‘Border 2’ ला कोणत्याही कटशिवाय सेन्सॉर बोर्ड काढून हिरवा कंदील; जाणून घ्या चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम

सनी देओल अभिनीत "बॉर्डर २" चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळाले आहे. २३ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचे ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू झाले आहे. दोन दिवसांत या चित्रपटाने ३.३४ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे

Updated On: Jan 21, 2026 | 01:57 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • “बॉर्डर २” सेन्सॉर बोर्ड काढून हिरवा कंदील
  • जाणून घ्या चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम
  • “बॉर्डर २” चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित
 

“बॉर्डर २” चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. चित्रपटाचे ॲडव्हान्स बुकिंग आधीच सुरू झाले आहे आणि चित्रपटाने दोन दिवसांत अंदाजे ₹३.३४ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. २३ जानेवारी रोजी मोठ्या पडद्यावर येण्यापूर्वी, तो सेन्सॉर बोर्डाकडे सादर करण्यात आला होता, जिथे त्याला केवळ प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर कोणतेही कटही मिळाले नाहीत. शिवाय, रिलीज होण्यापूर्वीच चित्रपटाने धर्मेंद्रच्या “हकीकत” ला रनटाइममध्ये मागे टाकले आहे. चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम आता काय आहे जाणून घेणार आहोत.

Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी स्टारर “बॉर्डर २” हा १९९७ च्या “बॉर्डर” चित्रपटाचा सिक्वेल आहे. त्याची कथा १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, हा चित्रपट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडे सादर करण्यात आला होता, जिथे त्याला U/A १३+ प्रमाणपत्र मिळाले आहे. तसेच या चित्रपटामधील रिलीज झालेली गाणी आधीच चर्चेत आहेत.

‘बॉर्डर २’ चा रन टाइम किती आहे?

या युद्ध चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने कोणत्याही कट-शिवाय मान्यता दिली आहे आणि प्रमाणपत्रावर त्याचा रन टाइम ३ तास ​​१६ मिनिटे असा नमूद केला आहे, ज्यामुळे तो बॉलीवूडमधील सर्वात लांब युद्ध चित्रपटांपैकी एक हा चित्रपट ठरला आहे. अनुराग सिंग दिग्दर्शित, सनी भारतीय सैन्याच्या ६ व्या शीख रेजिमेंटचे लेफ्टनंट कर्नल फतेह सिंग क्लेर यांची भूमिका साकारणार आहे. वरुण धवन मेजर होशियार सिंग दहिया यांची भूमिका साकारणार आहे, दिलजीत फ्लाइंग जनरल ऑफिसर निर्मल जीत सिंग सेखोन यांची भूमिका साकारणार आहे आणि अहान शेट्टी लेफ्टनंट कमांडर एमएस रावत यांची भूमिका साकारणार आहे.

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

सर्वात मोठे स्क्रिन टाईम असलेले चित्रपट कोणते?

बॉलीवूडमधील सर्वात लांब युद्ध चित्रपटांबद्दल बोलायचे झाले तर, पहिला चित्रपट म्हणजे जेपी दत्ताचा “LOC: कारगिल”, जो २००३ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्याचा कालावधी ४ तास १५ मिनिटे होता. तथापि, तो फ्लॉप ठरला. ३३ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जगभरात फक्त ३१-३२ कोटी रुपयांची कमाई करू शकला. दुसरा चित्रपट धर्मेंद्रचा “हकीकत” आहे, जो १९६४ मध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि त्याचे दिग्दर्शन चेतन आनंद यांनी केले होते. तो हिट ठरला. त्याचा कालावधी ३ तास ​​४ मिनिटे होता. तथापि, “बॉर्डर २” (३ तास ​​१६ मिनिटे) ने आता त्याची जागा घेतली आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर जेपी दत्ताचा “बॉर्डर” आहे, जो १९९७ मध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि त्याचा कालावधी २ तास ५६ मिनिटे होता. जो सुपरहिट ठरला होता.

Published On: Jan 21, 2026 | 01:57 PM

