Ikkis Box Office: 200 कोटींचा ‘इक्कीस’ बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप? धर्मेंद्र यांच्या अखेरच्या चित्रपटाची पहिल्या दिवशी एवढीच कमाई

धर्मेंद्र यांचा इक्कीस हा चित्रपट रिलीज झाला असून या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी किती कमाई केली आहे पाहुया

Updated On: Jan 02, 2026 | 01:13 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

अमिताभ बच्चन यांचे नातू अगस्त्य नंदा याचा मोठ्या पडद्यावर पदार्पण करणारा आणि दिवंगत धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट “इक्कीस” हा चित्रपट नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी १ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला. पहिल्याच दिवशी या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि बॉक्स ऑफिसवर चांगली सुरुवात झाली. जरी “इक्कीस” ला पहिल्या दिवशी दुहेरी अंकी कमाई करता आली नाही. दरम्यान, “धुरंधर” गेल्या २८ दिवसांपासून चित्रपटसृष्टीत राज्य करत आहे. “अवतार: फायर अँड अॅश” देखील स्पर्धेत आहे. त्यांचे इतर चित्रपट देखील स्वतःला स्थापित करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, “इक्कीस” चा बॉक्स ऑफिसवर पहिल्या दिवशीचा कामगिरी चांगला आहे.

“इक्कीस” चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच तो चर्चेत आहे आणि सर्वांच्या नजरा अगस्त्य नंदा याच्यावर होत्या. दरम्यान, ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे निधन झाले, ज्यामुळे हा त्यांचा शेवटचा चित्रपट ठरला आणि लोक तो पाहण्यासाठी उत्सुक होते. हा चित्रपट श्रीराम राघवन यांनी दिग्दर्शित केला होता. “इक्कीस” पाहिल्यानंतर लोक भावनिक झाले आणि सोशल मीडियावर त्यांच्या प्रतिक्रिया शेअर करू लागले. आता, चित्रपटाचे पहिल्या दिवसाचे कलेक्शन समोर आले आहे. त्याने किती कमाई केली ते जाणून घ्या:

‘इक्कीस पहिला दिवस कलेक्शन
सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, ‘एकिस’ने भारतात पहिल्या दिवशी ७.०० कोटी कमावले. ‘धुरंधर’ आणि ‘अवतार ३’ च्या तुलनेत हा एक चांगला आकडा मानला जातो, कारण अगस्त्य नंदाने या चित्रपटाद्वारे मोठ्या पडद्यावर पदार्पण केले होते. कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे यांच्या ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ या चित्रपटाने रिलीजच्या पहिल्या दिवशी ७.७५ कोटी कमावले.हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की TMMTMTTM चे स्टार अपील जास्त आहे. ऑक्युपन्सीच्या बाबतीत, ‘एकिस’ने पहिल्या दिवशी त्याच्या शोच्या सरासरी ३१.९४% ऑक्युपन्सी पाहिली. चित्रपटाचे बजेट ४०-६० कोटी असण्याचा अंदाज आहे. म्हणून, जर तो मजबूत राहिला तर तो सहजपणे त्याचा खर्च वसूल करू शकेल.

‘Don 3’ साठी ‘बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’ फेम अभिनेत्याकडे धावला फरहान अख्तर! ‘या’ अभिनेत्याच्या हाती लागली मोठी ऑफर

इक्कीस’चे संपूर्ण यश ‘वर्ड ऑफ माऊथ’ वर अवलंबून आहे. त्याच्या समोर ‘धुरंधर’ आहे, जो २८ दिवसांनंतरही दुहेरी अंकी व्यवसाय करत आहे. त्याच्यासोबत हॉलिवूडचा मेगा बजेट चित्रपट ‘अवतार: फायर अँड अॅश’ आहे. ‘धुरंधर’ने नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सुट्टीचा फायदा घेतला आहे. त्याच्या कमाईत मोठी वाढ झाली आहे आणि २८ व्या दिवशीही त्याने १५.७५ कोटी रुपये कमावले आहेत. तर ‘अवतार ३’ ने गुरुवारी भारतात ६.५० कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला आहे. कार्तिक आर्यनच्या ‘मैं तेरी तू मेरा तू मेरा मैं तेरी’ने ८ व्या दिवशी फक्त १.३५ कोटी रुपये कमावले आहेत.

Movie Review : ‘मराठी शाळा टिकवा, मराठी भाषा जगवा’, प्रत्येक मराठी माणसाच्या हृदयाला भिडेल असा चित्रपट!
“इक्कीस” हा चित्रपट सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल यांच्या जीवनावर आधारित आहे, ज्याची भूमिका अगस्त्य नंदा याने साकारली आहे १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात ते २१ व्या वर्षी शहीद झाले होते. त्यांना मरणोत्तर देशाचा सर्वोच्च लष्करी सन्मान, परमवीर चक्र, प्रदान करण्यात आला, ज्यामुळे ते हा सन्मान मिळवणारे सर्वात तरुण सैनिक ठरले.

Published On: Jan 02, 2026 | 01:06 PM

