Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘हिंदी मध्ये? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ’, आता भाषेच्या वादात अडकला आमिर खान, अभिनेत्याने हिंदीत बोलणे टाळले

आमिर खान एका नवीन वादात अडकला आहे. महाराष्ट्रात राहूनही तो हिंदी बोलण्यास कचरत असल्याचे चाहत्यांना दिसले आहे. आणि अभिनेत्याने मराठीवर लक्ष केंद्रित केले. आमिरचा एक व्हिडियो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 03:02 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • आता भाषेच्या वादात अडकला आमिर खान
  • अभिनेत्याने हिंदीत बोलणे टाळले
  • नेमकं काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
 

१५ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईत बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणूक झाली. अक्षय कुमारपासून ते हेमा मालिनी, गुलजार आणि सौम्या टंडनपर्यंत अनेक चित्रपट कलाकार मतदान केंद्रावर आपले मौल्यवान मतदान करण्यासाठी पोहोचले. त्यात आमिर खान देखील सामील झालेले दिसले आहे. मतदान केल्यानंतर अभिनेता बाहेर आला तेव्हा मीडिया कर्मचाऱ्यांनी त्याला घेरले. तो मराठीत बोलू लागला. पत्रकाराने त्याला हिंदीत बोलण्यास सांगितले तेव्हा तो आश्चर्यचकीत झाला आणि म्हणाला, “हिंदीत? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ!” या विधानामुळे आता आमिर एका नवीन वादात अडकला आहे.

Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत

हिंदीत बोलण्यास त्याच्या अनिच्छेने गोंधळ उडाला आहे. परंतु, चाहते समर्थनार्थ बाहेर पडले आहेत, ते म्हणाले की तो विनोदी स्वरात बोलत होता आणि व्यंग्यात्मक बोलत होता. आमिर खानचा एक व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहे. त्याच्या विधानामुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या वादावर पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. काहींना ही परिस्थिती मजेदार वाटली कारण एका महाराष्ट्रीय नागरिकाला हिंदीत त्याचा संदेश पुन्हा सांगण्यास सांगितले जात होते. त्याच वेळी, काही इतर लोक म्हणाले की आमिर हिंदी चित्रपटांमध्ये काम करताना दिसणार आहे. म्हणून त्याने हिंदीमध्ये बोलण्यास संकोच करू नये.

 

आमिरच्या व्हिडिओवर वापरकर्त्यांनी दिल्या प्रतिक्रिया

एका वापरकर्त्याने म्हटले, “अरे देवा, लोकांना समजले नाही.” दुसऱ्याने म्हटले, “हिंदीने घर चालते.” दुसऱ्याने म्हटले, “तो फक्त ढोंग करत आहे.” दुसऱ्याने विचारले, “मग त्याने हिंदी चित्रपट का बनवले?” दुसऱ्या वापरकर्त्याने रागाने लिहिले, “त्याला आता मराठी चित्रपट बनवायला सांगा.” असे म्हणत अनेक लोकांनी अभिनेत्याच्या या वव्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

नवीन हॉरर वेब सिरीज ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तू’ हिंदी आणि मराठी भाषेत प्रेक्षकांच्या भेटीला!

हा वाद का निर्माण झाला?

महाराष्ट्रात मराठी आणि हिंदीबाबतचे वातावरण खूपच संवेदनशील आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. निवडणुकीच्या काळात हा मुद्दा आणखी तापतो. महाराष्ट्रात मराठी ही राज्यभाषा व्हावी अशी अनेकांची इच्छा आहे, म्हणून रहिवाशांनी मराठी बोलावे आणि तिचा आदर करावा. काही लोकांना मराठी बोलण्यास भाग पाडले गेले, ज्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले आहे.

 

 

 

Web Title: Aamir khan video viral saying this is maharashtra when journalist ask him to speak in hindi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 03:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ टीमकडून ‘छत्रपतींना’ मानाचा मुजरा; चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या पसंतीस!
1

‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ टीमकडून ‘छत्रपतींना’ मानाचा मुजरा; चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या पसंतीस!

अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित
2

अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित

Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?
3

Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!
4

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Mayor Reservation : मुंबईत महिला राज! BMC मध्ये सर्वसाधरण महिला महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

BMC Mayor Reservation : मुंबईत महिला राज! BMC मध्ये सर्वसाधरण महिला महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

Jan 22, 2026 | 01:07 PM
Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

Jan 22, 2026 | 12:59 PM
Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त

Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त

Jan 22, 2026 | 12:54 PM
राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

Jan 22, 2026 | 12:54 PM
Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

Jan 22, 2026 | 12:53 PM
Mumbai Goa Highway : महामार्गावर भीषण अपघात; गॅस सिलेंडर वाहून नेणाऱ्या वाहनाचा स्फोट

Mumbai Goa Highway : महामार्गावर भीषण अपघात; गॅस सिलेंडर वाहून नेणाऱ्या वाहनाचा स्फोट

Jan 22, 2026 | 12:50 PM
‘अप्सरा आली…’, गाण्यावर प्रोफेसरचा कडक डान्स; विद्यार्थीनींसोबत धरला ताल, VIDEO VIRAL

‘अप्सरा आली…’, गाण्यावर प्रोफेसरचा कडक डान्स; विद्यार्थीनींसोबत धरला ताल, VIDEO VIRAL

Jan 22, 2026 | 12:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM