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Ramayana, King ते Mirzapur मूव्ही! 2026 च्या उत्तरार्धात मनोरंजनाची मेजवानी; पाहा सर्वात मोठ्या चित्रपटांची यादी

Updated On: Jun 08, 2026 | 05:50 PM IST
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सारांश

आपण 2026 वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीचा टप्पा जवळपास पूर्ण केला आहे. या काळात मोठ्या पडद्यावर अनेक भव्य आणि बहुप्रतीक्षित चित्रपट प्रदर्शित झाले. मात्र, अजूनही मनोरंजनाचा प्रवास संपलेला नाही. वर्षाच्या उत्तरार्धात प्रेक्षकांसाठी आणखी अनेक मोठे ब्लॉकबस्टर चित्रपट सज्ज आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

आपण 2026 वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीचा टप्पा जवळपास पूर्ण केला आहे. या काळात मोठ्या पडद्यावर अनेक भव्य आणि बहुप्रतीक्षित चित्रपट प्रदर्शित झाले. मात्र, अजूनही मनोरंजनाचा प्रवास संपलेला नाही. वर्षाच्या उत्तरार्धात प्रेक्षकांसाठी आणखी अनेक मोठे ब्लॉकबस्टर चित्रपट सज्ज आहेत. अॅक्शन-ड्रामा, हॉरर-कॉमेडीपासून ते भव्य पौराणिक कथांपर्यंत विविध विषयांवरील चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. सुपरस्टार्सनी सजलेले हे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज आहेत. चला, पाहूया 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीत प्रदर्शित होणाऱ्या सर्वात मोठ्या चित्रपटांची यादी!

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द पॅराडाईज

‘नॅचरल स्टार’ नानी द पॅराडाईजमध्ये एका नव्या आणि दमदार अवतारात दिसणार आहेत. या चित्रपटातील त्यांची भूमिका अत्यंत रॉ, रस्टिक आणि प्रभावी आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन श्रीकांत ओडेला यांनी केले असून, ‘आया शेर’ या गाण्यामुळे चित्रपटाने आधीच प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. द पॅराडाईज 21 ऑगस्ट 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

नागबंधम

विराट कर्णा अभिनीत नागबंधम हा भारतीय संस्कृतीतील कमी परिचित पौराणिक कथांवर आधारित भव्य ड्रामा चित्रपट आहे. नभा नतेश, ऋषभ साहनी, जगपती बाबू यांच्यासह अनेक कलाकार या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकांत दिसणार आहेत. हा चित्रपट 3 जुलै 2026 रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार आहे.

मिर्झापूर: द मूव्ही

लोकप्रिय ओटीटी फ्रँचायझी मिर्झापूर ला मोठ्या पडद्यावर आणत आहेत. मिर्झापूर: द मूव्हीमध्ये प्रेक्षकांना जुन्या लोकप्रिय पात्रांची पुनरागमनासह नवीन पात्रे, नवीन कथा आणि अनपेक्षित ट्विस्ट्स पाहायला मिळणार आहेत. हा चित्रपट 4 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. Amazon MGM Studios आणि Excel Entertainment वर पहायला मिळेल.

Vvan

Vvan हा आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट असून, यात प्रथमच सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि तमन्ना भाटिया एकत्र दिसणार आहेत. Balaji Telefilms Limited आणि The Viral Fever (TVF) मोशन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली बनलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन दीपक कुमार मिश्रा आणि अरुणाभ कुमार यांनी केले आहे. हा चित्रपट 28 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

वाइब

वाइबच्या माध्यमातून एक भन्नाट अॅक्शन-कॉमेडी घेऊन येत आहे. कुणाल खेमू दिग्दर्शित या चित्रपटात कुणाल खेमू, प्रीती झिंटा आणि स्पर्श श्रीवास्तव प्रमुख भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. मैत्री, विनोद आणि धमाल प्रसंगांनी भरलेला हा चित्रपट 18 सप्टेंबर 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होईल.

रफ्तार

राजकुमार राव आणि कीर्ती सुरेश अभिनीत रफ्तार हा आगामी चित्रपट आहे. स्पर्धात्मक शिक्षण क्षेत्रातील एका स्टार्टअपच्या पार्श्वभूमीवर आधारित या कथेत दोन व्यक्तींच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्याचा प्रवास गुंफलेला आहे. हा चित्रपट 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

मैसा

मैसा हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील पहिला महिला-केंद्रित अॅक्शन चित्रपट मानला जात आहे. यात रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकेत दिसणार असून, त्या एका अत्यंत दमदार आणि अॅक्शनने भरलेल्या भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येतील. राविंद्र पुल्ले दिग्दर्शित आणि निर्मित हा चित्रपट यावर्षी प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.

किंग

Shah Rukh Khan यांचा आगामी अॅक्शनपट किंग हा वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटात Deepika Padukone आणि Suhana Khan यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. च्या बॅनरखाली बनलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन Siddharth Anand यांनी केले आहे. हा चित्रपट 24 डिसेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

रामायणम् पार्ट 1

रामायणम् हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात भव्य चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. भारताच्या महान महाकाव्यांपैकी एका कथेचे भव्य चित्ररूप या चित्रपटातून पाहायला मिळणार आहे. यात Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Sunny Deol आणि Ravi Dubey प्रमुख भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. Nitesh Tiwari दिग्दर्शित हा चित्रपट यावर्षी दिवाळीच्या मुहूर्तावर चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

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Web Title: Upcoming blockbuster movies in second half of 2026 release dates see more details

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Published On: Jun 08, 2026 | 05:50 PM

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