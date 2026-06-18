गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘संजय राऊत शिवीगाळ करत असतील तर…’ राऊतांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून किरेन रिजिजूंची मोठी प्रतिक्रिया

Updated On: Jun 18, 2026 | 05:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

शिवसेना (UBT) मधील राजकीय घडामोडींवर बोलताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संजय राऊत यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यास नकार दिला. "राऊतांच्या आरोपांना उत्तर देणं योग्य ठरणार नाही," असे ते म्हणाले.

'संजय राऊत शिवीगाळ करत असतील तर...' राऊतांच्या 'त्या' वक्तव्यावरून किरेन रिजिजूंची मोठी प्रतिक्रिया

'संजय राऊत शिवीगाळ करत असतील तर...' राऊतांच्या 'त्या' वक्तव्यावरून किरेन रिजिजूंची मोठी प्रतिक्रिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • संजय राऊतांनी फुटीर खासदारांवर केलेल्या वादग्रस्त विधानावरून राजकीय प्रतिक्रियांना सुरुवात
  • केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांचे संजय राऊतांवर भाष्य
  • प्रत्येक खासदार आपल्या मतदारसंघाच्या हितासाठी आणि स्वतःच्या पद्धतीने काम करत असतो – किरेन रिजिजू

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये दुसऱ्यांदा पक्षफुटी झाली असून शिवसेना शिंदेगटाच्या ‘ऑपरेशन टायगर‘ च्या अंतर्गत ठाकरे गटातील 6 खासदार फुटल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या पक्षफुटीनंतर राज्यभरात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. अश्यातच ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी यावरून संताप व्यक्त करत फुटीर खासदारांवर शिवीगाळ करत वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. यावरून त्यांना आता इतर राजकीय नेत्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. अश्यातच आता केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संजय राऊतांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांवर प्रतिक्रिया देण्यास आधी नकार दिला. राऊत सातत्याने पक्षातील बंडखोरीवर टीका करत असताना त्यावर भाष्य करण्यास रिजिजू यांनी सुरुवातीला टाळले. “संजय राऊत एखाद्यावर टीका करत असतील किंवा शिवीगाळ करत असतील, तर त्याला उत्तर देणं योग्य ठरणार नाही,” असे ते यावेळी म्हणाले.

Operation Tiger : उज्ज्वल निकम यांचे मोठे भाष्य; ठाकरे गटातील 6 खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?

काय म्हणाले किरेन रिजिजू?

माध्यमांशी संवाद साधताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, “संसदेत काय घडतं हे सर्वांसमोर आहे आणि त्याबाबत वेगळं काही सांगण्याची गरज नाही. प्रत्येक खासदार आपल्या मतदारसंघाच्या हितासाठी आणि स्वतःच्या पद्धतीने काम करत असतो. प्रत्येक राजकीय पक्षाची कार्यपद्धती वेगळी असते. त्यामुळे शिवसेनेच्या कोणत्या खासदाराने काय करावं किंवा करू नये, यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ते पुढे म्हणाले, “संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांवर सर्व पक्षांच्या खासदारांचे सहकार्य अपेक्षित असते. मात्र संजय राऊत एखाद्यावर टीका करत असतील किंवा शिवीगाळ करत असतील, तर त्याला उत्तर देणं योग्य ठरणार नाही.”

शिवसेना (UBT) मधील राजकीय घडामोडी आणि त्यावर सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर किरेन रिजिजू यांनी घेतलेली सावध भूमिका सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Shivsena Opration Tiger : 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? ‘…म्हणून शिवसेना सोडली’, समोर आलं धक्कादायक कारण

संजय राऊतांचे वादग्रस्त विधान

संजय राऊत यांनी काल (बुधवार, 17 जुन) खासदार अनिल देसाई, अरविंद सावंत आणि राजाभाऊ वाझे यांनी पत्रकार परिषद घेत फुटीर खासदारांवर भाष्य केले. यावेळी संजय राऊतांनी या खासदारानावर वादग्रस्त विधाने करत शिवीगाळदेखील केली. आजदेखील पत्रकार परिषद घेत संजय राऊत यांनी आपला संताप व्यक्त केला. फुटीर खासदारांवर टीका करत ते म्हणाले, “लोकांनी मतदान भाजपच्या विरोधात केलं. एकनाथ शिंदेच्या विरोधात केलं, लोकांनी मशाल चिन्हाला मतदान केलं. हे सर्व लोक एकनाथ शिंदेंच्या पक्षविरोधात जिंकून आले आहेत. शिर्डीच्या खासदारने दोनवेळा गद्दारी केली. तरीही त्याला तिकीट दिल. काही लोकांना पक्षात घ्यायला माझा विरोध होता. ते पुन्हा पुन्हा बेईमानी करतील, असं मी सांगत होतो. पण, उद्धव ठाकरे दयाळू आहेत. त्यांनी या लोकांना संधी दिली. आता या लोकांना वाटतंय त्यांनी फार मोठा तिर मारलाय, पण हा तिर त्यांच्याच ***” असे म्हणत राऊतांनी आपला संताप व्यक्त केला.

Web Title: Kiren rijiju reacts on sanjay raut comments shiv sena ubt crisis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 05:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Operation Tiger : उज्ज्वल निकम यांचे मोठे भाष्य; ठाकरे गटातील 6 खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?
1

Operation Tiger : उज्ज्वल निकम यांचे मोठे भाष्य; ठाकरे गटातील 6 खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?

Shivsena Opration Tiger : 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? ‘…म्हणून शिवसेना सोडली’, समोर आलं धक्कादायक कारण
2

Shivsena Opration Tiger : 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? ‘…म्हणून शिवसेना सोडली’, समोर आलं धक्कादायक कारण

Sanjay Raut: “त्यांना वाटतंय मोठा तिर मारलाय, तोच तिर त्यांच्या…” फुटीर खासदारांवर संजय राऊतांचा घणाघात
3

Sanjay Raut: “त्यांना वाटतंय मोठा तिर मारलाय, तोच तिर त्यांच्या…” फुटीर खासदारांवर संजय राऊतांचा घणाघात

Operation Tiger: अरे देवा! मुंबई पालिकेत पण ऑपरेशन टायगर २.०? ३५ नगरसेवक संपर्कात; किरण लांडे यांचा दावा
4

Operation Tiger: अरे देवा! मुंबई पालिकेत पण ऑपरेशन टायगर २.०? ३५ नगरसेवक संपर्कात; किरण लांडे यांचा दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘संजय राऊत शिवीगाळ करत असतील तर…’ राऊतांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून किरेन रिजिजूंची मोठी प्रतिक्रिया

‘संजय राऊत शिवीगाळ करत असतील तर…’ राऊतांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून किरेन रिजिजूंची मोठी प्रतिक्रिया

Jun 18, 2026 | 05:43 PM
ट्रक ड्रायव्हर्सनी जन्माला घातलेलं हायवेवरचं ‘ढाबा कल्चर’! महामार्गांवरील ढाब्यांची अनोखी गोष्ट!

ट्रक ड्रायव्हर्सनी जन्माला घातलेलं हायवेवरचं ‘ढाबा कल्चर’! महामार्गांवरील ढाब्यांची अनोखी गोष्ट!

Jun 18, 2026 | 05:35 PM
ST Bus Fire : नीरा-बारामती मार्गावर एसटी बसला भीषण आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली

ST Bus Fire : नीरा-बारामती मार्गावर एसटी बसला भीषण आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली

Jun 18, 2026 | 05:32 PM
IND vs AFG 3rd ODI: भारत व्हाईटवॉश देणार की पठाण आडवे येणार? कधी अन् किती वाजता सुरू होणार सामना?

IND vs AFG 3rd ODI: भारत व्हाईटवॉश देणार की पठाण आडवे येणार? कधी अन् किती वाजता सुरू होणार सामना?

Jun 18, 2026 | 05:24 PM
Mumbai News : फक्त आर्थिक नाही, आता मुंबई ‘कॅट कॅपिटल’, काय म्हणतोय Insta Mart चा Viral रिपोर्ट?

Mumbai News : फक्त आर्थिक नाही, आता मुंबई ‘कॅट कॅपिटल’, काय म्हणतोय Insta Mart चा Viral रिपोर्ट?

Jun 18, 2026 | 05:22 PM
Matheran News : माथेरानच्या शार्लोट तलावात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार? गाळ न काढताच निधी लाटण्याचा आरोप

Matheran News : माथेरानच्या शार्लोट तलावात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार? गाळ न काढताच निधी लाटण्याचा आरोप

Jun 18, 2026 | 05:17 PM
The Making Of A Cricketer: भावाचे शूज अन् उसनी जर्सी; Kranti Goud चा टीम इंडियापर्यंत प्रवास, वाचा संघर्ष कहाणी

The Making Of A Cricketer: भावाचे शूज अन् उसनी जर्सी; Kranti Goud चा टीम इंडियापर्यंत प्रवास, वाचा संघर्ष कहाणी

Jun 18, 2026 | 04:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा