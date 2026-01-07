”एखाद्या महिलेला नग्न दाखवले तर..”, बॉलिवूडमधील भेदभावावर स्मिता पाटीलची स्पष्ट भूमिका; जुन्या वक्तव्याची पुन्हा चर्चा

बॉलीवूड अभिनेत्री स्मिता पाटील नेहमीच त्यांच्या भूमिका आणि स्पष्ट मतांसाठी ओळखल्या जात होत्या. आपल्या दमदार अभिनयाने, आपल्या सौंदर्यांने त्यांनी नेहमीच प्रेक्षकांना भुरळी घातली. सशक्त भूमिका आणि उत्तम अभिनयाच्या जोरावर स्मिता पाटील यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. स्मिता पाटील यांनी 80हून अधिक चित्रपटांमध्ये मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. त्यांनी हिंदी नाही तर बंगाली, मराठी, गुजराती, मल्याळम आणि कन्नड चित्रपटांमध्येही काम केलं होतं. १९८० आणि १९९० च्या दशकात, जेव्हा भारतीय चित्रपटसृष्टीत महिलांच्या भूमिका पारंपारिक चौकटींपुरत्या मर्यादित आणि मर्यादित होत्या, तेव्हा स्मिता यांनी उघडपणे महिलांवरील भेदभाव आणि अन्याय्य वागणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
स्मिता यांच्या या विधानामुळे त्यावेळी चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ नाट्यमय किंवा संवेदनशील दृश्यांमध्येच नव्हे तर सशक्त भूमिकांमध्ये आणि पटकथांमध्येही महिलांना दुर्लक्षित केले जाते.
स्मिता पाटील यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये असेही म्हटले होते की, चित्रपटसृष्टीत महिलांना समान संधी मिळण्याची गरज आहे. कलाकारांच्या सुरक्षिततेच्या आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचा आदर केला पाहिजे जेणेकरून काम करताना कोणत्याही महिलेला मानसिक किंवा शारीरिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागू नये यावर तिने भर दिला.
निर्माते चित्रपट विकण्यासाठी कशा प्रकारे महिलांच्या शरीराचा वापर करतात, याबद्दल स्मिता पाटील एकदा व्यक्त झाल्या होत्या. एका मुलाखतीत त्या त्यांच्या सेमी न्युड पोस्टरबद्दल बोलल्या होत्या. निर्माते सिनेमांच्या पोस्टरमध्ये हिरोंना नाही, तर अभिनेत्रींना नग्न दाखवतात, कारण त्यामुळे सिनेमे बघायला जास्त लोक, येतील असं त्यांना वाटतं, असं मत स्मिता पाटील यांनी मांडलं होतं.
स्मिता पाटील यांची ही क्लिप एका मुलाखतीतील आहे, ज्यामध्ये त्या चित्रपटांमधील नग्नतेबद्दल बोलताना दिसतात. आधीच्या एका मुलाखतीत, अभिनेत्रीने प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी चित्रपटांमध्ये अश्लीलता भरलेली असते या मानसिकतेवर उघडपणे टीका केली. अभिनेत्रीने म्हटले आहे की चित्रपट निर्माते असे मानतात की प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी महिलांना अर्धवट कपडे घातलेले दाखवणे आवश्यक आहे.
व्हायरल क्लिपमध्ये, त्यांनी निर्मात्यांना फटकारले की, “तुम्ही अभिनेत्याला नग्न दाखवू शकत नाही; ते काहीही करणार नाही. पण जर तुम्ही एखाद्या महिलेला नग्न दाखवले तर त्यांना वाटते की आणखी १०० लोक येतील. भारतीय प्रेक्षकांना हा चित्रपट पाहण्यास भाग पाडले जात आहे; त्यात सेक्स आणि अश्लीलता आहे. पहा, त्यात सेक्स आहे; अर्धनग्न शरीरे आहेत, म्हणून तुम्ही चित्रपट पाहण्यासाठी यावे.” ही एक चुकीची वृत्ती बनली आहे. जर चित्रपट हिट होणार असेल, जर तो खरा विधान असेल तर तो हिट होईल. चित्रपट फक्त अशा पोस्टरवर चालत नाही.