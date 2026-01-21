Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Harshwardhan Patil And Dattetray Bhrne Fight Both Indapur Zp And Panchayt Samiti Elections Maharashtra Politics

Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

निवडणूक प्रक्रियेअंतर्गत गुरुवारी उमेदवारी अर्जांची छाननी करण्यात येणार असून, दि. २७ जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत तसेच चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया पार पडणार आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 06:27 PM
Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

इंदापूर मध्ये कृषिमंत्री भरणे व हर्षवर्धन पाटील एकत्र (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

जुने विरोधक एकत्र; बदलत्या समीकरणांकडे सर्वांचे लक्ष
इंदापूरच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ
भारतीय जनता पक्षासमोर मोठे आव्हान

इंदापूर: तालुका पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इंदापूरच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. कालपर्यंत एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि राज्याचे कृषिमंत्री तथा इंदापूरचे आमदार दत्तात्रय भरणे हे या निवडणुकीत एकत्र आले असून, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गटांनी घड्याळ या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनपेक्षित राजकीय मनोमिलनामुळे तालुक्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली असून, भारतीय जनता पक्षासमोर (BJP) मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

दुसरीकडे, नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेले माजी नगराध्यक्ष प्रदीप गारटकर, प्रवीण माने यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक भरणे-पाटील यांचे कठ्ठर समर्थक बंड करून कमळ चिन्हावर पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीत उतरले असून, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला थेट आव्हान दिले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ८ तर पंचायत समितीच्या १६ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे चिरंजीव श्रीराज भरणे यांनी बोरी पंचायत समिती गणातून अधिकृत उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या कन्या अंकिता हर्षवर्धन पाटील यांनी बावडा–लुमेवाडी जिल्हा परिषद गटातून घड्याळ या चिन्हावर उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आप्पासाहेब जगदाळे यांचे चिरंजीव यशराज जगदाळे हे वडापुरी–माळवाडी गटातून प्रथमच जिल्हा परिषद निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. तसेच माजी जिल्हा परिषद सदस्य श्रीमंत ढोले यांनी काटी–लाखेवाडी गटातून जिल्हा परिषदेकरिता उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

बुधवारी (दि. २१) उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने इंदापूर प्रशासकीय भवन परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी पाहायला मिळाली. अनेक उमेदवारांनी समर्थकांसह उपस्थित राहत शक्तिप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल केले. निवडणूक निर्णय अधिकारी महेश सुधळकर, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सचिन खुडे व तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी उमेदवारी अर्ज स्वीकारले.

निवडणूक प्रक्रियेअंतर्गत गुरुवारी (दि. २२ जानेवारी) उमेदवारी अर्जांची छाननी करण्यात येणार असून, दि. २७ जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत तसेच चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळे त्या दिवशी अंतिम उमेदवार व त्यांची निवडणूक चिन्हे स्पष्ट होणार आहेत.

Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?

यंदा जिल्हा परिषद गटांची संख्या ७ वरून ८ तर पंचायत समिती गणांची संख्या १४ वरून १६ झाली आहे. तालुक्यात एकूण ३ लाख २१ हजार २ मतदार असून ४०० मतदान केंद्रांची रचना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ८ पैकी ६ जिल्हा परिषद गट महिलांसाठी राखीव असल्याने अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या गृहलक्ष्मीला पुढे केले असून, इंदापूरच्या राजकारणात महिला नेतृत्व अधिक ठळकपणे पुढे येताना दिसत आहे.

Web Title: Harshwardhan patil and dattetray bhrne fight both indapur zp and panchayt samiti elections maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 06:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले
1

Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले

Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?
2

Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
3

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

Ratnagiri News: महायुतीच्या अडचणी वाढणार? ‘या’ पक्षाने थोपटले दंड
4

Ratnagiri News: महायुतीच्या अडचणी वाढणार? ‘या’ पक्षाने थोपटले दंड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Jan 21, 2026 | 06:27 PM
Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Jan 21, 2026 | 06:24 PM
Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

Jan 21, 2026 | 06:19 PM
WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

Jan 21, 2026 | 06:09 PM
Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई

Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई

Jan 21, 2026 | 06:06 PM
मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

Jan 21, 2026 | 06:06 PM
Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

Jan 21, 2026 | 06:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM