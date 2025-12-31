Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘3 idiots पुन्हा करणं हा मुर्खपणा…’ 3 इडियट्सच्या सीक्वेलवर आर. माधवनचे स्पष्ट मत, चाहत्यांना बसणार धक्का!

3 इडियट्सच्या सीक्वेलवर अभिनेता आर माधवन आणि आमिर खान याने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 12:34 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)



  • 3 इडियट्सच्या सीक्वेलवर आर. माधवनचे स्पष्ट मत
  • ३ इडियट्सचा सीक्वेल परत येणार?
  • चित्रपटाबद्दल आमिर खान काय म्हणाला?
१६ वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या “३ इडियट्स” चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता. या चित्रपटातील पात्रे लोकांच्या मनात इतकी खोलवर रुजली आहेत की अनेक वर्षांनंतरही लोक तो त्याच उत्साहाने पुन्हा पाहतात. गेल्या काही काळापासून, त्याच्या सिक्वेलबद्दल सतत चर्चा सुरू आहे. काही वृत्तांत असे देखील म्हटले आहे की या चित्रपटाचे नाव “४ इडियट्स” असेल आणि त्यात एका नवीन स्टारची ओळख होईल. आता, आर. माधवन आणि आमिर खान यांनी या वृत्तांवर प्रतिक्रिया दिली आहे आणि असे विधान केले आहेत जे चाहत्यांना नक्कीच धक्का देतील.

बॉलीवूड हंगामाला दिलेल्या मुलाखतीत, आर. माधवनने चित्रपटाच्या सिक्वेलबद्दल सांगितले की, “‘३ इडियट्स’चा सिक्वेल ऐकायला छान वाटतो, पण तो वास्तवापासून खूप दूर आहे. आम्ही तिघेही – आमिर, शर्मन आणि मी – आता मोठे झालो आहोत. मग सिक्वेलमध्ये कुठे जाणार? आता आमचे आयुष्य कसे आहे? ते खूप मनोरंजक आहे. पण ते परिपूर्ण सिक्वेलसाठी योग्य नाही. मला पुन्हा राजू हिरानीसोबत काम करायचे आहे. पण, ‘३ इडियट्स’ पुन्हा… ही एक मूर्ख कल्पना आहे.”

‘हा’ बॉलीवूड सुपरस्टार नवा डॉन, Ranveer Singhचा पत्ता कट, Don 3 चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट

त्याच मुलाखतीत आमिर खान म्हणाला, “तो चित्रपट बनवताना आम्हाला खूप मजा आली. मी साकारलेल्या सर्व पात्रांपैकी रँचोची माझी भूमिका सर्वात खास आहे. हो, मला त्याचा सिक्वेल करायला आवडेल. पण अजून कोणीही माझ्याशी संपर्क साधलेला नाही.”

‘हे खूप घृणास्पद…’ Tara Sutaria ला बदनाम करण्यासाठी इन्फ्लुएन्सरना मिळाले ६,००० रुपये, गुपित झाले उघड

यापूर्वी, राजूची भूमिका साकारणारा शर्मन जोशी या सिक्वेलबद्दल म्हणाला होता, “मला मनापासून आशा आहे की ते घडेल. सध्या माझ्याकडे सिक्वेलबद्दल कोणतीही माहिती नाही. काही काळापूर्वी अशाच अफवा समोर आल्या होत्या, पण त्या एका मोहिमेसाठी होत्या. मला आशा आहे की यावेळी अफवा खऱ्या असतील.” “३ इडियट्स” हा चित्रपट २००९ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्याचे बजेट ५५ ते ७० कोटी रुपये होते आणि त्याने ३४९ ते ४०० कोटी रुपये कमावले होते.

