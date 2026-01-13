प्रशांत तमांग यांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी कोसळली पत्नी, छोट्या मुलीवरही दुःखाचा डोंगर; पाहा हृदयद्रावक Video

इंडियन आयडॉल विजेता आणि अभिनेता प्रशांत तमांग यांच्या पत्नी मार्था एले त्यांच्या लहान मुलीसह दार्जिलिंगच्या चौरस्ता येथे अंत्यदर्शनासाठी पोहोचल्या तेव्हा शोकाकुल कुटुंब तमांग यांच्या पार्थिवाच्या शेजारी उभे राहिले आणि त्यांनी अश्रू ढाळून त्यांना निरोप दिला. परंतु, त्यांच्या लहान मुलीचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामुळे लोकांचे मन हेलावून गेले आहे.
११ जानेवारी रोजी ४३ व्या वर्षी प्रशांत यांचे दिल्लीत निधन झाले, ज्यामुळे संगीत आणि मनोरंजन जगत तसेच त्यांच्या चाहत्यांना धक्का बसला. त्यांच्या अकाली निधनाने दार्जिलिंग, जिथे त्यांना प्रेम आणि आदर होता, सगळे चाहते शोकात बुडाले. तसेच त्यांच्या कुटुंबावर मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांची मुलगी देखील भावुक झालेली दिसत आहे.
प्रशांत तमांग यांचे अंत्यसंस्कार
तत्पूर्वी, तमांग यांचे पार्थिव बागडोगरा विमानतळावर आणण्यात आले, जिथे कुटुंबातील सदस्य, मित्र आणि चाहते त्यांना अंतिम श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जमले होते. तेथून, पार्थिव अंतिम संस्कारांसाठी दार्जिलिंगला नेण्यात आले, जिथे इंडियन आयडॉल विजेत्या गायकाला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती.
मार्था आणि तिची मुलगी दिसल्या दुःखी
दार्जिलिंगमधील चौक चौरस्ता येथे, मार्था आणि तिची मुलगी त्यांचे अंत्यदर्शन घेताना त्यांचे अश्रू रोखू शकले नाहीत, ज्यामुळे अनेक भावनिक व्हिडिओ समोर आले. चाहते आणि प्रेक्षक हात जोडून शांतपणे उभे होते. रविवारी, मार्था एले यांनी पुष्टी केली की गायकाचा मृत्यू नैसर्गिक होता आणि तो झोपेत असताना तो झाला. त्यामुळे गायकाच्या अचानक जाण्याने सगळ्यांनाच धक्का बसला आहे.
प्रशांत तमांग यांच्या पत्नीने काय म्हटले?
एएनआयशी बोलताना, त्यांची पत्नी मार्था यांनी जगभरातून आलेल्या प्रेमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. ती म्हणाली, “सर्वांचे आभार. मला जगभरातून फोन येत आहेत. ओळखीचे आणि अनोळखी सर्वजण मला फुले पाठवत आहेत. लोक माझ्या घराबाहेर उभे आहेत, लोक त्याला शेवटचे पाहण्यासाठी रुग्णालयात आले आहेत. हे माझ्यासाठी खूप भावनिक आहे आणि कृपया तुम्ही नेहमीप्रमाणेच त्याच्यावर प्रेम करा. तो एक महान गायक होता, एक महान माणूस होता. मला आशा आहे की तुम्ही त्याला असेच प्रेम देत राहाल.”
प्रशांत तमांग यांचा चित्रपट
दार्जिलिंगचा रहिवासी असलेल्या प्रशांतने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात पश्चिम बंगाल पोलिस ऑर्केस्ट्रामधून केली आणि २००७ मध्ये “इंडियन आयडल” जिंकला. नंतर त्याने अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवले, नेपाळी चित्रपटांपासून सुरुवात केली आणि “गोरखा पलटन”, “निशाणी” आणि इतर अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले. तो अलीकडेच “पाताल लोक सीझन २” यासह हिंदी चित्रपटांमध्ये दिसला. वृत्तानुसार, तो सलमान खानच्या आगामी “बॅटल ऑफ गलवान” चित्रपटातही दिसणार होता.