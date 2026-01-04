Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

CM Devendra Fadnavis यांची ठाकरे बंधूंच्या वचननामावर जोरदार टीका; म्हणाले, “जनाची नाही तर मनाची तरी…”

कांदिवलीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा पार पडली. या सभेत त्यांनी ठाकरे बंधू आणि त्यांच्या वचनामावर जोरदार टीका केली आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 11:52 AM
CM Devendra Fadnavis यांची ठाकरे बंधूंच्या वाचननामावर जोरदार टीका

CM Devendra Fadnavis यांची ठाकरे बंधूंच्या वाचननामावर जोरदार टीका

Follow Us:
Follow Us:
  • कांदिवलीत मुख्यमंत्र्यांची सभा
  • ठाकरे बंधूंवर टीका
  • मुख्यमंत्र्यांकडून उद्धव ठाकरेंचा ‘मामूउद्धवजी’ असा उल्लेख
राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकीचे वारे जोरदार वेगाने वाहत आहे. यातच ठाकरे बंधूंची युती झाल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला मोठी कलाटणी मिळाली आहे. नुकतेच ठाकरे बंधूनी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर वचननामा प्रसिद्ध केला. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी भाजप आणि मोदींवर तोफ डागली. यालाच प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्या कांदिवलीतील सभेत दिले आहे.

Pune Politics: दादा, हाच का तुमचा वादा? सुस बाणेरकरांनी भर प्रचार सभेत अजित पवारांना दाखवला आरसा

उद्धव ठाकरेंचा ‘मामूउद्धवजी’ असा उल्लेख

कांदिवली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा पार पडली. या सभेत बोलताना त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंचा उल्लेख ‘मामू उद्धवजी’ असा करत खोचक टीका केली. तसेच ठाकरे बंधूंनी जाहीर केलेला दस्तऐवज वचननामा नसून वाचूननामा आहे, अशी उपरोधिक टिप्पणीही त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

फडणवीस म्हणाले, “आज सकाळी एक वचननामा जाहीर झाला. काल आई जिजाऊंची जयंती होती, तेव्हा देखील तो जाहीर करता आला असता. पण अलीकडे वंदे मातरमला ॲलर्जी असलेल्या लोकांसोबत काही जुने मित्र बसायला लागले आहेत, त्यामुळे आता कोणकोणत्या गोष्टींची ॲलर्जी होते हे वेगळं सांगायची गरज नाही. आज आमचे मामू म्हणजे माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी आणि नव्याने प्रेम जुळलेले राजजी यांनी हा तथाकथित वचननामा जाहीर केला. खरं तर वचननामा देण्याचा अधिकार फक्त बाळासाहेब ठाकरे यांनाच होता. आज जो जाहीर झाला, तो वचननामा नव्हे तर वाचूननामा होता आणि त्यांनी काय वाचलं, हे त्यांनाही माहिती नाही.”

Pune Election: पुण्यात भाजपचा अनोखा प्रचार; प्रभाग २५ मध्ये ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचे पाद्यपूजन करून कचेरीचे उद्घाटन

ते पुढे म्हणाले, “एका वृत्तवाहिनीने २०१७ मधील उद्धव ठाकरेंच्या आश्वासनांवर फॅक्ट-चेक केला होता. त्यात एकही आश्वासन पूर्ण झालं नसल्याचं समोर आलं. आता हे वचननामा जाहीर करताना एकमेकांत काहीतरी कुजबुजत होते. मग विचार आला ते नेमकं काय बोलत असतील?’झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो. अरे भाई, दो भाई का ऐलान हुआ सच बोलो. घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजा पर लिखा है सच बोलो’ अशा पद्धतीने २५ वर्षे राजकारणात राहूनही पुन्हा तेच-तेच सांगताना जनाची नाही तर मनाची तरी वाटली पाहिजे,” अशी घणाघाती टीका फडणवीस यांनी केली.

 

Web Title: Cm devendra fadnavis calls uddhav thackeray mamu uddhavji

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 10:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Devendra Fadnavis in WEF Davos: तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा करार एका वर्षात उत्पादनात; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे भरत गीते यांचे कौतुक
1

Devendra Fadnavis in WEF Davos: तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा करार एका वर्षात उत्पादनात; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे भरत गीते यांचे कौतुक

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?
2

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?

राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…
3

राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली
4

Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

Jan 21, 2026 | 02:40 PM
2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

Jan 21, 2026 | 02:36 PM
काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस

काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस

Jan 21, 2026 | 02:34 PM
Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार

Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार

Jan 21, 2026 | 02:33 PM
Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Jan 21, 2026 | 02:32 PM
BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

Jan 21, 2026 | 02:31 PM
Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Jan 21, 2026 | 02:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM