रीतील सर्वात लोकप्रिय आणि आदर्श जोडप्यांपैकी एक मानलं जातं. पडद्यावर आणि पडद्यामागेही त्यांच्या नात्याचं चाहते नेहमीच कौतुक करताना दिसतात.

राम कपूरच्या या स्पष्टवक्तेपणामुळे त्याची मुलाखत आणि त्यातील किस्से सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. वैयक्तिक आयुष्यातील आठवणी मोकळेपणाने शेअर केल्यामुळे चाहत्यांकडूनही त्याच्या प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं जात आहे.

Anshula Kapoor Wedding: पीच रंगाच्या लेहंग्यात कमालीची सुंदर दिसतेय अर्जुनची बहीण अंशुला, लग्नाचे फोटो Viral

Web Title: I was a playboy before marriage ram kapoors shocking confession ekta kapoor had even warned gautam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 10:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘बॉलिवूडच्या मागे धावणार नाही’; प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडेंचं वक्तव्य चर्चेत, नेमकं असं का म्हणाले?
1

‘बॉलिवूडच्या मागे धावणार नाही’; प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडेंचं वक्तव्य चर्चेत, नेमकं असं का म्हणाले?

Marathi Serial: संपूर्ण लूक बदलून ‘ती’ खलनायिका पुन्हा आली; ‘सावळ्याची जणू सावली’च्या सेटवर स्वागताची जोरदार तयारी
2

Marathi Serial: संपूर्ण लूक बदलून ‘ती’ खलनायिका पुन्हा आली; ‘सावळ्याची जणू सावली’च्या सेटवर स्वागताची जोरदार तयारी

‘ये फितूर तेरा’चा नवा प्रोमो प्रदर्शित; प्रत्येक मुलीच्या भावविश्वाला स्पर्श करणारी कथा
3

‘ये फितूर तेरा’चा नवा प्रोमो प्रदर्शित; प्रत्येक मुलीच्या भावविश्वाला स्पर्श करणारी कथा

Sultan Movie: 10 वर्षांनंतर समोर आलं ‘सुलतान’चं रहस्य; Salman Khanने अवघ्या 15 मिनिटांत चित्रपटासाठी दिला होता होकार
4

Sultan Movie: 10 वर्षांनंतर समोर आलं ‘सुलतान’चं रहस्य; Salman Khanने अवघ्या 15 मिनिटांत चित्रपटासाठी दिला होता होकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lock Upp 2: ‘मी प्लेबॉय होतो’; राम कपूरच्या वक्तव्याने खळबळ, एकता कपूरने गौतमीला दिला होता इशारा?

Lock Upp 2: ‘मी प्लेबॉय होतो’; राम कपूरच्या वक्तव्याने खळबळ, एकता कपूरने गौतमीला दिला होता इशारा?

Jul 07, 2026 | 10:13 AM
Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यात बनवा चविष्ट हेल्दी मसालेदार ओट्स, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यात बनवा चविष्ट हेल्दी मसालेदार ओट्स, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

Jul 07, 2026 | 10:08 AM
प्रेमाचे भयावह रूप! प्रेयसीची हत्या करून मृतदेहाचे केले तीन तुकडे, आरोपी एन्काऊंटरनंतर अटकेत

प्रेमाचे भयावह रूप! प्रेयसीची हत्या करून मृतदेहाचे केले तीन तुकडे, आरोपी एन्काऊंटरनंतर अटकेत

Jul 07, 2026 | 10:02 AM
Nagpur Crime: नागपुरातून एकाच कुटुंबातील पाच जण बेपत्ता; मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुण्यात

Nagpur Crime: नागपुरातून एकाच कुटुंबातील पाच जण बेपत्ता; मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुण्यात

Jul 07, 2026 | 09:59 AM
Fifa World Cup 2026: …पोर्तुगालचा पराभव अन् त्याला झाला अश्रू अनावर! Cristiano Ronaldo चे वर्ल्ड कपचे स्वप्नं भंगले

Fifa World Cup 2026: …पोर्तुगालचा पराभव अन् त्याला झाला अश्रू अनावर! Cristiano Ronaldo चे वर्ल्ड कपचे स्वप्नं भंगले

Jul 07, 2026 | 09:58 AM
‘नुकसानग्रस्त कुटुंबांना तातडीची मदत द्या’; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

‘नुकसानग्रस्त कुटुंबांना तातडीची मदत द्या’; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Jul 07, 2026 | 09:52 AM
China Storms : चीनमध्ये निसर्गाचा दुहेरी कहर! हुबेईत वादळामुळे ८ जणांचा बळी; ‘Bavi’ चक्रीवादळाचाही धोका उंबरठ्यावर

China Storms : चीनमध्ये निसर्गाचा दुहेरी कहर! हुबेईत वादळामुळे ८ जणांचा बळी; ‘Bavi’ चक्रीवादळाचाही धोका उंबरठ्यावर

Jul 07, 2026 | 09:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा