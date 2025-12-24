Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

”तिला फक्त त्याचा पैसा हवा…”, गोविंदाच्या अफेअरबद्दल पत्नीचा मोठा खुलासा, सुनिता अहुजा म्हणाली…

2025 या वर्षात गोविंदा आणु सुनीता अहुजा यांचे नातं सोशल मीडियावर चर्चेत होतं, त्यांच्या घटस्फोटाच्या अनेक अफवा समोर आल्या. अभिनेत्रीने अलिकडेच एका मुलाखतीत एक इच्छा व्यक्त केली आहे

Updated On: Dec 24, 2025 | 06:34 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

सुनीता आहुजा आणि गोविंदा यांची या वर्षी सोशल मीडियावर खूप चर्चा झाली. विविध अफवा पसरल्या, त्यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचा घटस्फोट. २०२५ हे वर्ष दोघांसाठीही चांगले नव्हते. यावर मौन सोडत सुनीता आहुजाने त्यांना २०२६ साठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. तिने एका मुलाखतीत “ची-ची” (गोविंदा) कोणाला डेट करत आहे हे देखील सांगितले.

२०२५ हे वर्ष माझ्यासाठी खूप वाईट वर्ष आहे असे मी मानते… ईटाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत सुनीता आहुजा म्हणाली, “हे वर्ष वैयक्तिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या चांगले गेले नाही. मी वर्षभर फक्त एवढेच ऐकत आहे की गोविंदाचे एका मुलीशी प्रेमसंबंध आहे. पण मला चांगले माहित आहे की ती अभिनेत्री नाही. अभिनेत्री अशा ‘स्वस्त गोष्टी’ करत नाहीत. ती मुलगी गोविंदावर प्रेम करत नाही; तिला फक्त त्याच्या पैशात रस आहे.”

सुनीता नवीन वर्षात काय इच्छिते?

सुनीता पुढे म्हणाली की तिचे वैयक्तिक आयुष्य आव्हानात्मक असले तरी, व्यावसायिकदृष्ट्या २०२५ हे वर्ष तिच्यासाठी चांगले होते. तिने या वर्षी तिचे YouTube चॅनेल लाँच केले आणि लोकांनी तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला. द्वेष करणाऱ्यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली; ते माझ्यासाठी चांगले आहेत. मीही त्यांच्यावर प्रेम करते. जर त्यांना मी आवडत नसेल तर ती त्यांची समस्या आहे, माझी नाही.

भाईजानसोबत दिसले Dhoni आणि AP Dhillon, जुना फोटो काही मिनिटांतच Viral; चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव

त्यानंतर सुनीताने २०२६ साठी तिच्या आशा आणि विचार सांगितले. ती म्हणाली, “२०२६ मध्ये, मला माझे जीवन बदलायचे आहे. माझी सर्वात मोठी इच्छा आहे की गोविंदाने हे सर्व वाद संपवावेत. मला वाटते की नवीन वर्ष आमच्या कुटुंबात आनंद घेऊन यावे. मला आशा आहे की तो समजून घेईल की त्याच्या आयुष्यातील तीन सर्वात महत्वाच्या महिला म्हणजे त्याची आई, त्याची पत्नी आणि त्याची मुलगी.”

ईशान रोशनच्या लग्नसोहळ्यात तृतीयपंथींनी मागितले पैसे, राकेश रोशन यांचा राग अनावर; बोलले असं काही…; Video Viral

कोणत्याही पुरूषाला त्याच्या आयुष्यात “चौथी स्त्री” ची गरज नसावी. हे प्रत्येक पुरूषाला लागू होते, अगदी गोविंदालाही. मला वाटते त्याने कामावर लक्ष केंद्रित करावे. कारण त्या फक्त पैशासाठी त्याच्यासोबत असतात.

Published On: Dec 24, 2025 | 06:34 PM

