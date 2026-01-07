विकी-कतरिनाच्या बाळाचे नामकरण! ‘आमच्या आयुष्याचा किरण…’ पोस्ट करत सांगितले नाव

बॉलिवूड स्टार कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी दोन महिन्यांनी त्यांच्या मुलाचे नाव जाहीर केले आहे. त्यांनी त्यांच्या पहिल्या मुलाचे नाव विहान कौशल ठेवले आहे. त्यांनी पहिल्यांदाच त्याच्या लहान हातांचा फोटो देखील शेअर केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की विहान हा त्यांचा प्रकाशकिरण आहे, ज्याने एका क्षणात त्यांचे जग बदलले आहे.
कतरिना कैफने तिच्या मुलाची एक झलक तिच्या चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. सुपरहिट बॉलिवूड नायिकेने तिच्या मुलाच्या हाताचा फोटो शेअर करताना एक भावनिक कॅप्शन देखील लिहिले आहे. तिचा मुलगा विहान कौशलच्या छोट्या हातांचा फोटो शेअर करताना कतरिनाने लिहिले आहे की, ‘आमच्या आशेचा किरण.’ कतरिनाचा हा फोटो पाहून चाहत्यांनी प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. यासोबतच चित्रपट स्टार्सनीही कतरिनाच्या विहानवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. परिणीती चोप्राने कमेंट करत ‘लिटिल बडी’ असे लिहिले आहे. यासोबतच कतरिना कैफ आणि विकी कौशलच्या चाहत्यांनीही बाळाला गोंडस म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये कतरिना कैफ आई झाली आणि तिने मुलगा विआनला जन्म दिला. कतरिनाने एक पोस्ट शेअर करून ही माहिती दिली. ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी बाळाचे स्वागत त्यांच्या घरी केले. आता कतरिना कैफचा मुलगा जवळजवळ ३ महिन्यांचा आहे. मुलाचे नाव विहान कौशल ठेवण्यात आले आहे.
कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी ९ डिसेंबर २०२१ रोजी लग्न केले होते. आजही दोघेही बॉलिवूडमधील सर्वात आवडत्या जोडप्यांपैकी एक आहेत. दोघांचीही मोठी चाहती आहे आणि त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर अनेकदा व्हायरल होतात. कतरिना आणि विकी कौशलचा मुलगा आता जवळजवळ ३ महिन्यांचा आहे. तथापि, कतरिनाने अद्याप तिच्या मुलाचा चेहरा उघड केलेला नाही.
