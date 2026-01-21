Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय
३ मिनिटे, ८ सेकंदांचा, हा थरकाप उडवणारा ट्रेलर अविनाश तिवारीच्या संवादाने सुरू होतो. ट्रेलर आपल्याला “हुसेन” (शाहिद कपूर) च्या अंधाऱ्या जगात घेऊन जातो, जो एक गुंड आहे ज्याचे आयुष्य गुन्हेगारी आणि व्यभिचाराच्या भोवती फिरते. ट्रेलरमध्ये दाखवले आहे की तो एक अचानक “रोमियो” बनण्याच्या मार्गावर कसा निघतो, परंतु हे परिवर्तन प्रेमासाठी नाही तर एका मोठ्या वादळाचे लक्षण आहे.
शाहिद कपूरने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर “ओ रोमियो” चित्रपटाचा ट्रेलर शेअर केला आणि कॅप्शन दिले, “असा पंगा नका घेऊ, तो शरीरातून आत्मा कापून टाकतो.” विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित “ओ रोमियो” हा चित्रपट येत्या १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. शाहिदच्या पोस्टवर अनेक चाहत्यांनी फायर आणि रेड हार्ट इमोजी शेअर केल्या आहेत. तसेच अभिनेत्याचा नवा लूक देखील चाहत्यांना खूप आवडला आहे.
“ओ रोमियो” चा ट्रेलर रिलीज
“ओ रोमियो” च्या ट्रेलरमध्ये रोमान्स आणि ॲक्शनचा समावेश दिसत आहे. शाहिद माधुरी दीक्षितच्या “धक धक” या आयकॉनिक गाण्यावर गुंडांना मारहाण करताना दिसत आहे. शाहिदने दिशा पटानीसोबत एक जबरदस्त आयटम सॉंग देखील सादर केला आहे. ट्रेलरमध्ये तमन्ना भाटिया, विक्रांत मेस्सी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी आणि फरीदा जलाल हे देखील आहेत.
‘ओ रोमियो’ कधी होणार प्रदर्शित?
साजिद नाडियाडवाला निर्मित, ‘ओ रोमियो’चे दिग्दर्शन विशाल भारद्वाज यांनी केले आहे. या चित्रपटात शाहिद कपूर, तृप्ती डिमरी, दिशा पटानी, नाना पाटेकर, विक्रांत मेस्सी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल आणि अविनाश तिवारी यांच्या देखील मुख्य भूमिका पाहायला मिळाल्या आहेत. हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.