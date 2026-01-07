Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • If A Woman Is Shown Nude Smita Patils Clear Stand On Gender Bias In Bollywood Her Old Statement Resurfaces

”एखाद्या महिलेला नग्न दाखवले तर..”, बॉलिवूडमधील भेदभावावर स्मिता पाटीलची स्पष्ट भूमिका; जुन्या वक्तव्याची पुन्हा चर्चा

अभिनेत्री स्मिता पाटील यांची एक जुनी मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यात त्यांनी बॉलिवूडमधील महिलांवरील भेदभावावर त्यांची स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 02:16 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलीवूड अभिनेत्री स्मिता पाटील नेहमीच त्यांच्या भूमिका आणि स्पष्ट मतांसाठी ओळखल्या जात होत्या. आपल्या दमदार अभिनयाने, आपल्या सौंदर्यांने त्यांनी नेहमीच प्रेक्षकांना भुरळी घातली. सशक्त भूमिका आणि उत्तम अभिनयाच्या जोरावर स्मिता पाटील यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. स्मिता पाटील यांनी 80हून अधिक चित्रपटांमध्ये मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. त्यांनी हिंदी नाही तर बंगाली, मराठी, गुजराती, मल्याळम आणि कन्नड चित्रपटांमध्येही काम केलं होतं. १९८० आणि १९९० च्या दशकात, जेव्हा भारतीय चित्रपटसृष्टीत महिलांच्या भूमिका पारंपारिक चौकटींपुरत्या मर्यादित आणि मर्यादित होत्या, तेव्हा स्मिता यांनी उघडपणे महिलांवरील भेदभाव आणि अन्याय्य वागणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

स्मिता यांच्या या विधानामुळे त्यावेळी चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ नाट्यमय किंवा संवेदनशील दृश्यांमध्येच नव्हे तर सशक्त भूमिकांमध्ये आणि पटकथांमध्येही महिलांना दुर्लक्षित केले जाते.

स्मिता पाटील यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये असेही म्हटले होते की, चित्रपटसृष्टीत महिलांना समान संधी मिळण्याची गरज आहे. कलाकारांच्या सुरक्षिततेच्या आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचा आदर केला पाहिजे जेणेकरून काम करताना कोणत्याही महिलेला मानसिक किंवा शारीरिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागू नये यावर तिने भर दिला.

निर्माते चित्रपट विकण्यासाठी कशा प्रकारे महिलांच्या शरीराचा वापर करतात, याबद्दल स्मिता पाटील एकदा व्यक्त झाल्या होत्या. एका मुलाखतीत त्या त्यांच्या सेमी न्युड पोस्टरबद्दल बोलल्या होत्या. निर्माते सिनेमांच्या पोस्टरमध्ये हिरोंना नाही, तर अभिनेत्रींना नग्न दाखवतात, कारण त्यामुळे सिनेमे बघायला जास्त लोक, येतील असं त्यांना वाटतं, असं मत स्मिता पाटील यांनी मांडलं होतं.

फक्त ६ मिनिटांच्या डान्ससाठी तमन्ना भाटियाने घेतले चित्रपटाएवढे मानधन, अभिनेत्रीची नव्या वर्षात धमाकेदार सुरुवात

स्मिता पाटील यांची ही क्लिप एका मुलाखतीतील आहे, ज्यामध्ये त्या चित्रपटांमधील नग्नतेबद्दल बोलताना दिसतात. आधीच्या एका मुलाखतीत, अभिनेत्रीने प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी चित्रपटांमध्ये अश्लीलता भरलेली असते या मानसिकतेवर उघडपणे टीका केली. अभिनेत्रीने म्हटले आहे की चित्रपट निर्माते असे मानतात की प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी महिलांना अर्धवट कपडे घातलेले दाखवणे आवश्यक आहे.

‘तुझे पैसे बुडवणाऱ्यांची नावं लिहू का रे इथे?’, शशांक केतकरच्या व्हिडिओवर अंकिता वालावलकरनेही व्यक्त केली खंत
व्हायरल क्लिपमध्ये, त्यांनी निर्मात्यांना फटकारले की, “तुम्ही अभिनेत्याला नग्न दाखवू शकत नाही; ते काहीही करणार नाही. पण जर तुम्ही एखाद्या महिलेला नग्न दाखवले तर त्यांना वाटते की आणखी १०० लोक येतील. भारतीय प्रेक्षकांना हा चित्रपट पाहण्यास भाग पाडले जात आहे; त्यात सेक्स आणि अश्लीलता आहे. पहा, त्यात सेक्स आहे; अर्धनग्न शरीरे आहेत, म्हणून तुम्ही चित्रपट पाहण्यासाठी यावे.” ही एक चुकीची वृत्ती बनली आहे. जर चित्रपट हिट होणार असेल, जर तो खरा विधान असेल तर तो हिट होईल. चित्रपट फक्त अशा पोस्टरवर चालत नाही.

Web Title: If a woman is shown nude smita patils clear stand on gender bias in bollywood her old statement resurfaces

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 02:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप
1

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो
2

Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय
3

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”
4

Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Safest cities for women: महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहरे कोणती; पुणे शहर कितव्या क्रमांकावर?

Safest cities for women: महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहरे कोणती; पुणे शहर कितव्या क्रमांकावर?

Jan 21, 2026 | 04:52 PM
Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले

Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले

Jan 21, 2026 | 04:52 PM
ICC ODI Rankings : भारताच्या रनमशिन विराटला झटका! कोहलीला मागे सारत न्यूझीलंडचा डॅरिल मिशेल ODI मध्ये अव्वलस्थानी 

ICC ODI Rankings : भारताच्या रनमशिन विराटला झटका! कोहलीला मागे सारत न्यूझीलंडचा डॅरिल मिशेल ODI मध्ये अव्वलस्थानी 

Jan 21, 2026 | 04:50 PM
मराठवाड्यात ‘वंदे भारत’ स्लीपर डब्यांची कारबॉडी निर्मिती; ‘हे’ शहर ठरणार महत्त्वाचे राष्ट्रीय निर्मिती केंद्र

मराठवाड्यात ‘वंदे भारत’ स्लीपर डब्यांची कारबॉडी निर्मिती; ‘हे’ शहर ठरणार महत्त्वाचे राष्ट्रीय निर्मिती केंद्र

Jan 21, 2026 | 04:44 PM
पगार मिळवा एक लाख! सर्वोच्च कोर्टात नोकरीची संधी… असे करा अर्ज

पगार मिळवा एक लाख! सर्वोच्च कोर्टात नोकरीची संधी… असे करा अर्ज

Jan 21, 2026 | 04:37 PM
Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?

Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?

Jan 21, 2026 | 04:35 PM
Vinfast VF6 आणि VF7 ची झाली क्रॅश टेस्ट ! जाणून घ्या किती सुरक्षित आहेत ‘या’ कार

Vinfast VF6 आणि VF7 ची झाली क्रॅश टेस्ट ! जाणून घ्या किती सुरक्षित आहेत ‘या’ कार

Jan 21, 2026 | 04:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM