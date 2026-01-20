Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! 'Kohrra 2' हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

बरुण सोबती आणि मोना सिंग यांच्या पोलिस ड्रामा वेब सिरीज "कोहरा २" ची ओटीटी रिलीज डेट जाहीर झाली आहे. ही सीरिज तुम्ही कधी आणि कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकता हे जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:37 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

“कोहरा” च्या ओटीटीवरील प्रचंड यशानंतर, बरुण सोबती आणि त्यांची टीम “कोहरा २” या नवीन सीझनसह परतत आहेत. यावेळी, मोना सिंग एका कडक पंजाबी पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत शोमध्ये प्रेक्षकांना दिसणार आहे. आज, निर्मात्यांनी “कोहरा २” ची ओटीटी रिलीज तारीख जाहीर केली. बरुण सोबती आणि मोना सिंग अभिनीत ही वेब सीरिज प्रेक्षकांना कुठे पाहता येणार आहे हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.

“कोहरा २” मालिका कधी आणि कुठे होणार रिलीज

“कोहरा २” ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीमिंग सुरू होणार आहे. ही मालिका केवळ नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध आहे. आज, निर्मात्यांनी “कोहरा २” चे नवीन पोस्टर शेअर केले आहे. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “सत्य धुक्यात हरवले. चला या नवीन शहरात सत्य शोधूया.” ही मालिका गुन्हेगारी, गूढता आणि ड्रामाने भरलेली आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

“कोहरा २” ची काय आहे कथा?

“कोहरा” या लोकप्रिय वेब सिरीजचा दुसरा सीझन परत येत आहे. पहिला सीझन चांगलाच गाजला. या सीझनमध्ये एक नवीन केस, एक नवीन कथा आणि एक नवीन जोडी पाहायला मिळणार आहे. बरुण सोबती सहाय्यक उपनिरीक्षक अमरपाल गरुंडी म्हणून परतला आहे. यावेळी, मोना सिंग त्याच्यासोबत नवीन कमांडिंग ऑफिसर धनवंत कौरच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

“कोहरा सीझन २” मध्ये, जगराणाहून दलेरपुरा पोलिस स्टेशनकडे लक्ष केंद्रित केले जाते, जिथे सहाय्यक उपनिरीक्षक अमरपाल गरुंडी यांची बदली झाली आहे. येथे, ते त्यांचे नवीन कमांडिंग ऑफिसर धनवंत कौर यांच्यासोबत काम करतील. जरी त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि दृष्टिकोन लक्षणीयरीत्या भिन्न असले तरी, दोघांनाही गुन्हे सोडवण्याची तीव्र आवड असल्याचे दिसून आले आहे.

Published On: Jan 20, 2026 | 02:37 PM

