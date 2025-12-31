‘3 idiots पुन्हा करणं हा मुर्खपणा…’ 3 इडियट्सच्या सीक्वेलवर आर. माधवनचे स्पष्ट मत, चाहत्यांना बसणार धक्का!

बॉलीवूड हंगामाला दिलेल्या मुलाखतीत, आर. माधवनने चित्रपटाच्या सिक्वेलबद्दल सांगितले की, “‘३ इडियट्स’चा सिक्वेल ऐकायला छान वाटतो, पण तो वास्तवापासून खूप दूर आहे. आम्ही तिघेही – आमिर, शर्मन आणि मी – आता मोठे झालो आहोत. मग सिक्वेलमध्ये कुठे जाणार? आता आमचे आयुष्य कसे आहे? ते खूप मनोरंजक आहे. पण ते परिपूर्ण सिक्वेलसाठी योग्य नाही. मला पुन्हा राजू हिरानीसोबत काम करायचे आहे. पण, ‘३ इडियट्स’ पुन्हा… ही एक मूर्ख कल्पना आहे.”
त्याच मुलाखतीत आमिर खान म्हणाला, “तो चित्रपट बनवताना आम्हाला खूप मजा आली. मी साकारलेल्या सर्व पात्रांपैकी रँचोची माझी भूमिका सर्वात खास आहे. हो, मला त्याचा सिक्वेल करायला आवडेल. पण अजून कोणीही माझ्याशी संपर्क साधलेला नाही.”
यापूर्वी, राजूची भूमिका साकारणारा शर्मन जोशी या सिक्वेलबद्दल म्हणाला होता, “मला मनापासून आशा आहे की ते घडेल. सध्या माझ्याकडे सिक्वेलबद्दल कोणतीही माहिती नाही. काही काळापूर्वी अशाच अफवा समोर आल्या होत्या, पण त्या एका मोहिमेसाठी होत्या. मला आशा आहे की यावेळी अफवा खऱ्या असतील.” “३ इडियट्स” हा चित्रपट २००९ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्याचे बजेट ५५ ते ७० कोटी रुपये होते आणि त्याने ३४९ ते ४०० कोटी रुपये कमावले होते.