कंगना रणौतला नर्सेसचा युनिफॉर्म का खटकतोय? भारत भाग्य विधाता’च्या रिलीजपूर्वी उपस्थित केला मुद्दा

‘भारत भाग्य विधाता’ या चित्रपटात दिसणारी अभिनेत्री कंगना रणौतने नर्सेसच्या युनिफॉर्मबाबत आपले मत मांडले आहे. तिच्या मते, सध्याच्या गणवेशावर अजूनही ब्रिटिश प्रभाव आहे आणि परिचारिकांच्या पसंती व सोयीनुसार त्याला भारतीय स्पर्श दिला पाहिजे.
मुंबईत एएनआयला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत कंगना रणौत म्हणाली की, ठरलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डॉक्टरांना त्यांच्या व्यावसायिक पोशाखात काही प्रमाणात लवचिकता दिली जात असली तरी, नर्सेस अजूनही एकाच प्रकारचा गणवेश वापरतात, जो तिला ब्रिटिश’ दिसतो’ असे वाटते.
आपले वैयक्तिक मत व्यक्त करताना कंगना म्हणाली, “मला वाटते की ब्रिटिश नर्सेसचा ड्रेस कोड अजूनही वापरला जात आहे. डॉक्टरांप्रमाणेच, आपल्या नर्सेसना त्यांना हवे ते कपडे घालण्याची मुभा आहे; त्यांच्यासाठी एक नियम आहे. पण आपल्या नर्सेस, हवामान गरम असो वा थंड, थोड्या परदेशी दिसतात. हे माझे वैयक्तिक मत आहे. पण या चित्रपटात आम्ही प्रामाणिकपणा आणि आदराने काम केले आहे. शरीराचा आकार महत्त्वाचा नाही; तुमचा गणवेश हेच तुमचे कर्तव्य आहे.”
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अभिनेत्रीने गणवेशाच्या सध्याच्या डिझाइनमागील ऐतिहासिक प्रभावाबद्दल अधिक स्पष्टीकरण दिले. तिने टोपी, पिन्स आणि बेल्ट यांसारख्या घटकांचा उल्लेख केला आणि सांगितले की ते कालांतराने मोठ्या प्रमाणात अपरिवर्तित राहिले आहेत. ती पुढे म्हणाली, “पण असे असूनही, मला वैयक्तिकरित्या हा एक अतिशय ब्रिटिश लूक वाटला. गणवेशावरील पिन्स, टोप्या किंवा बेल्ट हे अमेरिकन नौदलाचा प्रभाव आहे, जशी पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान प्रथा होती.”
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कंगनाने असेही सांगितले की, जर परिचारिकांना सुधारणांची गरज वाटली, तर त्यांच्या पसंती आणि गरजांनुसार भविष्यात बदल केले जाऊ शकतात. भविष्यात गणवेशाला भारतीय टच देण्याबद्दल बोलताना ती म्हणाली, “पण सध्या कोणताही बदल होत नाहीये, त्यामुळे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. भविष्यात, जर परिचारिकांच्या पसंतीनुसार आणि त्यांना फायदेशीर वाटणाऱ्या सुधारणांनुसार गणवेशाला भारतीय टच दिला गेला, तर तो एक चांगला बदल ठरेल.”