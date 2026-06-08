Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Why Is Kangana Ranaut Uncomfortable With Nurses Uniforms She Raises The Issue Ahead Of The Release Of Bharat Bhagya Vidhata

कंगना रणौतला नर्सेसचा युनिफॉर्म का खटकतोय? भारत भाग्य विधाता’च्या रिलीजपूर्वी उपस्थित केला मुद्दा

Updated On: Jun 08, 2026 | 02:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

अभिनेत्री कंगना रणौत सध्या तिच्या भारत भाग्य विधाता या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. अलिकडेच तिने नर्सेसच्या युनिफॉर्मबाबत तिचे मत व्यक्त केले आहे. ती नेमकं काय म्हणाली जाणून घेऊया

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

‘भारत भाग्य विधाता’ या चित्रपटात दिसणारी अभिनेत्री कंगना रणौतने नर्सेसच्या युनिफॉर्मबाबत आपले मत मांडले आहे. तिच्या मते, सध्याच्या गणवेशावर अजूनही ब्रिटिश प्रभाव आहे आणि परिचारिकांच्या पसंती व सोयीनुसार त्याला भारतीय स्पर्श दिला पाहिजे.

मुंबईत एएनआयला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत कंगना रणौत म्हणाली की, ठरलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डॉक्टरांना त्यांच्या व्यावसायिक पोशाखात काही प्रमाणात लवचिकता दिली जात असली तरी, नर्सेस अजूनही एकाच प्रकारचा गणवेश वापरतात, जो तिला ब्रिटिश’ दिसतो’ असे वाटते.

आपले वैयक्तिक मत व्यक्त करताना कंगना म्हणाली, “मला वाटते की ब्रिटिश नर्सेसचा ड्रेस कोड अजूनही वापरला जात आहे. डॉक्टरांप्रमाणेच, आपल्या नर्सेसना त्यांना हवे ते कपडे घालण्याची मुभा आहे; त्यांच्यासाठी एक नियम आहे. पण आपल्या नर्सेस, हवामान गरम असो वा थंड, थोड्या परदेशी दिसतात. हे माझे वैयक्तिक मत आहे. पण या चित्रपटात आम्ही प्रामाणिकपणा आणि आदराने काम केले आहे. शरीराचा आकार महत्त्वाचा नाही; तुमचा गणवेश हेच तुमचे कर्तव्य आहे.”

जान्हवी किल्लेकर पोहोचली सूरज चव्हाणच्या घरी; ‘त्या’ व्हिडीओमध्ये दिसला संजनाचा बेबी बंप

अभिनेत्रीने गणवेशाच्या सध्याच्या डिझाइनमागील ऐतिहासिक प्रभावाबद्दल अधिक स्पष्टीकरण दिले. तिने टोपी, पिन्स आणि बेल्ट यांसारख्या घटकांचा उल्लेख केला आणि सांगितले की ते कालांतराने मोठ्या प्रमाणात अपरिवर्तित राहिले आहेत. ती पुढे म्हणाली, “पण असे असूनही, मला वैयक्तिकरित्या हा एक अतिशय ब्रिटिश लूक वाटला. गणवेशावरील पिन्स, टोप्या किंवा बेल्ट हे अमेरिकन नौदलाचा प्रभाव आहे, जशी पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान प्रथा होती.”

Alpha: प्रतीक्षा संपली! आलिया भट्ट-शर्वरी वाघच्या स्पाय थ्रिलर ‘अल्फा’चा पहिला लुक ‘या’ दिवशी होणार रिलीज

कंगनाने असेही सांगितले की, जर परिचारिकांना सुधारणांची गरज वाटली, तर त्यांच्या पसंती आणि गरजांनुसार भविष्यात बदल केले जाऊ शकतात. भविष्यात गणवेशाला भारतीय टच देण्याबद्दल बोलताना ती म्हणाली, “पण सध्या कोणताही बदल होत नाहीये, त्यामुळे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. भविष्यात, जर परिचारिकांच्या पसंतीनुसार आणि त्यांना फायदेशीर वाटणाऱ्या सुधारणांनुसार गणवेशाला भारतीय टच दिला गेला, तर तो एक चांगला बदल ठरेल.”

Web Title: Why is kangana ranaut uncomfortable with nurses uniforms she raises the issue ahead of the release of bharat bhagya vidhata

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 08, 2026 | 02:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bharat Bhagya Vidhata : कंगनाच्या नव्या सिनेमात झळकणार मराठी रणरागिण्या! अभिनेत्री म्हणाली ‘Marathi रंगभूमी किती…’
1

Bharat Bhagya Vidhata : कंगनाच्या नव्या सिनेमात झळकणार मराठी रणरागिण्या! अभिनेत्री म्हणाली ‘Marathi रंगभूमी किती…’

Esha Deol on Bandar: बॉबी देओलच्या नव्या चित्रपटावर ईशा देओलची प्रतिक्रिया; भावाच्या कामाबद्दल पोस्ट करत म्हणाली…
2

Esha Deol on Bandar: बॉबी देओलच्या नव्या चित्रपटावर ईशा देओलची प्रतिक्रिया; भावाच्या कामाबद्दल पोस्ट करत म्हणाली…

Hrithik Roshan Post: ”किती दुःखद..”, एवढा मोठा बॉलिवूड स्टार, तरीही सोशल मीडियावर मागतोय काम? हृतिक रोशनची पोस्ट चर्चेत
3

Hrithik Roshan Post: ”किती दुःखद..”, एवढा मोठा बॉलिवूड स्टार, तरीही सोशल मीडियावर मागतोय काम? हृतिक रोशनची पोस्ट चर्चेत

1.5 बिलियनचा तुटवडा म्हणजे नेमकं काय? मनोज बाजपेयींचा रंजक खुलासा; भूमिकेसाठी केली ‘ही’ खास तयारी
4

1.5 बिलियनचा तुटवडा म्हणजे नेमकं काय? मनोज बाजपेयींचा रंजक खुलासा; भूमिकेसाठी केली ‘ही’ खास तयारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कंगना रणौतला नर्सेसचा युनिफॉर्म का खटकतोय? भारत भाग्य विधाता’च्या रिलीजपूर्वी उपस्थित केला मुद्दा

कंगना रणौतला नर्सेसचा युनिफॉर्म का खटकतोय? भारत भाग्य विधाता’च्या रिलीजपूर्वी उपस्थित केला मुद्दा

Jun 08, 2026 | 02:59 PM
आकर्षक डिझाईन आणि पावरफुल फीचर्स! Infinix च्या नव्या स्मार्टफोनची भारतात धडाकेबाज एंट्री.. सुरुवातीची किंमत 13 हजारांहून कमी

आकर्षक डिझाईन आणि पावरफुल फीचर्स! Infinix च्या नव्या स्मार्टफोनची भारतात धडाकेबाज एंट्री.. सुरुवातीची किंमत 13 हजारांहून कमी

Jun 08, 2026 | 02:59 PM
Mahshahr Attack : इस्रायली क्षेपणास्त्रांचा इराणच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पावर हल्ला; नेतान्याहू यांनी बोलावली तातडीची बैठक

Mahshahr Attack : इस्रायली क्षेपणास्त्रांचा इराणच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पावर हल्ला; नेतान्याहू यांनी बोलावली तातडीची बैठक

Jun 08, 2026 | 02:50 PM
भारतासाठी मोठी बातमी, संकट काळात LPG पुरवठा अर्जेंटिनामधून होणार; कंत्राट अदानी पोर्ट्सला

भारतासाठी मोठी बातमी, संकट काळात LPG पुरवठा अर्जेंटिनामधून होणार; कंत्राट अदानी पोर्ट्सला

Jun 08, 2026 | 02:50 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाड्यात १५ जूनपर्यंत मान्सूनच्या पावसाची शक्यता कमीच शेतकऱ्यांनो, खरिप पेरणीची घाई करू नका

Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाड्यात १५ जूनपर्यंत मान्सूनच्या पावसाची शक्यता कमीच शेतकऱ्यांनो, खरिप पेरणीची घाई करू नका

Jun 08, 2026 | 02:47 PM
अखेर 11 वर्षांचा पाठलाग संपला! ऊसतोडणी घोटाळ्याचा सूत्रधार आळेफाटा पोलिसांच्या ताब्यात

अखेर 11 वर्षांचा पाठलाग संपला! ऊसतोडणी घोटाळ्याचा सूत्रधार आळेफाटा पोलिसांच्या ताब्यात

Jun 08, 2026 | 02:41 PM
Pune Crime: तुळापूरच्या बंगल्यात रंगली हायप्रोफाईल रेव पार्टी; दारूच्या एका बॉटलची किंमत ६५ हजार! कोट्यवधींचा DJ आणि…

Pune Crime: तुळापूरच्या बंगल्यात रंगली हायप्रोफाईल रेव पार्टी; दारूच्या एका बॉटलची किंमत ६५ हजार! कोट्यवधींचा DJ आणि…

Jun 08, 2026 | 02:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें