‘हिंदी मध्ये? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ’, आता भाषेच्या वादात अडकला आमिर खान, अभिनेत्याने हिंदीत बोलणे टाळले

१५ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईत बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणूक झाली. अक्षय कुमारपासून ते हेमा मालिनी, गुलजार आणि सौम्या टंडनपर्यंत अनेक चित्रपट कलाकार मतदान केंद्रावर आपले मौल्यवान मतदान करण्यासाठी पोहोचले. त्यात आमिर खान देखील सामील झालेले दिसले आहे. मतदान केल्यानंतर अभिनेता बाहेर आला तेव्हा मीडिया कर्मचाऱ्यांनी त्याला घेरले. तो मराठीत बोलू लागला. पत्रकाराने त्याला हिंदीत बोलण्यास सांगितले तेव्हा तो आश्चर्यचकीत झाला आणि म्हणाला, “हिंदीत? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ!” या विधानामुळे आता आमिर एका नवीन वादात अडकला आहे.
हिंदीत बोलण्यास त्याच्या अनिच्छेने गोंधळ उडाला आहे. परंतु, चाहते समर्थनार्थ बाहेर पडले आहेत, ते म्हणाले की तो विनोदी स्वरात बोलत होता आणि व्यंग्यात्मक बोलत होता. आमिर खानचा एक व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहे. त्याच्या विधानामुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या वादावर पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. काहींना ही परिस्थिती मजेदार वाटली कारण एका महाराष्ट्रीय नागरिकाला हिंदीत त्याचा संदेश पुन्हा सांगण्यास सांगितले जात होते. त्याच वेळी, काही इतर लोक म्हणाले की आमिर हिंदी चित्रपटांमध्ये काम करताना दिसणार आहे. म्हणून त्याने हिंदीमध्ये बोलण्यास संकोच करू नये.
आमिरच्या व्हिडिओवर वापरकर्त्यांनी दिल्या प्रतिक्रिया
एका वापरकर्त्याने म्हटले, “अरे देवा, लोकांना समजले नाही.” दुसऱ्याने म्हटले, “हिंदीने घर चालते.” दुसऱ्याने म्हटले, “तो फक्त ढोंग करत आहे.” दुसऱ्याने विचारले, “मग त्याने हिंदी चित्रपट का बनवले?” दुसऱ्या वापरकर्त्याने रागाने लिहिले, “त्याला आता मराठी चित्रपट बनवायला सांगा.” असे म्हणत अनेक लोकांनी अभिनेत्याच्या या वव्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
हा वाद का निर्माण झाला?
महाराष्ट्रात मराठी आणि हिंदीबाबतचे वातावरण खूपच संवेदनशील आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. निवडणुकीच्या काळात हा मुद्दा आणखी तापतो. महाराष्ट्रात मराठी ही राज्यभाषा व्हावी अशी अनेकांची इच्छा आहे, म्हणून रहिवाशांनी मराठी बोलावे आणि तिचा आदर करावा. काही लोकांना मराठी बोलण्यास भाग पाडले गेले, ज्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले आहे.