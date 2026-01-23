Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Remo D’Souza: रेमो डिसूझाला धमकी देऊन 50 लाख रुपयांची मागणी; 8 वर्षांनंतर आरोपीला अटक

प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि कोरिओग्राफर रेमो डिसूझाकडे ५० लाख रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या गँगस्टरला आता अखेर अटक करण्यात आली आहे. गँगस्टरला न्यायालयात हजर केल्यानंतर २७ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 11:20 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • रेमो डिसूझा खंडणी प्रकरण
  • 50 लाख रुपयांची मागणी
  • 8 वर्षांनंतर आरोपीला अटक
 

मुंबई पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकाने गँगस्टर रवी पुजारीला अटक केल्याचे आता समोर आपले आहे. २०१८ मध्ये त्याच्यावर कोरिओग्राफर-चित्रपट दिग्दर्शक रेमो डिसूझा आणि त्याची पत्नी लिझेस डिसूझा यांना धमकावण्याचा आणि खंडणी मागण्याचा आरोप होता. हे संपूर्ण प्रकरण एका चित्रपटावरून झालेल्या वादानंतर सुरू झाले होते आणि आता या गॅंगस्टरला अटक करण्यात आली आहे. गँगस्टर रवी पुजारीला पाच वर्षांपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेतील सेनेगल या देशातून पोलिसांनी अटक केली होती. त्याने अनेक बॉलीवूड सेलिब्रिटींना देखील धमकावले होते आणि त्यांच्या घरांवर हल्ला केला होता. तो २०० हून अधिक प्रकरणांमध्ये वॉन्टेड होता. परंतु, रेमो डिसूझा प्रकरणात त्याला अटक करण्यात आली नव्हती.

Border 2 चे सकाळचे सगळे शो रद्द? भारतातील अनेक थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला नाही चित्रपट, नेमकं कारण काय?

रवी पुजारीला पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आले

गुरुवार, २२ जानेवारी रोजी, गुन्हे शाखेने गँगस्टर रवी पुजारीला न्यायालयात हजर केले आणि त्याला २७ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. पोलिसांनी सांगितले की त्याचा सहआरोपी सत्येंद्र त्यागी याला आधीच अटक करण्यात आली आहे. त्यानेच ऑक्टोबर २०१६ आणि फेब्रुवारी २०१८ मध्ये रवी पुजारीला रेमो डिसूझाला धमकी देण्याचे आदेश दिले होते.

रवी पुजारीने रेमो डिसूझाला दिली धमकी

या गुंडावर रेमो, त्याची पत्नी आणि मॅनेजर यांना वारंवार फोन करून “डेथ ऑफ अमर” चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी दबाव आणल्याचा आरोप आहे. त्याने हे प्रकरण मिटवण्यासाठी ₹५० लाखांची खंडणीही मागितली. २०१८ मध्ये, रेमो आणि सत्येंद्र यांच्यात एक करार झाला, ज्यामध्ये चित्रपटाचे शीर्षक बदलून “अमर मस्ट डाय” असे करण्यात आले. परंतु, चित्रपटाच्या हक्कांवरून दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला. गुंडाने या प्रकल्पात गुंतवणूक केल्याचा दावा केला आणि रेमोकडून अद्याप त्याला ५ कोटी रुपये मिळालेले नसल्याचा दावा केला.

Border 2: सनी देओलच्या अभिनयाला टाळ्यांचा कडकडाट; वरुण, दिलजीत आणि अहाननेही केली जादू, जाणून घ्या Review

सत्येंद्र त्यागीच्या सांगण्यावरून रवी पुजारीने खंडणीची मागणी केली

त्यानंतर, सत्येंद्र त्यागीने पैसे उकळण्यासाठी रवी पुजारीला कामावर ठेवले. सत्येंद्रच्या सांगण्यावरून, रवीने रेमो, त्याची पत्नी आणि मॅनेजरला धमकावू लागला आणि प्रकरण मिटवण्यासाठी ५० लाख रुपयांची मागणी केली. रवी एकेकाळी छोटा राजनचा शार्पशूटर होता आणि तो पैशांसाठी खून देखील करत असे. 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद इथं त्यागीने रेमो डिसूझाविरोधात एफआयर दाखल केला होता. आता रवी पुजारीला अटक केल्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरु आहे.

Web Title: Gangster ravi pujari arrested for allegedly threatening to remo dsouza his wife in 2018

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 11:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Border 2: सनी देओलच्या अभिनयाला टाळ्यांचा कडकडाट; वरुण, दिलजीत आणि अहाननेही केली जादू, जाणून घ्या Review
1

Border 2: सनी देओलच्या अभिनयाला टाळ्यांचा कडकडाट; वरुण, दिलजीत आणि अहाननेही केली जादू, जाणून घ्या Review

Border 2 चे सकाळचे सगळे शो रद्द? भारतातील अनेक थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला नाही चित्रपट, नेमकं कारण काय?
2

Border 2 चे सकाळचे सगळे शो रद्द? भारतातील अनेक थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला नाही चित्रपट, नेमकं कारण काय?

2 तास 17 मिनिटांच्या ‘या’ चित्रपटाने Oscars 2026 मध्ये रचला इतिहास; 16 नामांकनांसह ‘टायटॅनिक’चा मोडला रेकॉर्ड
3

2 तास 17 मिनिटांच्या ‘या’ चित्रपटाने Oscars 2026 मध्ये रचला इतिहास; 16 नामांकनांसह ‘टायटॅनिक’चा मोडला रेकॉर्ड

‘मी त्याला सावधान केले होते…’, कृष्णा अभिषेकबद्दल मामा गोविंदाचा धक्कादायक खुलासा
4

‘मी त्याला सावधान केले होते…’, कृष्णा अभिषेकबद्दल मामा गोविंदाचा धक्कादायक खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Remo D’Souza: रेमो डिसूझाला धमकी देऊन 50 लाख रुपयांची मागणी; 8 वर्षांनंतर आरोपीला अटक

Remo D’Souza: रेमो डिसूझाला धमकी देऊन 50 लाख रुपयांची मागणी; 8 वर्षांनंतर आरोपीला अटक

Jan 23, 2026 | 11:20 AM
कराड तालुक्यात 323 अर्ज वैध; 13 अर्ज अवैध, 27 जानेवारीपर्यंत अर्ज माघारी घेण्याची मुदत

कराड तालुक्यात 323 अर्ज वैध; 13 अर्ज अवैध, 27 जानेवारीपर्यंत अर्ज माघारी घेण्याची मुदत

Jan 23, 2026 | 11:15 AM
Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 

Jan 23, 2026 | 11:13 AM
BBL 2025-26 : स्टीव्ह स्मिथ आणि मिचेल स्टार्कवर नजर! बिग बॅश लीग चॅलेंजर सामना कधी आणि कुठे पाहायचा?

BBL 2025-26 : स्टीव्ह स्मिथ आणि मिचेल स्टार्कवर नजर! बिग बॅश लीग चॅलेंजर सामना कधी आणि कुठे पाहायचा?

Jan 23, 2026 | 11:09 AM
Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Jan 23, 2026 | 11:09 AM
Peace Talks : क्रेमलिनमध्ये रंगली सत्ता-सूत्रांची चर्चा; ट्रम्पचे दूत आणि पुतीन यांनी ठरवला युक्रेनच्या भविष्याचा टर्निंग पॉइंट

Peace Talks : क्रेमलिनमध्ये रंगली सत्ता-सूत्रांची चर्चा; ट्रम्पचे दूत आणि पुतीन यांनी ठरवला युक्रेनच्या भविष्याचा टर्निंग पॉइंट

Jan 23, 2026 | 11:01 AM
आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती; जाणून घ्या 23 जानेवारीचा इतिहास

आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती; जाणून घ्या 23 जानेवारीचा इतिहास

Jan 23, 2026 | 10:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM