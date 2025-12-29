Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मुखवट्याच्या मागची रहस्यं, 4 खून, शून्य पुरावे…”; ‘केस नं. ७३’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर चर्चेत

‘केस नं. ७३’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर रिलीज झाले असून चित्रपटाने प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे

Updated On: Dec 29, 2025 | 03:02 PM
प्रत्येक माणसाच्या चेहऱ्यावर एक मुखवटा असतो आणि त्याच्या मागे असतात सुख‑दुःखाच्या अनेक भावना आणि रहस्यं. ही गोष्ट समोर आली तर आपणही चकित होतो. अशाच एक रहस्यमय कथा घेऊन येत आहे ‘केस नं. ७३’ नावाचा मराठी चित्रपट.डॉ. मिलिंद मुक्तेश्वर आपटे दिग्दर्शित हा चित्रपट लायलॅक मोशन पिक्चर्स आणि डस्क स्टुडिओजच्या प्रस्तुतित जानेवारीमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. चित्रपटात अशोक शिंदे, राजसी भावे, शैलेश दातार, नंदिता पाटकर आणि पियुष आपटे यांसारखी तगडी स्टारकास्ट दिसणार आहे. प्रत्येक प्रसंग एक नवे गूढ उलगडतो आणि उत्तरांच्या मागे अजून खोल प्रश्न उभे करतो.

ना चेहरा, ना निमित्त, चार खून, शून्य पुरावे…. अशा टॅगलाईनसह आलेल्या ‘केस नं. ७३’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर आपल्यासमोर असंख्य प्रश्न उभं करतं. लायलॅक मोशन पिक्चर्स आणि डस्क स्टुडिओज निर्मित ‘केस नं. ७३’ हा मराठी चित्रपट नवीन वर्षात जानेवारीमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

‘हा केवळ रहस्यमय चित्रपट नाही, तर प्रेक्षकांच्या विचारांना आव्हान देणारी कथा आहे. प्रत्येक प्रेक्षक या कथेत स्वतःचं वेगळं सत्य शोधेल, असं मत दिग्दर्शक डॉ.मिलिंद मुक्तेश्वर आपटे यांनी व्यक्त केलं. ‘मराठी चित्रपटसृष्टीतला रहस्यपटांचा दर्जा आणखी उंचावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.’ ‘केस नं. ७३’ प्रेक्षकांना एक वेगळाच सिनेमॅटिक अनुभव देईल, असा विश्वास निर्माते शर्वरी सतीश वटक, डॉ. मिलिंद मुक्तेश्वर आपटे यांनी व्यक्त केला.

चित्रपटाची पटकथा डॉ. ऋचा अमित येनुरकर यांची आहे. मंदार चोळकर यांनी चित्रपटाची गीते लिहिली असून संगीत आणि पार्शवसंगीताची जबाबदारी अमेय मोहन कडू यांनी सांभाळली आहे. छायांकन निनाद गोसावी यांचे आहे. रहस्य, थरार आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेली ‘केस नं. ७३’ कोणाच्या चेहऱ्यावरचा मुखवटा काढणार ? हे पहाणं रंजक ठरणार आहे.

