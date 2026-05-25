‘सिस्टम’ चित्रपटाच्या कास्टिंगची फिल्मी गोष्ट, आदिनाथ कोठारेने केला किस्सा शेअर

Updated On: May 25, 2026 | 10:45 AM IST
आदिनाथ कोठारे सध्या मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमधील सर्वात व्यस्त व्यक्तिमत्त्व आहे. सिस्टिम ही त्याची सिरीज सध्या प्रकाशझोतात आली आहे आणि यामध्ये त्याचे कास्टिंग कसे झाले जाणून घ्या

आदिनाथ कोठारेच्या कास्टिंगचा किस्सा

टेलिव्हिजन, चित्रपट आणि ओटीटी तिन्ही प्लॅटफॉर्मवर सध्या चर्चेत असलेलं एक नाव म्हणजे अभिनेता आदिनाथ कोठारे ! वैविध्यपूर्ण भूमिका साकारून तो हिंदी पासून मराठी विश्वात तितकच सातत्य टिकवून अनेक प्रोजेक्ट्सचा महत्त्वपूर्ण भाग होताना दिसतोय. कोणत्याही कलाकारासाठी विविध भूमिका साकारणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते आणि आदिनाथचा हा प्रवास सध्या जोरात सुरू असल्याचेही दिसून येत आहे. सध्या आदिनाथ अनेक कामांमध्ये व्यस्त आहे आणि याशिवाय त्याच्या भूमिकाही चाहत्यांना आवडत आहेत. आता तर चक्क अनेक दिग्गज कलाकारांसह तो स्क्रिन शेअर करताना दिसून येत आहे. मुळात अश्विनी अय्यर यांच्यासह काम कऱण्याचं त्याचं स्वप्नं यामुळे पूर्ण झालं आहे. 

ॲमेझॉन प्राईमच्या ” सिस्टम” मध्ये त्याने साकारलेली आलोक ही भूमिका आणि त्याची फिल्मी गोष्ट त्याने सोशल मीडिया वर शेयर केली असून एखादी गोष्ट मनापासून मॅनिफेस्ट केली ती आपल्या नशिबात येते याचा प्रत्यक्षदर्शी अनुभव आदिनाथने शेअर केला आहे. सिस्टममध्ये त्याने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून तो सध्या बॉलिवूड मधल्या अनेक बड्या स्टार्स सोबत आणि दिग्दर्शकांसोबत काम करताना दिसतोय. 

आदिनाथने केला अनुभव शेअर 

“सिस्टम” चित्रपटाचा अनुभव शेअर करताना आदिनाथ सांगतो “मी एका बॉलिवूड अवॉर्ड फंक्शनला गेलो असताना माझी भेट दिग्दर्शिका अश्विनी अय्यर तिवारी यांच्या सोबत झाली आणि मी त्यांना मला तुमच्या सोबत काम करण्याची इच्छा आहे असं सहज बोलून गेलो आणि अगदी दुसऱ्याच दिवशी मला कास्टिंगसाठी फोन आला, माझं सिस्टमसाठी ऑडिशन झालं आणि मी या चित्रपटाचा भाग सुद्धा झालो! कधीतरी आपण मॅनिफेस्ट केलेल्या गोष्टी या पूर्ण होतात आणि तसंच माझं हे एक स्वप्न पूर्ण झालं” 

आदिनाथची भूमिका 

सिस्टममध्ये आदिनाथ ने “आलोक” ही भूमिका साकारली असून दिग्गज अभिनेते, दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा यांच्या सोबत स्क्रीन शेअर केली आहे. आगामी काळात आदिनाथ बॉलिवूडमधल्या अनेक बिग बजेट प्रोजेक्ट्सचा भाग होणार असून रामायण, गांधीमध्येसुद्धा तो दिसणार असल्याचं कळतंय. आदिनाथ सध्या मराठी आणि हिंदीमधून झळकतोय आणि सध्या सर्वात व्यस्त कलाकार असल्याचंही दिसून येत आहे. त्याचं काम सर्वच पातळीवर वाखाणलं जातंय. 

