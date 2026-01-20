३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय
“कोहरा २” मालिका कधी आणि कुठे होणार रिलीज
“कोहरा २” ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीमिंग सुरू होणार आहे. ही मालिका केवळ नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध आहे. आज, निर्मात्यांनी “कोहरा २” चे नवीन पोस्टर शेअर केले आहे. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “सत्य धुक्यात हरवले. चला या नवीन शहरात सत्य शोधूया.” ही मालिका गुन्हेगारी, गूढता आणि ड्रामाने भरलेली आहे.
“कोहरा २” ची काय आहे कथा?
“कोहरा” या लोकप्रिय वेब सिरीजचा दुसरा सीझन परत येत आहे. पहिला सीझन चांगलाच गाजला. या सीझनमध्ये एक नवीन केस, एक नवीन कथा आणि एक नवीन जोडी पाहायला मिळणार आहे. बरुण सोबती सहाय्यक उपनिरीक्षक अमरपाल गरुंडी म्हणून परतला आहे. यावेळी, मोना सिंग त्याच्यासोबत नवीन कमांडिंग ऑफिसर धनवंत कौरच्या भूमिकेत दिसणार आहे.
“कोहरा सीझन २” मध्ये, जगराणाहून दलेरपुरा पोलिस स्टेशनकडे लक्ष केंद्रित केले जाते, जिथे सहाय्यक उपनिरीक्षक अमरपाल गरुंडी यांची बदली झाली आहे. येथे, ते त्यांचे नवीन कमांडिंग ऑफिसर धनवंत कौर यांच्यासोबत काम करतील. जरी त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि दृष्टिकोन लक्षणीयरीत्या भिन्न असले तरी, दोघांनाही गुन्हे सोडवण्याची तीव्र आवड असल्याचे दिसून आले आहे.