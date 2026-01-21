Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

विशाल भारद्वाज यांच्या "ओ रोमियो" या चित्रपटाचा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज झाला आहे. शाहिद कपूर पुन्हा अ‍ॅक्शन भूमिकेत प्रेक्षकांचे मनोरंजन करताना दिसणार आहे. तसेच चाहते आता चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची वाट पाहत आहेत.

Updated On: Jan 21, 2026 | 03:33 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • “ओ रोमियो” चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित
  • शाहिद कपूरची चित्रपटाबद्दलची पोस्ट
  • ‘ओ रोमियो’ कधी होणार प्रदर्शित?
बॉलीवूडचा “कबीर सिंग” म्हणजेच शाहिद कपूर पुन्हा एकदा पडद्यावर आग लावण्यास सज्ज झाला आहे. त्याच्या बहुप्रतिक्षित “ओ रोमियो” चित्रपटाचा ट्रेलर आज बुधवार, २१ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला आहे. या ट्रेलरने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. गेल्या वर्षी “देवा” चित्रपटातील पोलिसाच्या भूमिकेमुळे चर्चेत असलेला शाहिद यावेळी एका जबरदस्त आणि निर्दयी गुंडाच्या भूमिकेत दिसत आहे, जो जितका धोकादायक दिसत आहे तितकाच हा चित्रपट गुंतागुंतीचा असणार आहे.

Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

३ मिनिटे, ८ सेकंदांचा, हा थरकाप उडवणारा ट्रेलर अविनाश तिवारीच्या संवादाने सुरू होतो. ट्रेलर आपल्याला “हुसेन” (शाहिद कपूर) च्या अंधाऱ्या जगात घेऊन जातो, जो एक गुंड आहे ज्याचे आयुष्य गुन्हेगारी आणि व्यभिचाराच्या भोवती फिरते. ट्रेलरमध्ये दाखवले आहे की तो एक अचानक “रोमियो” बनण्याच्या मार्गावर कसा निघतो, परंतु हे परिवर्तन प्रेमासाठी नाही तर एका मोठ्या वादळाचे लक्षण आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor)

शाहिद कपूरची चित्रपटाबद्दलची पोस्ट

शाहिद कपूरने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर “ओ रोमियो” चित्रपटाचा ट्रेलर शेअर केला आणि कॅप्शन दिले, “असा पंगा नका घेऊ, तो शरीरातून आत्मा कापून टाकतो.” विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित “ओ रोमियो” हा चित्रपट येत्या १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. शाहिदच्या पोस्टवर अनेक चाहत्यांनी फायर आणि रेड हार्ट इमोजी शेअर केल्या आहेत. तसेच अभिनेत्याचा नवा लूक देखील चाहत्यांना खूप आवडला आहे.

भूमी पेडणेकरच्या ‘Daldal’ वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित; सिरियल किलर्सची झोप उडवण्यासाठी डीसीपी रीता फरेरा सज्ज

“ओ रोमियो” चा ट्रेलर रिलीज

“ओ रोमियो” च्या ट्रेलरमध्ये रोमान्स आणि ॲक्शनचा समावेश दिसत आहे. शाहिद माधुरी दीक्षितच्या “धक धक” या आयकॉनिक गाण्यावर गुंडांना मारहाण करताना दिसत आहे. शाहिदने दिशा पटानीसोबत एक जबरदस्त आयटम सॉंग देखील सादर केला आहे. ट्रेलरमध्ये तमन्ना भाटिया, विक्रांत मेस्सी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी आणि फरीदा जलाल हे देखील आहेत.

‘ओ रोमियो’ कधी होणार प्रदर्शित?

साजिद नाडियाडवाला निर्मित, ‘ओ रोमियो’चे दिग्दर्शन विशाल भारद्वाज यांनी केले आहे. या चित्रपटात शाहिद कपूर, तृप्ती डिमरी, दिशा पटानी, नाना पाटेकर, विक्रांत मेस्सी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल आणि अविनाश तिवारी यांच्या देखील मुख्य भूमिका पाहायला मिळाल्या आहेत. हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

 

 

Web Title: O romeo trailer out shahid kapoor tripti dimri romantic action film

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 03:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भूमी पेडणेकरच्या ‘Daldal’ वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित; सिरियल किलर्सची झोप उडवण्यासाठी डीसीपी रीता फरेरा सज्ज
1

भूमी पेडणेकरच्या ‘Daldal’ वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित; सिरियल किलर्सची झोप उडवण्यासाठी डीसीपी रीता फरेरा सज्ज

‘Border 2’ ला कोणत्याही कटशिवाय सेन्सॉर बोर्ड काढून हिरवा कंदील; जाणून घ्या चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम
2

‘Border 2’ ला कोणत्याही कटशिवाय सेन्सॉर बोर्ड काढून हिरवा कंदील; जाणून घ्या चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम

Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा
3

Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

‘जगा आणि जगू द्या’, अखेर ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीने सोडले मौन! २० वर्षांनी मोठ्या रणवीरसोबत रोमान्स करण्यावर सारा अर्जुनचे सडेतोड उत्तर
4

‘जगा आणि जगू द्या’, अखेर ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीने सोडले मौन! २० वर्षांनी मोठ्या रणवीरसोबत रोमान्स करण्यावर सारा अर्जुनचे सडेतोड उत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

Jan 21, 2026 | 03:33 PM
Fashion Tips: फुग्यांच्या ब्लाऊजची मोठी क्रेझ! नवीन साडीवर शिवून घ्या स्टायलिश डिझाईनचे पफ स्लिव्ह्ज ब्लाऊज

Fashion Tips: फुग्यांच्या ब्लाऊजची मोठी क्रेझ! नवीन साडीवर शिवून घ्या स्टायलिश डिझाईनचे पफ स्लिव्ह्ज ब्लाऊज

Jan 21, 2026 | 03:30 PM
ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

Jan 21, 2026 | 03:30 PM
Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Jan 21, 2026 | 03:25 PM
पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

Jan 21, 2026 | 03:20 PM
Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा

Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा

Jan 21, 2026 | 03:17 PM
IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना

IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना

Jan 21, 2026 | 03:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM