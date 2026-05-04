Baramati By Election Result 2026 : “विजयाचा जल्लोष म्हणून…”, बारामतीचा निकाल समोर येताच सुनेत्रा पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

Baramati By Election Result 2026 : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी भावनिक आवाहन करत विजयाचे श्रेय अजितदादांच्या स्मृतींना अर्पण केले.

Updated On: May 04, 2026 | 12:23 PM
Baramati By Election Result 2026 Sunetra Pawar News Marathi : महाराष्ट्रातील बारामती आणि राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी मतमोजणी आज (सोमवार, ४ मे २०२६ ) सुरु आहे. बारामती पोटनिवडणुकीत (Baramati Bypoll 2026) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या प्रमुख उमेदवार आहेत. बारामती मतदारसंघात मतमोजणीच्या पाच फेऱ्यांनंतर सुनेत्रा पवार ४४,००० मतांनी आघाडीवर आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या नव्या राष्ट्रीय समाज पक्षाचे प्राध्यापक आर. वाय. घुटुकडे यांना १९८ मते मिळाली आहेत.सुनेत्रा पवारांची ही आघाडी आणखी वाढत जाणार असून विजयही जवळपास निश्चित झाला आहे. याचदरम्यान बारामतीचा निकाल समोर येताच सुनेत्रा पवारांची पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

गुलाल कोणीही उधळू नये’

बारामती पोटनिवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी 52 हजार 452 मतांची आघाडी घेतली आहे. बारामतीचा विजय हा अजितदादांना समर्पित आहे. विजयाचा जल्लोष कुणी कार्यकर्त्यांनी करू नये. गुलाल उधळू नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले आहे.

सुनेत्रा पवार यांची सोशल मीडियावरील पोस्ट

बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीचे निकाल आज जाहीर होत असताना, आपण मतदानाच्या माध्यमातून दाखवलेल्या विश्वासाला मी आदरणीय अजितदादांच्या पवित्र स्मृतींना अर्पण करते. आज हा निकाल जाहीर होत असताना, आदरणीय दादांच्या आठवणी पुन्हा उजळून निघाल्या असून आपण सर्वजण भावूक झालो आहोत. दादांवर अपार प्रेम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना माझी नम्र विनंती आहे की, या विजयाच्या आनंदात कोणीही मिरवणुका काढू नयेत किंवा गुलाल उधळू नये. आपण संयम राखूया आणि दादांच्या विचारांना साजेसं वर्तन करूया. बारामतीकरांनी मला दादांच्या स्वप्नातील बारामती घडवण्याची संधी दिल्याबद्दल मी सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानते. ही शेवट नाही, तर ही एक नवी सुरुवात आहे , निश्चयाची, संघर्षाची आणि नव्या बारामतीची!

Published On: May 04, 2026 | 11:54 AM

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
May 15, 2026 | 11:16 PM
May 15, 2026 | 10:27 PM
May 15, 2026 | 10:16 PM
May 15, 2026 | 09:38 PM
May 15, 2026 | 09:29 PM
May 15, 2026 | 09:21 PM

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM