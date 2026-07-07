Lock Upp 2: ‘मी प्लेबॉय होतो’; राम कपूरच्या वक्तव्याने खळबळ, एकता कपूरने गौतमीला दिला होता इशारा?

Ram Kapoor Lock Upp 2: टीव्ही अभिनेता राम कपूर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. एका रिअॅलिटी शोमध्ये त्याने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत केलेल्या स्पष्ट वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. लग्नाआधी आपली ‘प्लेबॉय’ अशी प्रतिमा होती, अशी कबुली राम कपूरने दिली. तसेच, पत्नी गौतमी गाडगीळ हिच्याशी लग्नाचा निर्णय घेतल्यानंतर निर्माती एकता कपूर ने तिला दिलेल्या सल्ल्याचाही त्याने उल्लेख केला.
एका संवादादरम्यान सहस्पर्धकाने राम कपूरला त्याच्या भूतकाळातील प्रेमसंबंधांबाबत प्रश्न विचारला. प्रश्न टाळण्याऐवजी रामने प्रामाणिकपणे उत्तर देत सांगितलं, “लग्नाआधी मी प्लेबॉय होतो.” त्याच्या या कबुलीनंतर उपस्थित स्पर्धकांसह अनेक चाहत्यांमध्येही आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं.
याचवेळी राम कपूरने एकता कपूर यांच्याशी संबंधित एक जुना किस्साही सांगितला. त्याच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा त्याने आणि गौतमीने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा एकता कपूर ने थेट गौतमीला फोन करून तिच्या निर्णयाबद्दल विचारणा केली होती. रामच्या त्या वेळच्या प्रतिमेमुळे लग्नाचा निर्णय नीट विचार करून घ्यावा, असा सल्लाही तिने दिला होता. हा किस्सा सांगताना रामने संपूर्ण प्रसंग हलक्याफुलक्या अंदाजात मांडला.
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राम कपूर आणि गौतमी गाडगीळ यांची प्रेमकहाणी मात्र त्यानंतर अधिकच बहरली. दोघांनी १४ फेब्रुवारी २००३ रोजी विवाह केला. दोन दशकांहून अधिक काळ एकत्र संसार करत असलेल्या या जोडीला टीव्ही इंडस्ट्रीतील सर्वात लोकप्रिय आणि आदर्श जोडप्यांपैकी एक मानलं जातं. पडद्यावर आणि पडद्यामागेही त्यांच्या नात्याचं चाहते नेहमीच कौतुक करताना दिसतात.
राम कपूरच्या या स्पष्टवक्तेपणामुळे त्याची मुलाखत आणि त्यातील किस्से सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. वैयक्तिक आयुष्यातील आठवणी मोकळेपणाने शेअर केल्यामुळे चाहत्यांकडूनही त्याच्या प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं जात आहे.
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