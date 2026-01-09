Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Bollywood Actress Kareena Kapoor Changed 130 Outfits In 2 Hours Directors Spent Crores On Designers

बॉलिवूडच्या फॅशन क्वीननं २ तासांत बदले १३० कपडे, दिग्दर्शकांनी डिझायनर्सवर खर्च केले कोट्यवधी

बॉलीवूडमधील या अभिनेत्रीने एका चित्रपटासाठी २ तासांत बदले १३० कपडे बदले होते. जाणून घेऊया कोण आहे ही अभिनेत्री

Updated On: Jan 09, 2026 | 06:01 PM
(फोटो सौजन्य इंस्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य इंस्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलीवूडमध्ये अनेक मोठ्या बजेटचे चित्रपट बनतात. काही चित्रपट व्हीएफएक्समध्ये मोठी गुंतवणूक करतात, तर काही सेट बांधकामात मोठी गुंतवणूक करतात. या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाने नायिकेला दोन तासांत १३० कपडे घालायला सांगितले. अभिनेत्रीने तिचा मेकअप आणि कपडे देखील खूप काळजीपूर्वक लावले. सर्व पोशाख अविश्वसनीय महाग होते, ज्याची किंमत दिग्दर्शकाला लाखो रुपये होती.

करिना कपूर ही अशी अभिनेत्री होती जिने दोन तासांत १३० कपडे बदलले. तिने “हिरोईन” चित्रपटासाठी हा विक्रम केला. हा चित्रपट मधुर भांडारकर यांनी दिग्दर्शित केला होता, ज्यांनी त्यांच्या चित्रपटात प्रचंड ग्लॅमर भरले होते. मधुरने करीनाला इतके कपडे घालण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. इतक्या कमी वेळात इतके कपडे बदलून करीनाने एक विक्रम केला.

कोण आहे ही अभिनेत्री?
करीना कपूरला बॉलिवूडची फॅशन क्वीन म्हणून ओळखले जाते. तिच्या प्रत्येक स्टाईलची वर्षानुवर्षे कॉपी केली जात आहे. तिच्या “हिरोईन” चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान, करीनाने १३० कपड्यांचे सेट बदलले, ज्याची किंमत प्रसिद्ध दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांना कोटी रुपये होती. अनेक पोशाखांची किंमत दीड कोटी रुपयांपर्यंत होती.

सामंथाचा ‘Maa Inti Bangaram’चा टीझर रिलीज; ॲक्शन अवतारात दिसली अभिनेत्री, थरारक अभिनय पाहून चाहते चकीत

मधुर भांडारकरने करीना कपूरवर भरपूर पैसे खर्च केले. त्याने त्याच्या नायिकेला सर्वोत्तम देण्याची खात्री केली. केवळ खऱ्या आयुष्यातच नाही तर रील लाईफमध्येही त्याने करीनाला नायिका म्हणून घेतले. या चित्रपटात करीनाने माही अरोराची भूमिका साकारली होती.

एकाच चित्रपटानंतर बॉलिवूडला केलं बाय बाय, 50000 कोटींची मालकीण; जुही चावलाला संपत्तीत मागे टाकणारी ‘ही’ अभिनेत्री आहे तरी कोण?

Web Title: Bollywood actress kareena kapoor changed 130 outfits in 2 hours directors spent crores on designers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 06:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली
1

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड
2

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…
3

फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा
4

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM