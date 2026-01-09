बॉलिवूडच्या फॅशन क्वीननं २ तासांत बदले १३० कपडे, दिग्दर्शकांनी डिझायनर्सवर खर्च केले कोट्यवधी

बॉलीवूडमध्ये अनेक मोठ्या बजेटचे चित्रपट बनतात. काही चित्रपट व्हीएफएक्समध्ये मोठी गुंतवणूक करतात, तर काही सेट बांधकामात मोठी गुंतवणूक करतात. या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाने नायिकेला दोन तासांत १३० कपडे घालायला सांगितले. अभिनेत्रीने तिचा मेकअप आणि कपडे देखील खूप काळजीपूर्वक लावले. सर्व पोशाख अविश्वसनीय महाग होते, ज्याची किंमत दिग्दर्शकाला लाखो रुपये होती.
करिना कपूर ही अशी अभिनेत्री होती जिने दोन तासांत १३० कपडे बदलले. तिने “हिरोईन” चित्रपटासाठी हा विक्रम केला. हा चित्रपट मधुर भांडारकर यांनी दिग्दर्शित केला होता, ज्यांनी त्यांच्या चित्रपटात प्रचंड ग्लॅमर भरले होते. मधुरने करीनाला इतके कपडे घालण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. इतक्या कमी वेळात इतके कपडे बदलून करीनाने एक विक्रम केला.
कोण आहे ही अभिनेत्री?
करीना कपूरला बॉलिवूडची फॅशन क्वीन म्हणून ओळखले जाते. तिच्या प्रत्येक स्टाईलची वर्षानुवर्षे कॉपी केली जात आहे. तिच्या “हिरोईन” चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान, करीनाने १३० कपड्यांचे सेट बदलले, ज्याची किंमत प्रसिद्ध दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांना कोटी रुपये होती. अनेक पोशाखांची किंमत दीड कोटी रुपयांपर्यंत होती.
मधुर भांडारकरने करीना कपूरवर भरपूर पैसे खर्च केले. त्याने त्याच्या नायिकेला सर्वोत्तम देण्याची खात्री केली. केवळ खऱ्या आयुष्यातच नाही तर रील लाईफमध्येही त्याने करीनाला नायिका म्हणून घेतले. या चित्रपटात करीनाने माही अरोराची भूमिका साकारली होती.
