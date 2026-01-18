Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मनोज तिवारी यांच्या राहत्या घरी चोरी; लाखोंची रक्कम लंपास, ‘या’ जवळच्या व्यक्तीवर पोलिसांची कारवाई

भोजपुरी गायक आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार मनोज तिवारी यांच्या मुंबईतील घरी चोरी झाल्याचे समजले आहे. त्यांचे घरकाम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने ₹५.४० लाख रुपयांची चोरी झाल्याचे समजले आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 02:38 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • मनोज तिवारी यांच्या राहत्या घरी चोरी
  • घरातून लाखोंची रक्कम लंपास
  • ‘या’ व्यक्तीवर पोलिसांनी केली कारवाई
भोजपुरी गायक आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार मनोज तिवारी यांच्या मुंबईतील घरी चोरी झाली असून या प्रकरणात त्यांच्या एका कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. मनोज यांच्या घरातून ५.४० लाख रुपयांची चोरी झाली आहे. ही घटना अंधेरी पश्चिमेकडील शास्त्री नगर भागातील मनोज तिवारी यांच्या फ्लॅटमध्ये घडली, जिथून सुमारे ५.४० लाख रुपयांची रोकड आधीच चोरीला गेली होती. परंतु, या प्रकरणात त्यांच्या कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे आणि अधिक तपास सुरू झाला आहे.

पोलिसांनी सांगितले की, मनोज तिवारी यांचे व्यवस्थापक प्रमोद जोगेंद्र पांडे यांनी अंबोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यांचे घरातील कर्मचारी सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा, ज्यांना सुमारे दोन वर्षांपूर्वी कामावरून काढून टाकण्यात आले, आणि आता त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

‘कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता…’, अखेर एआर रहमान यांनी ‘जातीयवाद’ टिप्पणीवर दिले स्पष्टीकरण; म्हणाले…

मनोज तिवारी यांच्या घराच्या बनवल्या डुप्लिकेट चाव्या

पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, घरात बसवलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केल्यानंतर आरोपीची ओळख पटली. चौकशीत दीनानाथ शर्मा यांनी फ्लॅटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि चोरी करण्यासाठी डुप्लिकेट चाव्या वापरल्याचे उघड झाले आहे. अंबोली पोलिसांनी सांगितले की, जोगेंद्र पांडे गेल्या २० वर्षांपासून मनोज तिवारी यांचे व्यवस्थापक म्हणून काम करत होते. त्यांच्या तक्रारीत जोगेंद्र पांडे यांनी म्हटले आहे की, एका खोलीत ठेवलेले ५.४० लाख रुपये गायब झाले होते. यातील ४.४० लाख रुपये जून २०२५ मध्ये कपाटातून गायब झाले होते, परंतु त्यावेळी गुन्हेगाराची ओळख पटली नव्हती.

कर्मचारी रोख रक्कम चोरताना दिसला

या प्रकरणाची उकल करण्यासाठी, डिसेंबर २०२५ मध्ये घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले. १५ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास रेकॉर्ड केलेल्या फुटेजमध्ये एक्स कर्मचारी रोख रक्कम चोरताना दिसत आहे. फुटेजमध्ये असेही उघड झाले की आरोपीकडे घर, बेडरूम आणि कपाटाच्या डुप्लिकेट चाव्या होत्या आणि त्यांनी त्या रात्री अंदाजे १ लाख रुपये चोरले होते.

”मी माफ करणार नाही..”, गोविंदाच्या अफेअरबद्दल पत्नीचा खुलासा, सुनीता आहुजा म्हणाल्या, ”पैसे संपतील तेव्हा..”

सीसीटीव्ही फुटेज वापरून पुढील तपास सुरू

सीसीटीव्ही फुटेजमधून ओळख पटल्यानंतर, आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांना तात्काळ माहिती देण्यात आली, त्यानंतर आंबोली पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन त्याला अटक केली. सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्यात आले आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे. भोजपुरी गायक आता त्यांच्या घराच्या चोरी प्रकरणामुळे चर्चेत आले आहेत.

Published On: Jan 18, 2026 | 02:38 PM

