Welcome To The Jungle: ‘वेलकम टू द जंगल’ची जोरदार कमाई! रिलीजआधीच 120 कोटींची उलाढाल, अक्षय कुमारच्या मानधनाची चर्चा

बॉलिवूडमधील बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘वेलकम टू द जंगल’ने रिलीज होण्यापूर्वीच बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटाने प्रदर्शित होण्याआधीच तब्बल 120 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला असून, इंडस्ट्रीमध्ये याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटाने ओटीटी, सॅटेलाइट, ऑडिओ आणि इतर हक्कांच्या विक्रीतून अंदाजे १२० कोटी रुपये कमावले आहेत. याचा अर्थ, चित्रपटाने प्रदर्शनापूर्वीच आपल्या खर्चाचा मोठा भाग वसूल केला आहे, ज्यामुळे निर्मात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सूत्राच्या माहितीनुसार, “निर्मात्यांनी सध्या सुमारे १२० कोटी रुपयांचा करार निश्चित केला आहे. आता त्यांना चित्रपटगृहांमधून तितक्या महसुलाची गरज भासणार नाही. ‘वेलकम’ ही एक मोठी आणि लोकप्रिय फ्रँचायझी आहे. तिचे पहिले दोन भाग, ‘वेलकम’ (२००७) आणि ‘वेलकम बॅक’ (२०१५), यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळेच तिसऱ्या भागाबद्दल बरीच चर्चा आहे.”
अहवालात असेही म्हटले आहे की, चित्रपटाच्या ‘वेलकम’ या मजबूत ब्रँड ओळखीमुळे प्रदर्शनापूर्वीचे मोठे करार मिळवण्यात मदत झाली आहे. चित्रपटगृहांमध्ये हा चित्रपट चांगली कामगिरी करू शकतो, असा विश्वास उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांनाही वाटतो.
‘आज शूटिंगचा शेवटचा दिवस…’,’मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप; अभिनेत्री गार्गी फुलेची भावुक पोस्ट
वृत्तानुसार, अक्षय कुमारने या चित्रपटासाठी केवळ १.८ कोटी रुपये घेतले आहेत. मात्र, त्याने आपल्या करारामध्ये नफ्यातील वाटणीचे कलम समाविष्ट केले आहे, ज्यामुळे चित्रपट यशस्वी झाल्यास त्याला अधिक नफा मिळेल हे निश्चित होईल.
वृत्तानुसार, अक्षय कुमारला चित्रपटाच्या बौद्धिक संपदा हक्कांच्या (IPR) कमाईपैकी ७२% मिळतील, तर निर्मात्याकडे २८% राहतील. यावरून अक्षयचा चित्रपटाच्या यशावर असलेला पूर्ण विश्वास स्पष्टपणे दिसून येतो.
Jahnavi Killekar : “जास्त शहाणपणा करू नकोस, अक्कल नाही का?” छोट्या पुढारीच्या कमेंटवर जान्हवीचा संताप, नेमकं प्रकरण काय?
“वेलकम टू द जंगल” हा वेलकम फ्रँचायझीमधील तिसरा हप्ता आहे. अक्षय कुमार सोबत सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीव्हर, राजपाल यादव, अर्शद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तळपदे, आफताब शिवदासानी, जॅकी श्रॉफ, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॅकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी आणि उर्वशी रौतेला यांच्या भूमिका आहेत.