Jharkhand Crime: नात्याला काळिमा! ९ वर्षाच्या चिमुरडीवर मावशीच्या नवऱ्याकडून अत्याचार

• 9 वर्षीय मुलीवर मावशीच्या पतीकडून वारंवार अत्याचार
• प्रकृती गंभीर झाल्यानंतर मुलीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले
• पोलिसांनी आरोपीला अटक केली; मावशीनेच तक्रार दाखल केली
झारखंड: झारखंड येथून एक नात्याला काळीमा फासणारी एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका नववर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर तिच्या सख्ख्या मावशीच्या नवऱ्याने म्हणजेच काकाने अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आलाय. या घटनेने परिसरात संत व्यक्त केला जात आहे. घडलेली घटना झारखंडच्या लातेहार जिल्ह्यातील आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी नराधम आरोपीला अटक केली आहे.
काय नेमकं घडलं?
पीडित मुलीच्या वडिलांनी दुसऱ्या लग्न केले त्यामुळे आई रोजगाराच्या निमित्ताने चेन्नई येथे राहत होते. तर पीडित मुलगी आपल्या मावशीच्या घरी राहत होते. याचाच फायदा तिच्या मावशीच्या पतीने घेतला. घरात मुलगी एकटी असल्याचे पाहून आरोपी तिच्यावर सातत्याने अत्याचार करत होता. आरोपीने मुलीला कोणालाही काहीही सांगितल्यास जीवाशी मारण्याची धमकी दिली होती.
वीस मे रोजी आरोपीने पुन्हा एकदा मुलीवर अत्याचार केला. यानंतर मुलीला प्रचंड रक्तस्त्राव झाल्यामुळे तिची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक झाली. आरोपीने तातडीने तिला उपचारासाठी कुठून येतील रुग्णालय येथे दाखल केले. तिथे मुलीला सोडून तो पळ काढण्याचा प्रयत्न होता. मात्र या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळाली.
पोलिसांनी पातळीने तपासाची चक्र फिरवत कडू बसताना का वरून आरोपीला बेड्या ठोकल्या. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या मावशीनेच आपल्या पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केलाय. या घटनेने महिलेच्या आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
Ans: झारखंडच्या लातेहार जिल्ह्यात ही घटना घडली.
Ans: पीडित मुलीच्या मावशीचा पती म्हणजेच तिचा काका आरोपी होता.
Ans: अत्याचारानंतर मुलीची प्रकृती गंभीर झाल्याने आणि रक्तस्त्राव सुरू झाल्याने प्रकरण उघड झाले.